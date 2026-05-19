Τo WashTower της LG Electronics ξεπερνά τις 3,2 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως

Η ολοκληρωμένη λύση πλυσίματος ρούχων WashTower™ της LG Electronics (LG) έχει σημειώσει ένα σημαντικό ορόσημο, ξεπερνώντας τα 3,2 εκατομμύρια τεμάχια σε συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις. Συνδυάζοντας πλυντήριο και στεγνωτήριο σε μία μόνο μονάδα που εξοικονομεί χώρο, το WashTower διαθέτει τις βασικές τεχνολογίες της LG και έναν σχεδιασμό που εστιάζει στην ευκολία της καθημερινότητας.

Με την Εμπιστοσύνη των Καταναλωτών σε Όλο τον Κόσμο

Το LG WashTower, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2020, διατίθεται πλέον σε 77 χώρες. Το προϊόν συνεχίζει να γνωρίζει μεγάλη απήχηση μεταξύ των καταναλωτών παγκοσμίως, με πωλήσεις που ξεπερνούν τις 1,6 εκατομμύρια μονάδες στη Βόρεια Αμερική, τις 160.000 μονάδες στη Λατινική Αμερική και τις 130.000 μονάδες στην Ασία. Αυτή η ισχυρή διεθνής ζήτηση αντανακλά την αυξανόμενη προτίμηση των πελατών για πρακτικές λύσεις πλυσίματος που προσφέρουν βελτιωμένη εξοικονόμηση χώρου και ενέργειας.

Τεχνητή Νοημοσύνη και Βασικές Τεχνολογίες για Μεγαλύτερη Ευκολία

Η απόδοση του LG WashTower υποστηρίζεται από αποκλειστικές τεχνολογίες, όπως το Artificial Intelligence Direct Drive™ (AI DD™) και το DUAL Inverter HeatPump™. Το AI DD ανιχνεύει το βάρος του φορτίου, τον τύπο του υφάσματος και το επίπεδο λεκέδων και, στη συνέχεια, επιλέγει το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης για να καθαρίσει τα ρούχα με τον βέλτιστο τρόπο, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη φθορά των υφασμάτων. Χάρη στην τεχνολογία DUAL Inverter Heat Pump της LG, το WashTower προσφέρει στέγνωμα σε χαμηλή θερμοκρασία που δεν φθείρει τα ρούχα και τα λευκά είδη. Αυτή η τεχνολογία συμπληρώνεται από λειτουργίες όπως το AI Wash. Για μεγαλύτερη ευκολία, το μοντέλο διαθέτει επίσης το Smart Pairing™, το οποίο επιτρέπει στο πλυντήριο να επικοινωνεί με το στεγνωτήριο και να επιλέγει αυτόματα τον κατάλληλο κύκλο στεγνώματος. Η λειτουργία Prepare to Dry βελτιώνει περαιτέρω τη χρηστικότητα, προθερμαίνοντας το στεγνωτήριο πριν από τη λήξη του κύκλου πλύσης, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του συνολικού χρόνου πλύσης.

Επέκταση Λύσεων για τις Διαφορετικές Ανάγκες των Πελατών

Η LG συνεχίζει να επεκτείνει τη σειρά προϊόντων πλυντηρίων της, προκειμένου να ανταποκρίνεται καλύτερα στον εξελισσόμενο τρόπο ζωής των πελατών της. Η εταιρεία σχεδιάζει να παρουσιάσει νέα μοντέλα, λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης και επιλογές χρωμάτων, ώστε να καλύψει ένα ευρύτερο φάσμα αναγκών, προτιμήσεων και διαθέσιμου χώρου των καταναλωτών.

«Το LG WashTower αξιοποιεί τις τεχνολογίες που έχουμε αναπτύξει και την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη για να προσφέρει μια πιο άνετη εμπειρία φροντίδας των ρούχων στους πελάτες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Baek Seung-tae, πρόεδρος της LG Home Appliance Solution Company. «Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τη γνώση που έχουμε για το lifestyle των πελατών μας και να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη τους παγκοσμίως μέσω προϊόντων και λύσεων που προσφέρουν μεγαλύτερη ευκολία.»