Στ. Παπασταύρου: Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου – Yπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων
Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια”, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξη στον AΝΤ1, απαντώντας σε ερώτηση για την οσμή που κάλυψε χθες περιοχές της Αττικής. “Υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι”, πρόσθεσε.
Ερωτηθείς για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, το οποίο τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι δημιουργεί ένα πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ με μεγαλύτερη σαφήνεια και πιο αυστηρούς κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Εξήγησε ότι, εφεξής, θα υπάρχουν οριζόντιες απαγορεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι σε “δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura δεν θα μπορούν να μπαίνουν τα φωτοβολταϊκά. Θέλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά τις θέλουμε με έναν τρόπο πιο οργανωμένο, πιο σαφή, πιο νοικοκυρεμένο. Πρέπει να υπάρχουν κάποια σαφή όρια, με σεβασμό στα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής”, διευκρίνισε.
Τέλος, ερωτηθείς για την αναδημοσίευση από τον Πρόεδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, της συνέντευξης που παραχώρησε σε αμερικάνικο Μέσο Ενημέρωσης, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι αυτό είναι “σημαντικό για την Κυβέρνηση. Δείχνει ότι η Αμερική αναγνωρίζει την Ελλάδα και την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως έναν στρατηγικό σύμμαχο στα θέματα της ενέργειας”.