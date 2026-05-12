Motor Oil: Νέος Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Εμπορίας ο Σπυρίδων Σβορώνος

Τον ορισμό του Σπυρίδωνα Σβορώνου στη θέση του Γενικού Διευθυντή Εφοδιασμού και Εμπορίας ανακοίνωσε η Motor Oil.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, ο κ. Σβορώνος εντάσσεται στη νέα θέση ευθύνης έχοντας πολυετή παρουσία στον όμιλο, όπου εργάζεται από το 2015.

Ειδικότερα, από το 2019 εντάχθηκε στη Γενική Διεύθυνση Εφοδιασμού και Εμπορίας της εταιρείας, ενώ στη συνέχεια διετέλεσε Διευθυντής Εμπορίας Προϊόντων Εσωτερικής Αγοράς και Διευθυντής Εμπορίας Λευκών Προϊόντων, πριν την προαγωγή του στη θέση του Γενικού Διευθυντή τον Μάιο του 2026.