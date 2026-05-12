Motor Oil: Νέος Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας ο Σπυρίδων Σβορώνος

Motor Oil: Νέος Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας ο Σπυρίδων Σβορώνος

Motor Oil: Επενδυτικό πλάνο 4 δισ. ευρώ για τον μετασχηματισμό της σε πολυενεργειακό όμιλο

Motor Oil: Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και μέρισμα-ρεκόρ στηρίζουν το επενδυτικό άλμα

Motor Oil: Εκτόξευση κερδών +127% το 2025, στα 650,8 εκατ. ευρώ - Έσοδα 11,5 δισ.

Τον ορισμό του Σπυρίδωνα Σβορώνου στη θέση του Γενικού Διευθυντή Εφοδιασμού και Εμπορίας ανακοίνωσε η Motor Oil.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, ο κ. Σβορώνος εντάσσεται στη νέα θέση ευθύνης έχοντας πολυετή παρουσία στον όμιλο, όπου εργάζεται από το 2015.

Ειδικότερα, από το 2019 εντάχθηκε στη Γενική Διεύθυνση Εφοδιασμού και Εμπορίας της εταιρείας, ενώ στη συνέχεια διετέλεσε Διευθυντής Εμπορίας Προϊόντων Εσωτερικής Αγοράς και Διευθυντής Εμπορίας Λευκών Προϊόντων, πριν την προαγωγή του στη θέση του Γενικού Διευθυντή τον Μάιο του 2026.

Ο κ. Σβορώνος γεννήθηκε το 1990 και είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στο “Engineering with Finance” από το University College London.
