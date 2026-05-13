Η BP αποκτά μερίδιο 40% σε κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ουζμπεκιστάν

Η BP ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι απέκτησε συμμετοχή 40% σε συμφωνία κατανομής παραγωγής (PSA), η οποία καλύπτει έξι υπεράκτια μπλοκ εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή Ουστυούρτ του Ουζμπεκιστάν, στο πλαίσιο της επαναπροσέγγισής της με τα παραδοσιακά καύσιμα.

Η BP είχε αποχωρήσει από δραστηριότητες εξερεύνησης στην περιοχή το 2021, όταν είχε στραφεί σε πιο “πράσινη” στρατηγική υπό τον τότε CEO Bernard Looney, ο οποίος είχε δεσμευτεί για μείωση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά 40% έως το 2030. Ωστόσο, πλέον η εταιρεία αλλάζει κατεύθυνση και επιστρέφει σε επενδύσεις στα ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με το Reuters.

“Πιστεύουμε ότι το Ουζμπεκιστάν έχει σημαντικό δυναμικό πόρων και βλέπουμε αυτή την κίνηση ως ευκαιρία να υποστηρίξουμε την εξερεύνηση και ανάπτυξη των πετρελαϊκών και αεριοφόρων πόρων της χώρας”, δήλωσε ο Gio Cristofoli.

Η BP απέκτησε το 40% από τους υπάρχοντες εταίρους SOCAR και Uzbekneftegaz, οι οποίοι διατηρούν πλέον από 30% ο καθένας. Η SOCAR παραμένει διαχειριστής των κοιτασμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν τις περιοχές Boyterak, Terengquduq, Birqori, Kharoy, Qoraqalpoq και Qulboy.

Η BP είχε υπογράψει αρχικά συμφωνίες εξερεύνησης με τη SOCAR και την Uzbekneftegaz το 2018.