Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ για θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα
Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ για θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Αθήνα

Ο ΔΕΔΔΗΕ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, στην περιοχή των Κάτω Πατησίων στην Αθήνα, με θύμα εργαζόμενο της εταιρείας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε Υποσταθμό. Η διερεύνηση των ακριβών αιτιών του συμβάντος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η Διοίκηση και τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

