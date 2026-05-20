Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προάγει κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας μέσα από τη στήριξη του «KIDS SAVE LIVES Championship 2026»

Έχοντας ως θεμελιώδη προτεραιότητα την Υγεία και την Ασφάλεια σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς του, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ στηρίζει ενεργά τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «KIDS SAVE LIVES Championship 2026», συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες και στην καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης στην ελληνική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε στη δωρεά προπλασμάτων Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) τύπου Little Anne QCPR, υποστηρίζοντας τη βιωματική μάθηση και την ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός «KIDS SAVE LIVES Championship 2026», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ανθρωπιστική Οργάνωση KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ, με τη συνδιοργάνωση της Αντιπεριφέρειας Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και κορυφαίων ιατρικών φορέων, αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές δράσεις αγωγής υγείας στη χώρα.

Ο διαγωνισμός έφερε κοντά μαθητές από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι δοκίμασαν στην πράξη τις γνώσεις τους στην ΚΑΡΠΑ και τη χρήση απινιδωτή μέσα από απαιτητικά σενάρια προσομοίωσης, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε κρίσιμες καταστάσεις. Η φετινή διοργάνωση σημείωσε συμμετοχή-ρεκόρ με 1.350 σχολεία, εντασσόμενη σε ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει ήδη εξοπλίσει περισσότερους από 600.000 πολίτες σε όλη τη χώρα με σωτήριες δεξιότητες.

Η υποστήριξη του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ εντάχθηκε στη διαχρονική του δέσμευση για την προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας, επενδύοντας στους νέους και ενισχύοντας πρωτοβουλίες με ουσιαστικό και διαρκές κοινωνικό αποτύπωμα.

Η Εύη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε σχετικά: «Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, επενδύουμε διαχρονικά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την Υγεία και την Ασφάλεια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία μιας κοινωνίας με αυξημένη ετοιμότητα και υπευθυνότητα. Η υποστήριξή μας στο KIDS SAVE LIVES Championship 2026 αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε δράσεις με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά με γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να σώσουν ζωές.»

Ο Αναστάσιος Στεφανάκης, Ιδρυτής και Πρόεδρος του KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ, δήλωσε : «Ο μοναδικός Εθνικός Μαθητικός Διαγωνισμός ΚΑΡΠΑ σε όλο τον κόσμο ”KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP 2026”, μόλις ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία! Εκατοντάδες εκπαιδευμένοι μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ταξίδεψαν το μήνυμα σε όλη τη Χώρα, πως ”ΟΛΟΙ μπορούν να σώσουν μια ζωή, ακόμη και ΠΑΙΔΙΑ”! Ευχαριστούμε τους 70 φορείς που υποστήριξαν τον διαγωνισμό και ιδιαιτέρως τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ που εξασφάλισε να υλοποιηθεί ο διαγωνισμός σε ολοκαίνουρια εκπαιδευτικά προπλάσματα. Είμαστε περήφανοι για τους συνεργάτες και τους μαθητές μας».