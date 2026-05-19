Το Internet και η επικοινωνία όπως θα έπρεπε να είναι, με την εγγύηση του Ομίλου ΔΕΗ

Με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας (Add On) εμπλουτίζεται το ΔΕΗ Fiber

Ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές επικοινωνούν και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Οι υπηρεσίες συνδεσιμότητας εξελίσσονται διαρκώς, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες επικοινωνούν, εργάζονται και αξιοποιούν το internet στην καθημερινότητά τους.

Το internet έχει πλέον καθιερωθεί ως η βασική υπηρεσία συνδεσιμότητας, ενώ η σταθερή τηλεφωνία συνεχίζει να καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες πελατών τόσο σε οικιακό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες επιλογές στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν, επιλέγοντας ολοένα και περισσότερο λύσεις που ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΔΕΗ Fiber εμπλουτίζει την πρότασή του, προσθέτοντας τη δυνατότητα σταθερής τηλεφωνίας ως επιπλέον επιλογή (Add On) για όσους τη χρειάζονται, διατηρώντας τον internet-first χαρακτήρα της υπηρεσίας.

Η σταθερή τηλεφωνία προσφέρεται ως επιπλέον επιλογή (add-on)

Η προσθήκη υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στο ΔΕΗ Fiber έρχεται να ενισχύσει τη λογική του internet-first μοντέλου που ακολουθεί η υπηρεσία, δίνοντας στους πελάτες μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες επιλογές στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν.

Η υπηρεσία σταθερής τηλεφωνία προσφέρεται ως επιπλέον επιλογή (add-on), επιτρέποντας στους χρήστες να διαμορφώνουν οι ίδιοι το πακέτο επικοινωνίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους, χωρίς να επιβαρύνονται με υπηρεσίες που δεν επιθυμούν να χρησιμοποιούν.

Σε μια αγορά τηλεπικοινωνιών όπου οι ανάγκες διαφοροποιούνται ολοένα και περισσότερο, η δυνατότητα επιλογής αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για τους πελάτες, τόσο σε οικιακό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η νέα προσθήκη υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας του ΔΕΗ Fiber δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές να συνδυάσουν internet υπερυψηλών ταχυτήτων με υπηρεσίες φωνής.

Το βασικό Add On της υπηρεσίας περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, καθώς και τη δυνατότητα προσθήκης σε αυτό επιπλέον Add On με 1000 λεπτά για διεθνείς κλήσεις προς 35 επιλεγμένους προορισμούς.

Ta Add Ons διατίθενται αποκλειστικά σε συνδυασμό με πρόγραμμα ΔΕΗ Fiber, διατηρώντας τον internet-first χαρακτήρα της υπηρεσίας και ενσωματώνοντας τη φωνή ως φυσική επέκταση της εμπειρίας συνδεσιμότητας.

Πρόγραμμα Περιγραφή Μηνιαία Τιμή Βασικό Add On τηλεφωνίας Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά € 4 Add On διεθνών κλήσεων Πρόσθετη υπηρεσία με 1000 λεπτά για διεθνείς κλήσεις προς σταθερά σε 35 επιλεγμένους προορισμούς € 10

Τηλεφωνία νέας γενιάς πάνω σε 100% οπτική ίνα

Οι νέες πρόσθετες υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας χρησιμοποιούν την τεχνολογία Voice Over Broadband (VoBB), αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ FiberGrid με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH), εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα επικοινωνίας, αξιόπιστη εμπειρία συνδεσιμότητας και υπηρεσιών φωνής, με την εγγύηση του Ομίλου ΔΕΗ.

Η υπηρεσία τηλεφωνίας έχει σχεδιαστεί ως τηλεφωνία νέας γενιάς, λειτουργώντας αποκλειστικά πάνω στο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ FiberGrid, χωρίς χρήση παλαιότερων υποδομών χαλκού.

Το δίκτυο οπτικών ινών προσφέρει εξαιρετικά χαμηλό latency, ελάχιστο jitter και πρακτικά μηδενικό packet loss, διασφαλίζοντας σταθερή και προβλέψιμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Η Υπηρεσία Τηλεφωνίας έχει σχεδιαστεί με μηχανισμούς QoS και αυτόματης προτεραιοποίησης, εξασφαλίζοντας ότι η κίνηση φωνής εξυπηρετείται με απόλυτη προτεραιότητα σε όλη την δικτυακή διαδρομή, παρέχοντας κορυφαία ποιότητα κλήσης

Η αρχιτεκτονική της βασίζεται σε σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδομές επιπέδου παρόχου (carrier-grade), αξιοποιώντας τεχνολογία IMS (IP Multimedia Subsystem) για υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία της υπηρεσίας.

Παράλληλα, υποστηρίζεται πλήρης διαλειτουργικότητα με εθνικά και διεθνή τηλεφωνικά δίκτυα, ενώ η συνολική υποδομή έχει σχεδιαστεί για μακροχρόνια επεκτασιμότητα και υποστήριξη μελλοντικών υπηρεσιών.

Η υπηρεσία υποστηρίζει το σύνολο των βασικών λειτουργιών τηλεφωνίας, όπως αναγνώριση κλήσης, αναμονή κλήσης, προώθηση κλήσης, τριμερή συνομιλία και κλήσεις έκτακτης ανάγκης (112, 100, 166 κ.ά.), ενώ παρέχει και δυνατότητα φορητότητας αριθμού χωρίς διακοπή υπηρεσίας.

Η εμπειρία επικοινωνίας παραμένει γνώριμη για τον τελικό χρήστη, με καθαρό ήχο και φυσική συνομιλία, ενώ η ενεργοποίηση της υπηρεσίας πραγματοποιείται εύκολα, χωρίς ανάγκη πρόσθετου εξοπλισμού, αξιοποιώντας τον υφιστάμενο εξοπλισμό του ΔΕΗ Fiber.

Απλή ενεργοποίηση, χωρίς αλλαγές για τον συνδρομητή

Η υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας αξιοποιεί τον υφιστάμενο εξοπλισμό του ΔΕΗ Fiber, χωρίς να απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός ή σύνθετες τεχνικές παρεμβάσεις στον χώρο του πελάτη.

Η τηλεφωνία παρέχεται μέσω του σύγχρονου CPE Router που χρησιμοποιείται ήδη για τις υπηρεσίες internet του ΔΕΗ Fiber, επιτρέποντας την εύκολη ενεργοποίηση της υπηρεσίας και τη διατήρηση της ίδιας εμπειρίας χρήσης για τον τελικό χρήστη.

Οι υφιστάμενοι συνδρομητές με μία απλή αίτηση μπορούν να ενεργοποιήσουν την υπηρεσία συνδέοντας απλά την τηλεφωνική τους συσκευή στον εξοπλισμό που ήδη διαθέτουν.

Παράλληλα, η υπηρεσία είναι πλήρως εναρμονισμένη με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών, ενώ η συνολική σχεδίαση της υποδομής διασφαλίζει την ασφαλή μετάδοση δεδομένων σε όλο το δίκτυο.

Το internet της ΔΕΗ, στη βάση της εμπειρίας

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση των πρόσθετων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (Add Ons) είναι η σύνδεση internet σε πρόγραμμα ΔΕΗ Fiber.

Το ΔΕΗ Fiber διατίθεται σε τρία προγράμματα internet, με ταχύτητες 500 Mbps, 1 Gbps και 2,5 Gbps και τιμές €17,90, €19,90 και €52,90 αντίστοιχα, σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού και επαγγελματία.

Όλα τα προγράμματα βασίζονται σε 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH) και προσφέρουν εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες, σταθερή απόδοση και προσιτές τιμές.

Πρόγραμμα Ταχύτητα Upload Ταχύτητα Upload Μηνιαία Τιμή ΔΕΗ Fiber 500Mbps 500 Mbps 250 Mbps €17,90 ΔΕΗ Fiber 1Gbps 1 Gbps 500 Mbps €19,90 ΔΕΗ Fiber 2,5Gbps 2,5 Gbps 1,25 Gbps €52,90

Το δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ FiberGrid αποτελεί ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα δίκτυα FTTH στην Ελλάδα, με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας να επεκτείνεται συνεχώς σε νέες περιοχές.

Από 1,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις (homes passed) έχει περάσει το δίκτυο 100% οπτικών ινών (FTTH) της ΔΕΗ FiberGrid, εκ των οποίων 1 εκατ. είναι ήδη έτοιμα για άμεση σύνδεση (ready for service) σε 42 περιοχές της χώρας, με παρουσία στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

Η ανάπτυξη του δικτύου πραγματοποιείται με συνδυασμό εναέριας και υπόγειας ανάπτυξης υποδομών, αξιοποιώντας το εκτεταμένο αποτύπωμα του Ομίλου ΔΕΗ για την ταχύτερη ανάπτυξη υπηρεσιών FTTH μέχρι το σπίτι.

ΔΕΗ FiberGrid: Το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα

Μέσα σε μόλις τρία χρόνια, το δίκτυο 100% οπτικών ινών (FTTH) της ΔΕΗ FiberGrid έχει ήδη περάσει από 1,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις (homes passed), εκ των οποίων 1 εκατ. είναι ήδη έτοιμα για άμεση σύνδεση (ready for service), γεγονός που καθιστά το δίκτυο οπτικών ινών της θυγατρικής της ΔΕΗ το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα και το ταχύτερα αναπτυσσόμενο.

Με παρουσία ήδη σε συνολικά 95 περιοχές, διαθέσιμες και υπό κατασκευή, η επέκταση του δικτύου συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του δικτύου FTTH της ΔΕΗ FiberGrid προβλέπει την κάλυψη 3,8 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων έως το 2028, ενισχύοντας διαρκώς την πρόσβαση σε υπερυψηλές ταχύτητες internet σε ολόκληρη τη χώρα.

Το δίκτυο FTTH της ΔΕΗ FiberGrid έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται με αρχιτεκτονική 100% οπτικής ίνας από άκρη σε άκρη, υποστηρίζοντας ταχύτητες έως και 10 Gbps και υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας.

Με αποκλειστική οπτική ίνα ανά συνδρομητή μέχρι το σημείο συγκέντρωσης (καμπίνα), το δίκτυο της ΔΕΗ FiberGrid υποστηρίζει σύγχρονες υπηρεσίες συνδεσιμότητας και αυξημένες απαιτήσεις μεταφοράς δεδομένων, αποτελώντας τη βάση για υπηρεσίες νέας γενιάς σε οικιακό και επαγγελματικό επίπεδο.

Η ανάπτυξη του δικτύου αξιοποιεί το εκτεταμένο αποτύπωμα και τις υποδομές του Ομίλου ΔΕΗ σε εθνικό επίπεδο, επιτρέποντας την ταχύτερη ανάπτυξη υπηρεσιών FTTH και ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα συνδέσεων gigabit σε όλο και περισσότερες περιοχές της χώρας.

Το internet και η επικοινωνία, όπως θα έπρεπε να είναι

Το ΔΕΗ Fiber εξελίσσει την εμπειρία συνδεσιμότητας, συνδυάζοντας internet υπερυψηλών ταχυτήτων με επιπλέον υπηρεσίες επικοινωνίας – φωνής (Add Ons). Με τη δυνατότητα προσθήκης σταθερής τηλεφωνίας ως επιπλέον επιλογή, δίνει μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερο έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο οι συνδρομητές διαμορφώνουν τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν.

Βασισμένο στο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ FiberGrid και στην τεχνογνωσία του Ομίλου ΔΕΗ, το ΔΕΗ Fiber προσφέρει αξιόπιστη εμπειρία επικοινωνίας και συνδεσιμότητας, με προσιτές τιμές, με εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες και ποιότητα υπηρεσιών νέας γενιάς.

Είναι το internet και η επικοινωνία όπως θα έπρεπε να είναι για όλους απλά, αξιόπιστα, ευέλικτα και προσβάσιμα, με την εγγύηση του Ομίλου ΔΕΗ.

ΔΕΗ: Ο PowerTech μετασχηματισμός σε πλήρη εξέλιξη

Ο Όμιλος ΔΕΗ εξελίσσεται σε έναν σύγχρονο Powertech οργανισμό. Με δύο ισχυρούς πυλώνες -ενεργειακό και ψηφιακό- η ΔΕΗ διαμορφώνει τις υποδομές που θα στηρίξουν την οικονομία της επόμενης δεκαετίας με όραμα, τεχνογνωσία και ευθύνη. Από την καθαρή ενέργεια και τα δίκτυα οπτικών ινών μέχρι τις διεθνείς διασυνδέσεις δεδομένων, τα data centers και την τεχνητή νοημοσύνη, ο Όμιλος αναδεικνύεται σε έναν πραγματικό PowerTech ηγέτη για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η παρουσία του στη λιανική αγορά τηλεπικοινωνιών είναι μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής μετάβασης, που συνδέει την ενέργεια, τη συνδεσιμότητα και τη βιωσιμότητα.

Εκτός από τη διάθεση σε χονδρική και λιανική υπηρεσιών internet μέσω οπτικής ίνας, ο Όμιλος υλοποιεί μια σειρά εμβληματικών έργων, που εκφράζουν τον μετασχηματισμό του σε Powertech οργανισμό:

East to Med Data Corridor: Διεθνές έργο υποθαλάσσιας και χερσαίας διασύνδεσης που μετατρέπει την Ελλάδα σε ανατολική πύλη δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας τη γεωστρατηγική της θέση

Ανάπτυξη υπερσύγχρονου data center στα Σπάτα Αττικής, με ισχύ 12,5 MW και δυνατότητα επέκτασης στα 25 MW, για τη στήριξη του cloud οικοσυστήματος στη ΝΑ Ευρώπη Data In Scale (με τη DAMAC): Ανάπτυξη υπερσύγχρονου data center στα Σπάτα Αττικής, με ισχύ 12,5 MW και δυνατότητα επέκτασης στα 25 MW, για τη στήριξη του cloud οικοσυστήματος στη ΝΑ Ευρώπη

Πρωτοβουλία Τεχνητής Νοημοσύνης ως Υπηρεσία (AI-as-a-Service), με εφαρμογές στη διαχείριση ενέργειας, την καινοτομία και τα ψηφιακά εργαλεία της νέας εποχής Olympus AI: Πρωτοβουλία Τεχνητής Νοημοσύνης ως Υπηρεσία (AI-as-a-Service), με εφαρμογές στη διαχείριση ενέργειας, την καινοτομία και τα ψηφιακά εργαλεία της νέας εποχής

Πρωτοβουλία Τεχνητής Νοημοσύνης ως Υπηρεσία (AI-as-a-Service), με εφαρμογές στη διαχείριση ενέργειας, την καινοτομία και τα ψηφιακά εργαλεία της νέας εποχής Data Center στη Δυτική Μακεδονία: Ολοκληρωμένο στρατηγικό επενδυτικό πλάνο με το οποίο οι πρώην λιγνιτικές εκτάσεις στη Δυτική Μακεδονία θα μεταμορφωθούν σε έναν τεχνολογικό και πράσινο ενεργειακό κόμβο για τη χώρα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Κομβικό ρόλο στο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΔΕΗ κατέχει η δημιουργία ενός νέου mega data center 300 MW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Σε δεύτερη φάση, και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον από hyperscalers να συμμετάσχουν στο project, το Mega Data Center έχει όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει Giga Data Center και να φτάσει τα 1.000MW. Πρόκειται για μία επένδυση που θα μεταμορφώσει το χαρακτήρα της περιοχής, δίνοντας νέα πνοή ανάπτυξης, καθώς γύρω του θα δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα τεχνολογίας. Η παροχή της ενέργειας στο mega data center θα γίνεται behind the meter, δηλαδή οι ανάγκες του δε θα επιβαρύνουν το σύστημα ενέργειας της χώρας.

Η Ελλάδα στο τραπέζι της ευρωπαϊκής ψηφιακής στρατηγικής

Η ΔΕΗ είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία -και η μοναδική στον χώρο της ενέργειας- που συμμετέχει στο κορυφαίο δίκτυο ψηφιακής πολιτικής DIGITALEUROPE, εκπροσωπούμενη στο Energy Executive Council. Η συμμετοχή του Ομίλου σε ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική μετασχηματισμού. Μέσα από ένα διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο έργων, μεταξύ των οποίων τα RAIDO και EPRI DCFlex, αλλά και μια σειρά από επιπλέον πρωτοβουλίες, η ΔΕΗ ενισχύει συστηματικά την τεχνολογική της ικανότητα, αξιοποιεί προηγμένα εργαλεία και αναπτύσσει λύσεις που υποστηρίζουν την αποδοτική και ευέλικτη λειτουργία των ενεργειακών υποδομών στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.