Η Αθήνα υποδέχεται το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα» – Μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης στο Μοναστηράκι, την Κυριακή 17 Μαΐου

Η καρδιά της Αθήνας θα χτυπήσει αυτή την Κυριακή στους ρυθμούς του Παραολυμπιακού αθλητισμού. Το «Παραολυμπιακό Πανόραμα» επιστρέφει για έκτη φορά και, στις 17 Μαΐου, μετατρέπει την Πλατεία Μοναστηρακίου, από τις 10:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, σε έναν ανοιχτό χώρο δράσης, συμμετοχής και έμπνευσης για μικρούς και μεγάλους.

Με ελεύθερη είσοδο για όλους, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά επιδείξεις Παραολυμπιακών αθλημάτων, να γνωρίσει σπουδαίους αθλητές και να συμμετάσχει σε μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία που αναδεικνύει τις αξίες της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, Χρυσού Χορηγού της Επιτροπής, και τη συνεργασία του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Στο φετινό Πανόραμα θα παρουσιαστούν συνολικά 7 Παραολυμπιακά αθλήματα: Μπότσια, Καλαθοσφαίριση με Αμαξίδιο, Βόλεϊ Καθιστών, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Ποδόσφαιρο Ακρωτηριασμένων, Ποδόσφαιρο Τυφλών και Παρά-Μπάντμιντον. Οι επισκέπτες θα μπορούν όχι μόνο να παρακολουθήσουν τις επιδείξεις, αλλά και να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες κάθε αθλήματος και να βιώσουν από κοντά το πνεύμα του Παραολυμπιακού κινήματος.

Το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα» φιλοδοξεί και φέτος να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα αποδοχής, ισότιμης συμμετοχής και σεβασμού στη διαφορετικότητα, μέσα από τη δύναμη του αθλητισμού. Η HELLENiQ ENERGY στηρίζει διαχρονικά την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και τους Έλληνες αθλητές με αναπηρία, ως σταθερός υποστηρικτής από το 2018. Ως Χρυσός Χορηγός της Επιτροπής για την επόμενη τετραετία, ο Όμιλος στοχεύει μέσα από δράσεις και ενημερωτικές καμπάνιες να ενισχύσει την ανάπτυξη και τη διάδοση του Παραολυμπιακού κινήματος στην Ελλάδα.

Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Μοναστηράκι γίνεται σημείο συνάντησης για όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τον Παραολυμπιακό αθλητισμό και να συμμετάσχουν σε μια μεγάλη γιορτή δύναμης, αισιοδοξίας και υπέρβασης.