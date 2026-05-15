Ανακαίνισε την κουζίνα σου, αναβάθμισε την καθημερινότητά σου με φούρνους LG

Η άνοιξη αποτελεί διαχρονικά την ιδανική περίοδο για να υλοποιήσουμε εκείνη την ανακαίνιση που σχεδιάζαμε καιρό. Αν υπάρχει ένας χώρος που αξίζει πραγματικά την επένδυση, αυτός είναι η κουζίνα, το σημείο όπου η καθημερινότητα συναντά τη λειτουργικότητα και την αισθητική. Η LG Electronics, με τη νέα σειρά εντοιχιζόμενων φούρνων της, προσφέρει έναν ουσιαστικό λόγο για να προχωρήσουμε στην αναβάθμιση. Συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία, σύγχρονο σχεδιασμό και έμφαση στην ευχρηστία, η καθημερινή εμπειρία μαγειρέματος μετατρέπεται σε κάτι πιο απλό και αποδοτικό .

Ο LG WS7D7631WB είναι ο φούρνος που επαναπροσδιορίζει το μαγείρεμα, δίνοντας περισσότερο χρόνο σε όσα έχουν σημασία. Με χωρητικότητα 76 λίτρων και ενεργειακή κλάση Α+, προσφέρει τεχνολογία InstaView™, όπου αρκεί ένα διπλό χτύπημα στο τζάμι για να φωτιστεί το εσωτερικό του φούρνου, χωρίς να χρειαστεί να ανοίξεις την πόρτα. Η λειτουργία Air Fry μετατρέπει τον φούρνο σε fryer χωρίς λάδι, ενώ η πυρόλυση αναλαμβάνει τον καθαρισμό μόνη της, καίγοντας κάθε υπόλειμμα σε υψηλή θερμοκρασία. Το EasyClean™ φροντίζει την επιφανειακή καθαριότητα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά, χωρίς χημικά και χωρίς κόπο. Με λίγες απλές κινήσεις, η σύνδεση μέσω ThinQ™ και Wi-Fi συμπληρώνει την εμπειρία, επιτρέποντάς σας να ελέγχετε τον φούρνο απομακρυσμένα και να διαχειρίζεστε κάθε λειτουργία του εύκολα μέσα από το κινητό σας.

Για εκείνους που επιθυμούν ένα βήμα παραπέρα στην επίδοση και τη γαστρονομική εμπειρία, ο LG WSED7665B ανεβάζει τον πήχη ακόμα ψηλότερα. Ίδιας χωρητικότητας 76 λίτρων αλλά με ενεργειακή κλάση Α++, η υψηλότερη στην κατηγορία, ο φούρνος αυτός ενσωματώνει επιπλέον την τεχνολογία Steam Assist, που εισάγει ελεγχόμενους ατμούς κατά το μαγείρεμα για αποτελέσματα που θυμίζουν επαγγελματική κουζίνα. Φυσικά, διαθέτει κι αυτός Air Fry, πυρόλυση, EasyClean™ και το καινοτόμο InstaView™, συνοδευόμενα από σύνδεση ThinQ™ για πλήρη έλεγχο από το κινητό.

Δύο φούρνοι, μία κοινή φιλοσοφία: λιγότερος κόπος, περισσότερη απόλαυση στην καθημερινότητα. Η LG Electronics αποδεικνύει ότι η ανακαίνιση της κουζίνας δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από αβεβαιότητα και περίπλοκες αποφάσεις, όταν η τεχνολογία και ο σχεδιασμός λειτουργούν με σαφή κατεύθυνση. Όταν γνωρίζεις τι πραγματικά προσθέτει αξία στον χώρο σου, η επιλογή γίνεται ξεκάθαρη και αυτή είναι LG.