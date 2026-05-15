Στ. Παπασταύρου: «Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου και των διασυνδέσεων, αλλά και την ανάγκη για ενεργειακό ρεαλισμό, μίλησε μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe», που διοργανώνουν οι «Financial Times» σε συνεργασία με την «Καθημερινή».

Ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε σε πάνελ για την ενεργειακή πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μαζί με τους Υπουργούς Μεταλλείων και Ενέργειας της Σερβίας, κα Dubravka Đedović Handanović, Ενέργειας της Μολδαβίας, κ. Dorin Junghietu, Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας, κ. Enea Karakaçi, Ενέργειας, Μεταλλείων και Ορυκτών Πόρων της Βόρειας Μακεδονίας, κα Sanja Bozhinovska και Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Γεωργίας, κα Mariam Kvrivishvili.

«Η συζήτηση δεν αφορά στην απομάκρυνση ή τον περιορισμό της δέσμευσής μας απέναντι στην καθαρή ενέργεια. Πρόκειται όμως για την ανάγκη να είμαστε πραγματιστές και ρεαλιστές. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο, αναφέρθηκε χθες και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Μπεν Χολ», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι ο στόχος και η κατεύθυνση προς καθαρή ενέργεια παραμένουν: «Η Ελλάδα, παρά τα δέκα χρόνια μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, αν συγκρίνει κανείς με το 2005, έχει πετύχει σχεδόν 50% μείωση των εκπομπών CO2 τα τελευταία 20 χρόνια. Επομένως, είμαστε πλήρως δεσμευμένοι σε αυτή την πορεία. Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι στον στόχο του 2030, πλήρως δεσμευμένοι στον στόχο του 2040».

«Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όταν μιλάμε για το μερίδιο της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρισμού, είμαστε 3οι στην ηλιακή ενέργεια και 9οι στην αιολική», είπε χαρακτηριστικά.

«Τώρα προσπαθούμε να βάλουμε κάποια τάξη, κάποια “πρέπει” και “δεν πρέπει”. Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ θα ανακοινωθεί αυτές τις ημέρες. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό κάθε χώρα να διαθέτει ένα πλαίσιο για το πώς αναπτύσσεται», επεσήμανε.

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε παράλληλα, ότι η Ευρώπη παραμένει προσηλωμένη σε αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο πλέον «συνειδητοποιεί πως το φυσικό αέριο δεν είναι ανταγωνιστικό προς αυτή την πορεία, αλλά ίσως αποτελεί μια συμπληρωματική διάσταση».

Ερωτηθείς για τον Κάθετο Διάδρομο, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια οικονομική διάσταση. Έχει έναν μετασχηματιστικό αντίκτυπο. Αυτό, για τη δική μας περιοχή αποτελεί μια ιστορική αλλαγή παραδείγματος. Μια αλλαγή κουλτούρας. Μεγαλώσαμε μέσα σε μια ιστορία που μας διαφοροποιούσε. Μια ιστορία πολέμων και, κάποιες φορές, μια ιστορία διαίρεσης ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Και τώρα όλοι οι Υπουργοί αυτών των χωρών προβάλλουν το πόσο άρρηκτα συνδεδεμένοι είμαστε».

«Αυτή είναι μια κολοσσιαία αλλαγή παραδείγματος για την περιοχή. Δεν μάθαμε να συνεργαζόμαστε. Και η ενέργεια έχει αυτή τη μοναδική διάσταση. Μας φέρνει κοντά», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου, τονίζοντας ότι όσο «πιο διασυνδεδεμένοι γινόμαστε, όσο περισσότερο πετυχαίνουμε να λειτουργούμε ως ‘εμείς’ τόσο καλύτερα θα είναι για όλους μας.»

Μετά τη συμμετοχή του στο πάνελ, ο κ. Παπασταύρου είχε διαδοχικές διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από τη Γεωργία, κα Mariam Kvrivishvili, και από την Αλβανία, κ. Enea Karakaçi.