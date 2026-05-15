ΔΕΗ: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ με στόχο νέες επενδύσεις σε ΑΠΕ, δίκτυα και ψηφιακές υποδομές

Η ΔΕΗ εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης μετά την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η απόφαση ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη των μετόχων στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου για την περίοδο 2026-2030.

Η ΑΜΚ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές κινήσεις στην ιστορία της εταιρείας και συνδέεται άμεσα με τον μετασχηματισμό της ΔΕΗ σε έναν σύγχρονο ενεργειακό και τεχνολογικό όμιλο με ισχυρή παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το ενδιαφέρον από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές αναμένεται ιδιαίτερα υψηλό, με τις προκαταρκτικές ενδείξεις ζήτησης να προσεγγίζουν τα 10 δισ. ευρώ. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των αγορών στη στρατηγική της επιχείρησης, αλλά και στη δυνατότητά της να δημιουργήσει αξία μέσα από την πράσινη μετάβαση, τη γεωγραφική επέκταση και την ανάπτυξη νέων ψηφιακών δραστηριοτήτων.

Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε νέες επενδύσεις

Η διοίκηση της ΔΕΗ έχει καταστήσει σαφές ότι τα κεφάλαια της αύξησης δεν προορίζονται για αποπληρωμή ή αναχρηματοδότηση δανεισμού. Αντιθέτως, θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου 2026-2030, το οποίο προβλέπει σημαντική επέκταση σε ΑΠΕ, αποθήκευση, δίκτυα, ψηφιακές υποδομές και νέες αγορές.

Η επιλογή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι η ΑΜΚ δεν αποτελεί αμυντική κίνηση ενίσχυσης του ισολογισμού, αλλά εργαλείο ανάπτυξης. Η ΔΕΗ επιδιώκει να αξιοποιήσει τα νέα κεφάλαια για να επιταχύνει έργα που θα αλλάξουν το παραγωγικό και επιχειρηματικό της προφίλ.

Κυρίαρχος πυλώνας οι ΑΠΕ και η αποθήκευση

Στο επίκεντρο του πλάνου βρίσκεται η περαιτέρω ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η ΔΕΗ στοχεύει στον διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος της σε ΑΠΕ και ευέλικτη παραγωγή, με στόχο τα 24,3 GW έως το 2030.

Η ανάπτυξη αυτή δεν θα περιοριστεί στην ελληνική αγορά. Ο Όμιλος σχεδιάζει να ενισχύσει την παρουσία του σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αξιοποιώντας το χαρτοφυλάκιο έργων που διαθέτει και τη δυνατότητα επέκτασης μέσω οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών.

Η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί επίσης κρίσιμο σκέλος του σχεδιασμού. Η αυξανόμενη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα απαιτεί μεγαλύτερη ευελιξία στο σύστημα, ώστε να περιορίζονται οι περικοπές παραγωγής και να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της τροφοδοσίας. Οι επενδύσεις σε αποθήκευση θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς την ανάπτυξη νέων πράσινων έργων, ενισχύοντας την αξία τους και τη δυνατότητα ένταξής τους στο δίκτυο.

Επέκταση σε Ρουμανία και νέες αγορές

Η Ρουμανία παραμένει βασικός άξονας της διεθνούς στρατηγικής της ΔΕΗ. Η χώρα θεωρείται αγορά με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, τόσο στις ΑΠΕ όσο και στις ενεργειακές υπηρεσίες, ενώ προσφέρει στον Όμιλο γεωγραφική διαφοροποίηση και πρόσβαση σε μια ευρύτερη περιφερειακή αγορά.

Το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει επίσης επέκταση σε αγορές όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Κροατία, ενώ εξετάζεται και η είσοδος σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία.

Η στρατηγική αυτή επιτρέπει στη ΔΕΗ να μειώσει την εξάρτησή της από μία μόνο αγορά και να αναπτύξει χαρτοφυλάκιο έργων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ρυθμιστικά πλαίσια και επενδυτικές ευκαιρίες.

Ψηφιακές υποδομές, data centers και οπτικές ίνες

Πέρα από την ενέργεια, η ΔΕΗ διευρύνει τη δραστηριότητά της στις ψηφιακές υποδομές. Η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ενσωματώνει νέες δραστηριότητες, όπως η κυβερνοασφάλεια, η αποθήκευση, επεξεργασία και διαχείριση ψηφιακών δεδομένων, καθώς και οι υποδομές data centers.

Κεντρικό έργο σε αυτή τη στρατηγική είναι η ανάπτυξη μεγάλου data center ισχύος 300 MW στην Κοζάνη, αξιοποιώντας πρώην λιγνιτικές περιοχές. Η επένδυση αυτή συνδέει την ενεργειακή μετάβαση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, δημιουργώντας νέες δυνατότητες σε περιοχές που βρίσκονται σε φάση μεταλιγνιτικής αναδιάρθρωσης.

Παράλληλα, η ΔΕΗ αναπτύσσει το δίκτυο οπτικών ινών Fibergrid, με στόχο την κάλυψη 2,7 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων έως το τέλος του 2026. Η αξιοποίηση των υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών για την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων εντάσσεται στη στρατηγική διαφοροποίησης του Ομίλου και δημιουργεί νέα πεδία εσόδων.

Ισχυρά οικονομικά μεγέθη και στόχοι έως το 2030

Το επενδυτικό πλάνο συνοδεύεται από φιλόδοξους οικονομικούς στόχους. Η ΔΕΗ προβλέπει σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια, με στόχο EBITDA 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030, από 2 δισ. ευρώ το 2025.

Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι μπορούν να φτάσουν τα 1,5 δισ. ευρώ το 2030, έναντι 450 εκατ. ευρώ το 2025. Για το 2026, ο στόχος διαμορφώνεται σε EBITDA 2,4 δισ. ευρώ και καθαρή κερδοφορία 700 εκατ. ευρώ.

Η βελτίωση των μεγεθών στηρίζεται στη μεγαλύτερη συμμετοχή των ΑΠΕ, στη μείωση της έκθεσης σε ρυπογόνες μονάδες, στη διεθνή ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων με υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Παράλληλα, η εταιρεία προβλέπει ενίσχυση της μερισματικής πολιτικής. Για τη χρήση 2026, ο στόχος είναι μέρισμα 0,8 ευρώ ανά μετοχή, ενώ έως το 2030 εκτιμάται ότι μπορεί να ανέλθει στα 1,4 ευρώ ανά μετοχή.

Μείωση εκπομπών και πράσινος μετασχηματισμός

Η επενδυτική στρατηγική της ΔΕΗ συνδέεται και με τη σημαντική μείωση των εκπομπών ρύπων. Ο μετασχηματισμός του παραγωγικού χαρτοφυλακίου, με περιορισμό της λιγνιτικής παραγωγής και αύξηση των ΑΠΕ, αλλάζει σταδιακά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου.

Η ΔΕΗ επιχειρεί να τοποθετηθεί ως πράσινος ενεργειακός όμιλος, με δραστηριότητες που συνδυάζουν παραγωγή καθαρής ενέργειας, ευέλικτες μονάδες, δίκτυα, αποθήκευση και ψηφιακές υποδομές. Η μετάβαση αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της επενδυτικής της αφήγησης προς τις διεθνείς αγορές.

Μια ΑΜΚ με αναπτυξιακό χαρακτήρα

Η έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βήμα για την επόμενη περίοδο της ΔΕΗ. Τα 4 δισ. ευρώ δίνουν στην εταιρεία τη δυνατότητα να επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα και να ενισχύσει τη θέση της σε αγορές που μετασχηματίζονται γρήγορα.

Η ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές δείχνει ότι η αγορά αντιμετωπίζει τη ΔΕΗ όχι μόνο ως παραδοσιακή εταιρεία ηλεκτρισμού, αλλά ως ενεργειακό και τεχνολογικό όμιλο με προοπτικές ανάπτυξης σε πολλαπλά πεδία.

Το στοίχημα για την επόμενη τετραετία θα είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση των κεφαλαίων. Η επιτυχία της ΑΜΚ θα κριθεί από την ταχύτητα υλοποίησης των έργων, την απόδοση των επενδύσεων, τη διατήρηση της οικονομικής πειθαρχίας και την ικανότητα της ΔΕΗ να μετατρέψει τον στρατηγικό σχεδιασμό σε σταθερή κερδοφορία και μακροπρόθεσμη αξία.