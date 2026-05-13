Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για τα AI Data Centers στην Data Center World 2026

Η LG Electronics (LG) παρουσίασε τις ολοκληρωμένες λύσεις ψύξης της για τα AIDCs στην έκθεση Data Center World (DCW) 2026 στην Ουάσιγκτον, από τις 20 έως τις 23 Απριλίου. Η παγκόσμια έκθεση, με επίκεντρο τις τεχνολογίες κέντρων δεδομένων και υποδομών, ανέδειξε το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο ψύξης της LG για AIDCs, υπογραμμίζοντας τις δυνατότητές της ως πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων ψύξης.

Πλήρης Σειρά Ψύξης Direct-To-Chip για AI Workloads

Στην DCW 2026, η LG παρουσίασε τη σειρά ψύξης Direct-to-Chip (DTC) για data centers, η οποία χρησιμοποιεί τεχνολογίες υγρής ψύξης για να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις θερμικής πυκνότητας και ισχύος. Η ψυκτική πλάκα ενσωματώνει δομή πτερυγίων τύπου skived για τη βελτιστοποίηση της ροής ψυκτικού υγρού και τη διαχείριση της θερμότητας που παράγουν τα υψηλής απόδοσης τσιπ. Η Μονάδα Διανομής Ψυκτικού Υγρού (CDU) 1,4 MW συνδυάζει συμπαγή σχεδιασμό με τις τεχνολογίες ελέγχου και αισθητήρων της LG, υποστηρίζοντας σταθερή λειτουργία και βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα μέσω αντλίας inverter.

Επίσης παρουσιάστηκε το σύστημα Κλιματισμού Αίθουσας Υπολογιστών (CRAH) της LG, το οποίο ενσωματώνει υψηλής απόδοσης ανεμιστήρες και κινητήρες EC, καθώς και έναν Αερόψυκτο Ψύκτη με φυγοκεντρικό συμπιεστή(ACC), επεκτείνοντας την κάλυψη από την ψύξη σε επίπεδο διακομιστή έως τη συνολική υποδομή της εγκατάστασης.

Συνεργασίες στα Συστήματα Ψύξης Εμβάπτισης

Η LG επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της με συστήματα ψύξης εμβάπτισης μέσω συνεργασιών που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις ψύξης των περιβαλλόντων τεχνητής νοημοσύνης υψηλής πυκνότητας. Η σειρά περιλαμβάνει συστήματα δεξαμενών ψύξης εμβάπτισης που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία Green Revolution Cooling (GRC), καθώς και ψυκτικά υγρά που αναπτύχθηκαν από κοινού με την SK Enmove, έναν πάροχο υψηλής ποιότητας βασικών ελαίων και λιπαντικών. Αυτές οι λύσεις βυθίζουν τον εξοπλισμό πληροφορικής απευθείας σε διηλεκτρικό υγρό για πιο σταθερή απόδοση ψύξης ακόμη και σε περιβάλλοντα υψηλής θερμότητας.

Προηγμένες Δυνατότητες Ελέγχου και Λειτουργίας

Για να συμπληρώσει το υλικό της, η LG ενισχύει τις δυνατότητες ελέγχου και λειτουργίας της μέσω του συστήματος Data Center Cooling Management (DCCM). Το λογισμικό επιτρέπει ολοκληρωμένη παρακολούθηση και έλεγχο βασισμένο σε δεδομένα σε σύνθετες υποδομές ψύξης, συμπεριλαμβανομένων των CDU, CRAH και ACC.

Το DCCM υποστηρίζει τη συνεχή λειτουργία μέσω έγκαιρης ανίχνευσης ανωμαλιών και διαγνωστικών βασισμένων σε εικονικούς αισθητήρες. Συμβάλλει στην ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων με προληπτική συντήρηση, ενώ η βελτιστοποίηση σε πραγματικό χρόνο βάσει φόρτου εργασίας πληροφορικής μπορεί να βελτιώσει την επιχειρησιακή αποδοτικότητα. Οι δυνατότητες τρισδιάστατης οπτικοποίησης επιτρέπει στους χειριστές να παρακολουθούν την κατάσταση του συστήματος και να διαχειρίζονται τις λειτουργίες του κέντρου δεδομένων αποτελεσματικότερα.

Μεγιστοποίηση Υπολογιστικής Ισχύος ανά Megawatt™

Πέρα από τις τεχνολογίες ψύξης, η LG ανέδειξε λύσεις λογισμικού και υποδομής ισχύος που στοχεύουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας των data centers και στην αύξηση της συνολικής επεξεργαστικής ικανότητας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται μια πλατφόρμα ενορχήστρωσης φόρτου εργασίας βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, που αναπτύχθηκε από την PADO, μια εταιρεία που προέκυψε από το Κέντρο Καινοτομίας της LG της Βόρειας Αμερικής (LG NOVA).

Λειτουργώντας ως ένας έξυπνος «ενεργειακά ευαίσθητος ενορχηστρωτής υπολογιστικής ισχύος» για data centers, η πλατφόρμα αναλύει τα συστήματα πληροφορικής, ψύξης και ισχύος, αξιοποιώντας έναν ψηφιακό δίδυμο πολλαπλής φυσικής και ενισχυτική μάθηση για την παροχή αλλαγών λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, μπορεί να μεταφέρει ισχύ από αδρανείς διακομιστές σε συστήματα που διαχειρίζονται πιο απαιτητικούς φόρτους εργασίας τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας αύξηση της χρήσης κατά 25 τοις εκατό.

Από Κοινού Αναπτυχθείσα Λύση DC Grid για την Ενίσχυση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας των AIDC Power Efficiency

Παράλληλα, η LG παρουσίασε μια λύση Δικτύου Συνεχούς Ρεύματος (DC Grid) για τις λειτουργίες data centers, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τις LS Electric, LS Cable & System και LG Energy Solution. Η λύση DC Grid μειώνει τις απώλειες ενέργειας ελαχιστοποιώντας τα στάδια μετατροπής ισχύος που είναι κοινά στα παραδοσιακά συστήματα Εναλλασσόμενου Ρεύματος (AC), όπου περίπου το 25 τοις εκατό της ενέργειας μπορεί να χάνεται ως θερμότητα.

Η λύση επιτρέπει στον κύριο εξοπλισμό κέντρων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ψυκτών, να λειτουργεί απευθείας με συνεχές ρεύμα (DC), μειώνοντας την αρχική απώλεια ισχύος σε περίπου 15 τοις εκατό.* Όταν συνδυάζεται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή ενέργεια, το ποσοστό αυτό μπορεί να μειωθεί έως και 10 τοις εκατό. Το αποτέλεσμα είναι βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα που μπορεί να συμβάλει στη μείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας.

«Τα AI data centers απαιτούν προηγμένες τεχνολογίες ψύξης, αλλά χρειάζονται επίσης να λειτουργεί η ισχύς και οι λειτουργίες με πιο ολοκληρωμένο τρόπο», δήλωσε ο James Lee, πρόεδρος της LG ES Company. «Η LG θα συνεχίσει να επεκτείνει τις δυνατότητες ψύξης AIDC, προσφέροντας λύσεις που βελτιώνουν την απόδοση και υποστηρίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα.»

Οι επισκέπτες της DCW 2026 μπορούσαν να γνωρίσουν τις τελευταίες λύσεις AIDC της LG, συμπεριλαμβανομένης της σειράς ψύξης DTC, των συστημάτων δεξαμενών ψύξης εμβάπτισης, του ολοκληρωμένου λογισμικού DCCM, της πλατφόρμας ενορχήστρωσης φόρτου εργασίας βασισμένης στην τεχνητή νοημοσύνη της PADO και της λύσης DC Grid, στο περίπτερο της εταιρείας (#416, Walter E. Washington Convention Center) από τις 20 έως τις 23 Απριλίου.