Η ΕΕ συζητά φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών που συνδέονται με τον πόλεμο

Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν τη θέσπιση φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών που προέκυψαν από τις αυξήσεις των τιμών που ακολούθησαν την έκρηξη του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε την Τετάρτη ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Η υπουργός Ενέργειας της Ισπανίας, Σάρα Άγκεσεν, δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι πέντε χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, τάσσονται υπέρ ενός τέτοιου φόρου.

Οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ αναμένεται να συναντηθούν την Πέμπτη στη Λευκωσία.