Η Enaon EDA προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου φυσικού αερίου με τους έξυπνους μετρητές “Nimbus” H2, που βασίζονται στην τεχνολογία του Ομίλου Italgas

Η Enaon EDA, η Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίου, υλοποιεί με συνέπεια το στρατηγικό της σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής φυσικού αερίου που διαχειρίζεται στην Ελλάδα. Με την αξιοποίηση του καινοτόμου έξυπνου μετρητή Nimbus H2, η Enaon EDA επιταχύνει τη διαδικασία τεχνολογικής καινοτομίας στην αντικατάσταση των συμβατικών μετρητών, πραγματοποιώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ψηφιοποίηση του δικτύου.

O Nimbus είναι ο πρώτος έξυπνος μετρητής στον κλάδο που είναι συμβατός με τη σταδιακή ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων και υδρογόνου στα δίκτυα φυσικού αερίου. Δεν περιορίζεται μόνο στη μέτρηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, αλλά έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει τα μελλοντικά δίκτυα διανομής, τα οποία θα διαδραματίσουν καθαριστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση και στην υιοθέτηση καθαρότερων μορφών ενέργειας. O μετρητής μπορεί να διαχειρίζεται μίγματα φυσικού αερίου και υδρογόνου με περιεκτικότητα υδρογόνου έως και 23%.

Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία, που αναπτύχθηκε από τη μητρική εταιρεία Italgas, αποτελεί βασικό πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού του δικτύου, ενισχύοντας την ευφυΐα, την ευελιξία και τη μελλοντική ετοιμότητα των υποδομών για τη διανομή ανανεώσιμων αερίων, όπως το βιομεθάνιο και το υδρογόνο.

Το συνολικό πρόγραμμα αντικατάστασης των παραδοσιακών μετρητών στα δίκτυα που διαχειρίζεται η Enaon EDA στην Ελλάδα ξεκίνησε σε μεγάλη κλίμακα τον Οκτώβριο του 2025, με στόχο την ολοκλήρωση όλων των εργασιών έως το 2030. Οι πρώτες εγκαταστάσεις μετρητών Nimbus πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2026, με στόχο την εγκατάσταση περισσότερων από 20.000 συσκευών έως το τέλος του 2026. Οι έξυπνοι μετρητές Nimbus θα χρησιμοποιηθούν κυρίως στον οικιακό τομέα. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Enaon EDA για την περίοδο 2026-2030, έως το τέλος του 2030 ο συνολικός αριθμός Σημείων Παράδοσης (μετρητών) αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 920.000, εκ των οποίων περίπου 900.000 θα καλύπτονται από εγκαταστάσεις μετρητών Nimbus, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από τα συμβατικά συστήματα μέτρησης σε προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία.

Η ελληνική έκδοση του Nimbus υλοποιήθηκε από την Italgas σε συνεργασία με την Enaon EDA, αξιοποιώντας την εμπειρία της στην ανάπτυξη και διαχείριση ενεργειακών υποδομών στην Ελλάδα.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon EDA κα Francesca Zanninotti υπογράμμισε σχετικά: «Η υλοποίηση του project των έξυπνων μετρητών Nimbus αποτελεί ορόσημο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υποδομών διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Οι πρώτες εγκαταστάσεις μετρητών Nimbus πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2026. Αξιοποιώντας την καινοτομία και την τεχνογνωσία του μητρικού ομίλου Italgas, επενδύουμε σε υποδομές που ενισχύουν την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την ποιότητα των υπηρεσιών μας, με σημαντικά οφέλη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά και το περιβάλλον. Ο Nimbus αποτελεί ένα στρατηγικό τεχνολογικό πλεονέκτημα για τις υποδομές διανομής στην Ελλάδα, καθώς διασφαλίζει τη μελλοντική συμβατότητα με ανανεώσιμα αέρια και ενισχύει τη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης της χώρας σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Ο Nimbus είναι ο πιο προηγμένος έξυπνος μετρητής αερίου παγκοσμίως, που διαχειρίζεται με αυξημένη ακρίβεια και αξιοπιστία τη διανομή φυσικού αερίου και είναι έτοιμος για ανανεώσιμα αέρια. Τα βασικά του πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν:

Ενισχυμένη βιωσιμότητα: Χάρη στον Nimbus, τα δίκτυα μπορούν να ενσωματώνουν, να διανέμουν και να μετρούν διαφορετικούς τύπους αερίων, εκτός από το φυσικό αέριο, όπως το βιομεθάνιο και μίγματα υδρογόνου με περιεκτικότητα έως και 23%. Πρόκειται για τη μετάβαση σε μία νέα ενεργειακή εποχή, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο.

Περισσότερες επιδόσεις: Διαθέτει μπαταρία με διάρκεια ζωής που υπερβαίνει τα 15 έτη, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τους συμβατικούς μετρητές, μειώνοντας σημαντικά τις ανάγκες συντήρησης. Επιπλέον, καθώς βασίζεται στις τεχνολογίες NB-IoT και LTE-M, εγγυάται σταθερή και ταχεία μεταφορά δεδομένων, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες δικτύου.

Ενισχυμένη ασφάλεια: Είναι εξοπλισμένος με προηγμένους αισθητήρες που αποτρέπουν τυχόν απόπειρα παραβίασης και έχουν δυνατότητα άμεσης διακοπής της παροχής όταν απαιτείται. Επίσης, η πολυαισθητηριακή του τεχνολογία επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της πίεσης και της θερμοκρασίας, διασφαλίζοντας τον ακριβή έλεγχο του δικτύου, σε πραγματικό χρόνο.

Περισσότερη καινοτομία: Χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό του, ο Nimbus επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση και τον έλεγχο των δικτύων σε πραγματικό χρόνο. Με την ενσωμάτωση λογισμικού νέας γενιάς, είναι έτοιμος να υποστηρίξει τις αυριανές ανάγκες της αγοράς ενέργειας, αποτελώντας ένα βασικό εργαλείο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δικτύων διανομής.

Η Enaon, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την καινοτομία του oμίλου Italgas, συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία ενός «έξυπνου», ασφαλούς και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος για την Ελλάδα.