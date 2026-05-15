Πετρέλαιο: Ανεβαίνουν 1% οι τιμές

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο άνω του 1%, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι δεν θα ήταν πολύ πιο υπομονετικός με το Ιράν και ενώ οι ανησυχίες επιμένουν γύρω από τις επιθέσεις και κατασχέσεις πλοίων, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη δήλωσε ότι περίπου 30 πλοία είχαν περάσει από το Στενό του Ορμούζ.

Το Brent ενισχύεται κατά 1,32 δολάρια, ή 1,25%, στα 107,04 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI καταγράφει κέρδη 1,33 δολάρια, ή 1,31%, στα 102,50 δολάρια.

Για το σύνολο της εβδομάδας, το Brent έχει σημειώσει άλμα σχεδόν 6%, ενώ το WTI έχει κερδίσει άνω του 7%, λόγω της αβεβαιότητας γύρω από την εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν.

“Δεν πρόκειται να είμαι πολύ πιο υπομονετικός”, δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. “Θα πρέπει να κάνουν μια συμφωνία”, τόνισε.

Εν τω μεταξύ, ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε ότι η Κίνα είναι πολύ ρεαλιστική όσον αφορά στην εμπλοκή της με το Ιράν και ότι είναι σημαντικό για την Κίνα να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, μιλώντας στο Bloomberg.

Ο Τραμπ και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ συναντώντα εκ νέου σήμερα για να ολοκληρώσουν τη διήμερη επίσκεψη που περιελάμβανε πομπώδεις και επιχειρηματικές συμφωνίες.

“Καθώς η σύνοδος κορυφής του Πεκίνου δεν έφερε καμία πρόοδο στο Ιράν, η προσοχή της αγοράς επιστρέφει στο αδιέξοδο και σε ένα αποκλεισμένο Στενό, με κίνδυνο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης”, δήλωσε η Vandana Hari, ιδρύτρια του παρόχου ανάλυσης αγοράς πετρελαίου Vanda Insights.

Παράλληλα, ο Τραμπ είπε ότι η Κίνα θέλει να αγοράσει πετρέλαιο από τις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, στη δημοσιότητας ήλθαν πληροφορίες για κατάσχεση πλοίου στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που κατευθύνθηκε προς τα ιρανικά ύδατα, ενώ ένα ινδικό φορτηγό πλοίο που μετέφερε ζώα από την Αφρική στα ΗΑΕ βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ και ο Σι συμφώνησαν στην ανάγκη να διατηρηθεί ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι 30 πλοία διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ από το βράδυ της Τετάρτης, αριθμός πάντως που εξακολουθεί να είναι πολύ μικρότερος από τα 140 που ήταν ο συνηθισμένος αριθμός καθημερινά πριν από τον πόλεμο.

Ο Yang An, αναλυτής της Haitong Futures, δήλωσε ότι ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου εξακολουθεί να είναι η περιορισμένη προσφορά.

“Οι τιμές του πετρελαίου διακυμάνθηκαν αρκετές φορές χθες, αλλά έκλεισαν κοντά στο υψηλό της ημέρας”, είπε. “Τα πλοία που διέρχονται από το Στενό μείωσαν ορισμένες ανησυχίες της αγοράς, αλλά όχι αρκετά για να αλλάξουν την ισχυρή τάση που οφείλεται στη περιορισμένη προσφορά”, συμπλήρωσε.