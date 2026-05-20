Ανακοίνωση Ομίλου ΔΕΗ στο Euronext Athens
Ανακοίνωση Ομίλου ΔΕΗ στο Euronext Athens

Ανακοίνωση Ομίλου ΔΕΗ στο Euronext Athens

ΔΕΗ: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΑΜΚ και η νέα φάση μετασχηματισμού έως το 2030

Σχετικά με τη συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,48€ εκάστη («Νέες Μετοχές») από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ»), στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με μέγιστη τιμή διάθεσης 19,75€ ανά μετοχή σε μετρητά

Σύμφωνα με το Άρθρο 17(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι στις 19 Μαΐου 2026 οι διαχειριστές που ενεργούν αποκλειστικά στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ενημέρωσαν τους επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ότι:

  • Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών έως τις 19 Μαΐου 2026, προσφορές κάτω των 18,63€ ανά Νέα Μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής.
  • Το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 4,25 δισ. Ευρώ.
  • Οι εντολές που ελήφθησαν έως τις 19 Μαΐου 2026 αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των Νέων Μετοχών που είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω τιμή και για αυτό το μέγεθος προσφοράς.

Η ΔΕΗ θα ενημερώσει δεόντως όλους τους επενδυτές για οποιαδήποτε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς.

