The Art of Living: Ένα ξεχωριστό event της AEG για την ανακοίνωση τριών νέων σειρών προϊόντων στην ελληνική αγορά

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με τίτλο The Art of Living, η AEG, μέλος του Electrolux Group, υποδέχθηκε συνεργάτες, εκπροσώπους των ΜΜΕ και influencers, παρουσιάζοντας το όραμά της για μια καθημερινότητα όπου η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η βιωσιμότητα συνυπάρχουν αρμονικά. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα νέα προϊόντα του brand και να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά τους μέσα από μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η AEG ανακοίνωσε το λανσάρισμα τριών νέων σειρών προϊόντων στην ελληνική αγορά: των νέων εντοιχιζόμενων φούρνων με λειτουργία PizzaExpert, της νέας σειράς πλυντηρίων πιάτων FAVORIT και της σειράς προϊόντων φροντίδας ρούχων με ανανεωμένο Dark Silver design. Κατά τη διάρκεια του event, ο Άκης Πετρετζίκης, Brand Ambassador της AEG στην Ελλάδα, πραγματοποίησε live cooking challenge, αναδεικνύοντας στην πράξη τις δυνατότητες της νέας σειράς.

Η νέα σειρά εντοιχιζόμενων φούρνων της AEG εισάγει τη λειτουργία PizzaExpert – επίσημα εγκεκριμένη από τη Scuola Italiana Pizzaioli, έναν από τους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς στην τέχνη της πίτσας- και προσφέρει τη δυνατότητα παρασκευής πίτσας ναπολιτάνικου στυλ σε μόλις 2,5 λεπτά. Με ειδικό μαντεμένιο ταψί που φτάνει τους 340°C, οι φούρνοι εξασφαλίζουν αποτέλεσμα επιπέδου εστιατορίου, με τραγανή βάση και αυθεντική υφή. Η διαδικασία απλοποιείται σημαντικά μέσω της οθόνης EXCite Touch TFT που καθοδηγεί τον χρήστη βήμα-βήμα.

Η νέα σειρά πλυντηρίων πιάτων FAVORIT επαναπροσδιορίζει την εμπειρία καθαρισμού, συνδυάζοντας αθόρυβη λειτουργία και υψηλή αποδοτικότητα. Με επίπεδα θορύβου έως 37 dB και 35 dB σε ExtraSilent mode, τα νέα πλυντήρια είναι ιδανικά για open-plan χώρους, ενώ με κατανάλωση μόλις 8,4 λίτρων νερού ανά κύκλο, θέτουν νέα πρότυπα εξοικονόμησης.

Η AEG παρουσίασε επίσης τη νέα γενιά προϊόντων φροντίδας ρούχων, που περιλαμβάνει πλυντήρια, στεγνωτήρια και πλυντήρια-στεγνωτήρια με ανανεωμένο design σε Dark Silver και έμφαση στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, προσφέροντας υψηλή απόδοση με σύγχρονη αισθητική.

Ο Damir Madjarevic, General Manager Adriatic & Greece, Electrolux Group, δήλωσε κατά την ομιλία του: «Το όραμα της AEG είναι ξεκάθαρο: να μετατρέψει την τεχνολογία σε εμπειρία που εντάσσεται στη καθημερινότητα των ανθρώπων. Με τα νέα λανσαρίσματα στην ελληνική αγορά, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε λύσεις που συνδυάζουν απόδοση, σχεδιασμό και βιωσιμότητα, πάντα με επίκεντρο τον σύγχρονο καταναλωτή και τις πραγματικές του ανάγκες.»

Οι νέες προϊοντικές σειρές επιβεβαιώνουν τη στρατηγική δέσμευση της AEG στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τον σχεδιασμό λύσεων που βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινή εμπειρία του σύγχρονου καταναλωτή. Οι νέες σειρές προϊόντων είναι άμεσα διαθέσιμες στην ελληνική αγορά μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της AEG.