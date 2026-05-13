Η BP αποκτά μερίδιο 40% σε κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ουζμπεκιστάν
Η BP αποκτά μερίδιο 40% σε κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ουζμπεκιστάν

Η BP αποκτά μερίδιο 40% σε κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ουζμπεκιστάν

BP: Υπερέβη τις εκτιμήσεις με κέρδη 3,2 δισ. δολ. στο α’ τρίμηνο

Η BP πουλά το πλειοψηφικό πακέτο της στην Castrol έναντι 6 δισ. δολαρίων

HELLENiQ ENERGY και BP ανανεώνουν τη συνεργασία τους με ορίζοντα 10ετίας !

Η BP ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι απέκτησε συμμετοχή 40% σε συμφωνία κατανομής παραγωγής (PSA), η οποία καλύπτει έξι υπεράκτια μπλοκ εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή Ουστυούρτ του Ουζμπεκιστάν, στο πλαίσιο της επαναπροσέγγισής της με τα παραδοσιακά καύσιμα.

Η BP είχε αποχωρήσει από δραστηριότητες εξερεύνησης στην περιοχή το 2021, όταν είχε στραφεί σε πιο “πράσινη” στρατηγική υπό τον τότε CEO Bernard Looney, ο οποίος είχε δεσμευτεί για μείωση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά 40% έως το 2030. Ωστόσο, πλέον η εταιρεία αλλάζει κατεύθυνση και επιστρέφει σε επενδύσεις στα ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με το Reuters.

“Πιστεύουμε ότι το Ουζμπεκιστάν έχει σημαντικό δυναμικό πόρων και βλέπουμε αυτή την κίνηση ως ευκαιρία να υποστηρίξουμε την εξερεύνηση και ανάπτυξη των πετρελαϊκών και αεριοφόρων πόρων της χώρας”, δήλωσε ο Gio Cristofoli.

Η BP απέκτησε το 40% από τους υπάρχοντες εταίρους SOCAR και Uzbekneftegaz, οι οποίοι διατηρούν πλέον από 30% ο καθένας. Η SOCAR παραμένει διαχειριστής των κοιτασμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν τις περιοχές Boyterak, Terengquduq, Birqori, Kharoy, Qoraqalpoq και Qulboy.

Η BP είχε υπογράψει αρχικά συμφωνίες εξερεύνησης με τη SOCAR και την Uzbekneftegaz το 2018.

Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για τα AI Data Centers στην Data Center World 2026

ΕΕ

Η ΕΕ συζητά φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών που συνδέονται με τον πόλεμο

petrelaio

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου

