ΔΕΗ: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΑΜΚ και νέα φάση ανάπτυξης σε ΑΠΕ, τηλεπικοινωνίες και Ρουμανία

Με έντονο ενδιαφέρον από ξένους θεσμικούς επενδυτές προετοιμάζεται η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, η οποία συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική επέκταση του Ομίλου σε νέες δραστηριότητες και αγορές. Η επιχείρηση επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια ύψους 4 δισ. ευρώ, με τις ανεπίσημες ενδείξεις ζήτησης να κινούνται ήδη στην περιοχή των 9 έως 10 δισ. ευρώ.

Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον αποδίδεται στο momentum που έχει δημιουργηθεί μετά τις παρουσιάσεις της διοίκησης σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη, αλλά και στη συνολική εικόνα μετασχηματισμού της ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση κεφαλαίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω διαδικασίας book building, με πιθανή τιμή διάθεσης κοντά στα 17-18 ευρώ ανά μετοχή.

Η τιμή αυτή βρίσκεται χαμηλότερα από τα πρόσφατα χρηματιστηριακά επίπεδα της μετοχής, ώστε να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της έκδοσης και να διασφαλιστεί υψηλή υπερκάλυψη. Στην αγορά δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η ΔΕΗ να αντλήσει τελικά ελαφρώς υψηλότερο ποσό από τον αρχικό στόχο, χωρίς όμως να υπάρξει σημαντική απόκλιση από τα 4 δισ. ευρώ.

Κεφάλαια για ανάπτυξη και όχι για αποπληρωμή δανεισμού

Κεντρικό μήνυμα της διοίκησης είναι ότι η νέα αύξηση κεφαλαίου δεν προορίζεται για αποπληρωμή ή αναχρηματοδότηση δανεισμού, αλλά για τη χρηματοδότηση νέων έργων και την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Η ΔΕΗ βρίσκεται σε φάση επιτάχυνσης του επιχειρηματικού της μετασχηματισμού, με βασικούς άξονες την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την είσοδο στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και τη διατήρηση ισχυρής θέσης στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, έχει συνδέσει τη νέα ΑΜΚ με το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης, επισημαίνοντας ότι η προηγούμενη αύξηση κεφαλαίου του 2021 πραγματοποιήθηκε με τιμή μετοχής στα 9 ευρώ, ενώ σήμερα η μετοχή κινείται σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή προβάλλεται ως ένδειξη της αξίας που δημιουργήθηκε για τους μετόχους κατά την προηγούμενη φάση του μετασχηματισμού.

Σταθερό guidance για το 2026 με φόντο την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας

Παρά το ισχυρό ξεκίνημα της χρονιάς, η διοίκηση της ΔΕΗ διατηρεί αμετάβλητους τους στόχους για το 2026, επιλέγοντας συγκρατημένη στάση λόγω της αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Οι προβλέψεις για το 2026 παραμένουν σε επίπεδα EBITDA 2,4 δισ. ευρώ και καθαρής κερδοφορίας 700 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η διοίκηση αποφεύγει προς το παρόν να ανοίξει συζήτηση για αναβάθμιση των στόχων, καθώς οι αγορές φυσικού αερίου και το κόστος αποθήκευσης στην Ευρώπη εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμους παράγοντες κινδύνου.

Η γεωπολιτική αστάθεια και οι ανάγκες πλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου ενόψει του επόμενου χειμώνα μπορούν να επηρεάσουν το κόστος ενέργειας τους επόμενους μήνες. Για τον λόγο αυτόν, η διοίκηση κρατά προσεκτική στάση, παρά τη θετική εικόνα των οικονομικών μεγεθών.

Στρατηγική επέκταση στις τηλεπικοινωνίες

Ένα από τα πιο σημαντικά πεδία διαφοροποίησης της ΔΕΗ είναι οι τηλεπικοινωνίες. Η εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει υπηρεσίες broadband, αξιοποιώντας το δίκτυο οπτικών ινών που εγκαθιστά πάνω στις εναέριες γραμμές και στους στύλους του δικτύου ηλεκτρισμού.

Το επόμενο βήμα αφορά την προσθήκη υπηρεσιών φωνής, η οποία αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι, τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Με την κίνηση αυτή, η ΔΕΗ προχωρά στη δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου τηλεπικοινωνιακού παρόχου, στηριγμένου στις υφιστάμενες ενεργειακές της υποδομές.

Παράλληλα, η εταιρεία αξιολογεί τη δυνατότητα ανάπτυξης υπηρεσιών σταθερής ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης. Η συμμετοχή της στη διαβούλευση για το φάσμα των 900 και 1800 MHz δεν σηματοδοτεί πρόθεση εισόδου στην κινητή τηλεφωνία με το παραδοσιακό μοντέλο. Αντίθετα, εξετάζεται η χρήση ασύρματων τεχνολογιών ως συμπληρωματική λύση προς το δίκτυο οπτικών ινών.

Η στρατηγική αυτή μπορεί να έχει ιδιαίτερη σημασία σε περιοχές όπου η ανάπτυξη οπτικής ίνας είναι τεχνικά δύσκολη ή οικονομικά λιγότερο αποδοτική. Με αυτόν τον τρόπο, η ΔΕΗ επιδιώκει να αποκτήσει ρόλο στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές, χωρίς να εισέλθει άμεσα στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο της κινητής τηλεφωνίας.

Η Ρουμανία στο επίκεντρο της διεθνούς ανάπτυξης

Η Ρουμανία αποτελεί βασική αγορά για το νέο αναπτυξιακό πλάνο της ΔΕΗ. Η παρουσία του Ομίλου στη χώρα έχει ενισχυθεί σημαντικά και η διοίκηση τη θεωρεί στρατηγική πλατφόρμα ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Παρά τις πολιτικές εξελίξεις στη ρουμανική αγορά, η διοίκηση εμφανίζεται καθησυχαστική, εκτιμώντας ότι η λειτουργία της ενεργειακής αγοράς δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από τις κυβερνητικές μεταβολές. Η Ρουμανία διαθέτει ισχυρό προεδρικό σύστημα και παραμένει αγορά με σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, δικτύων και ενεργειακών υπηρεσιών.

Η γεωγραφική διαφοροποίηση αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της ΔΕΗ. Ο Όμιλος δεν περιορίζει πλέον την ανάπτυξή του στην ελληνική αγορά, αλλά επιδιώκει να αποκτήσει ισχυρή θέση σε επιλεγμένες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Ιταλία.

Pipeline 20 GW στις ΑΠΕ έως το 2030

Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παραμένει κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής της ΔΕΗ. Ο Όμιλος διαθέτει pipeline έργων περίπου 20 GW έως το 2030, σε Ελλάδα και εξωτερικό, με στόχο τη συνεχή ανανέωση και ωρίμανση του χαρτοφυλακίου του.

Η διοίκηση τονίζει ότι στην αγορά των ΑΠΕ δεν μπορεί μια εταιρεία να βασίζεται σε μεμονωμένα έργα. Οι καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις, οι τοπικές αντιδράσεις, οι αλλαγές στο κόστος εξοπλισμού και οι μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς μπορούν να οδηγήσουν σε αναβολές ή ακυρώσεις. Για τον λόγο αυτόν, η ΔΕΗ αναπτύσσει ταυτόχρονα πολλά έργα σε διαφορετικές αγορές.

Σήμερα, ο Όμιλος διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ 7,2 GW σε έργα ΑΠΕ και ευέλικτης παραγωγής. Παράλληλα, 4,1 GW νέων έργων βρίσκονται υπό κατασκευή, ενώ επιπλέον 2,6 GW έχουν εισέλθει σε στάδιο ready-to-build ή διαγωνιστικών διαδικασιών.

Το υφιστάμενο pipeline αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 110% των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου. Η υπερκάλυψη αυτή είναι στρατηγική επιλογή, καθώς η εταιρεία προεξοφλεί ότι μέρος των έργων θα καθυστερήσει ή δεν θα προχωρήσει τελικά. Με αυτό το μοντέλο, η ΔΕΗ επιδιώκει να διατηρήσει υψηλή ορατότητα για την επίτευξη των στόχων του 2030.

Ανθεκτικότητα στην αγορά προμήθειας

Η ΔΕΗ παραμένει ισχυρός παίκτης στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, παρά την ένταση του ανταγωνισμού τα τελευταία χρόνια. Η είσοδος νέων προμηθευτών, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές έχουν αλλάξει τη δομή της αγοράς, όμως η επιχείρηση εμφανίζεται πιο ανθεκτική από τις αρχικές εκτιμήσεις του business plan του 2021.

Η διοίκηση αναγνωρίζει ότι τα μερίδια αγοράς ενδέχεται να υποχωρήσουν σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, η στρατηγική δεν είναι η διατήρηση μεριδίου με κάθε κόστος, αλλά η προστασία της αξίας και η στόχευση σε πιο ποιοτικούς και κερδοφόρους πελάτες.

Η εμπορική πολιτική βασίζεται στην κατηγοριοποίηση της πελατειακής βάσης, στη βελτίωση της εξυπηρέτησης και στη διατήρηση υψηλής πιστότητας. Η ΔΕΗ επιδιώκει να αξιοποιήσει την ισχυρή αναγνωρισιμότητα του brand, αλλά και να προσαρμόσει τα προϊόντα της στις νέες ανάγκες της αγοράς, όπου η ενέργεια συνδέεται πλέον με ψηφιακές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες και λύσεις εξοικονόμησης.

Νέα φάση μετασχηματισμού για τον Όμιλο

Η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί κρίσιμο βήμα για την επόμενη φάση μετασχηματισμού της ΔΕΗ. Το έντονο ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών δείχνει ότι η αγορά αξιολογεί θετικά την πορεία των τελευταίων ετών και τη δυνατότητα του Ομίλου να επεκταθεί πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επιτυχία της ΑΜΚ θα ενισχύσει τη χρηματοδοτική ευελιξία της ΔΕΗ σε μια περίοδο μεγάλων επενδυτικών αναγκών. ΑΠΕ, τηλεπικοινωνίες, διεθνής ανάπτυξη και νέες ενεργειακές υπηρεσίες συγκροτούν πλέον ένα ευρύτερο επιχειρηματικό σχέδιο, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο διαφοροποιημένου και ανθεκτικού Ομίλου.

Το βασικό διακύβευμα είναι η υλοποίηση. Η ΔΕΗ καλείται να αξιοποιήσει τα νέα κεφάλαια με τρόπο που θα επιταχύνει την ανάπτυξη, θα διατηρήσει την οικονομική της ισορροπία και θα ενισχύσει τη θέση της σε αγορές που αλλάζουν γρήγορα. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΑΜΚ δεν αποτελεί απλώς χρηματοδοτική κίνηση, αλλά εργαλείο για τη μετάβαση της εταιρείας στο επόμενο στάδιο της ενεργειακής και επιχειρηματικής της εξέλιξης.