Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου

Εκ νέου υποχώρηση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, την Τετάρτη, διακόπτοντας την ανοδική πορεία τριών ημερών, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις εξελίξεις αναφορικά με την εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και προετοιμάζονται για τη συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα.

Ειδικότερα, το Brent χάνει κατά 1,22 δολάρια, ή 1,1%, στα 106,55 δολάρια το βαρέλι, και το αργό WTI κινείται πτωτικά κατά 1,16 δολάρια, ή 1,1%, στα 101,02 δολάρια.

Και οι δύο δείκτες κυμάνθηκαν σε μεγάλο βαθμό γύρω ή πάνω από το όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου και η Τεχεράνη έκλεισε ουσιαστικά το Στενό του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 3% την Τρίτη, επεκτείνοντας τα προηγούμενα κέρδη, καθώς οι ελπίδες για μια διαρκή εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθένησαν, μειώνοντας τις προοπτικές για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν πιστεύει ότι θα χρειαστεί τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν, ακόμη και καθώς οι ελπίδες για μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία εξασθένισαν και η Τεχεράνη ενίσχυσε τον έλεγχό της επί του στενού.

Η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου, παρά τις πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ. Ο Τραμπ θα συναντήσει τον Κινέζο ομόλογό του Σι στο Πεκίνο την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει αρχίσει να επιβαρύνει την οικονομία των ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη στον κόσμο, καθώς οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου οδηγούν σε ακριβότερα καύσιμα, και οι οικονομολόγοι αναμένουν να δουν δευτερογενείς επιπτώσεις τους επόμενους μήνες.

Τον Απρίλιο, οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν απότομα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση του πληθωρισμού σε σχεδόν τρία χρόνια, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για κάποιο διάστημα.

Τα αυξημένα επιτόκια καθιστούν τα δάνεια πιο ακριβά, γεγονός που ενδέχεται να μειώσει τη ζήτηση για πετρέλαιο.

Καθώς ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζεται, τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα την περασμένη εβδομάδα και τα αποθέματα αποσταγμάτων επίσης μειώθηκαν, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του American Petroleum Institute.