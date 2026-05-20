Συνεχίζει πτωτικά το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τετάρτη, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε εκ νέου ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει “πολύ γρήγορα”, αν και οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για την έκβαση των ειρηνευτικών συνομιλιών, εν μέσω συνεχιζόμενων προβλημάτων στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή, λόγω της σύγκρουσης.

Τα συμβόλαια για το πετρέλαιο τύπου Brent υποχωρούν 0,25% στα 110,70 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημειώνουν πτώση ή 0,28%, στα 103,72 δολάρια.

“Οι τιμές αναφοράς υποχώρησαν λόγω μιας πιθανής συμφωνίας, καθώς η αγορά αξιολογεί τα γεωπολιτικά αποτελέσματα”, δήλωσε ο Emril Jamil, ανώτερος αναλυτής έρευνας πετρελαίου στο LSEG.

“Ωστόσο, οι τιμές είναι πιθανό να εξακολουθήσουν να εμφανίζουν κάποια ανοδική τάση ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία, δεδομένου ότι ο εφοδιασμός πιθανότατα δεν θα επιστρέψει αμέσως στα προπολεμικά επίπεδα”, πρόσθεσε.

Και οι δύο δείκτες υποχώρησαν σχεδόν κατά 1 δολάριο την Τρίτη, αφού ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες, με καμία από τις δύο πλευρές να μην επιθυμεί την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

“Οι επενδυτές επιθυμούν διακαώς να εκτιμήσουν εάν η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη μπορούν όντως να βρουν κοινό έδαφος και να καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, καθώς η στάση των ΗΠΑ αλλάζει καθημερινά”, δήλωσε ο Toshitaka Tazawa, αναλυτής της Fujitomi Securities.

“Οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, δεδομένης της πιθανότητας νέων αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν και των προσδοκιών ότι, ακόμη και αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, η προσφορά αργού δεν θα επιστρέψει γρήγορα στα προπολεμικά επίπεδα”, σημείωσε ο ίδιος.

Παρά τη διαβεβαίωση του Τραμπ προς τους Αμερικανούς νομοθέτες αργά την Τρίτη για γρήγορο τέλος της σύγκρουσης, ο ίδιος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να πλήξουν ξανά το Ιράν και ότι βρισκόταν μία ώρα μακριά από το να διατάξει επίθεση, πριν τελικά την αναβάλει.

Ο Τραμπ επανέλαβε πως ελπίζει να μην χρειαστεί να διατάξει επανέναρξη των επιθέσεων. “Όμως μπορεί να χρειαστεί να τους καταφέρουμε ακόμη ένα βαρύ χτύπημα. Δεν είμαι σίγουρος προς το παρόν”, είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε πόσο είναι διατεθειμένος να περιμένει ωσότου το Ιράν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προτίμησε να μη δώσει συγκεκριμένη απάντηση. “Δυο ή τρεις ημέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι τέτοιο, ίσως μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας”.

Τα σχόλιά του έγιναν μία ημέρα αφότου δήλωσε ότι είχε “παγώσει” την προγραμματισμένη επανέναρξη των εχθροπραξιών, μετά από μια νέα πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ηγέτες του Ιράν “εκλιπαρούν” για μια συμφωνία και προειδοποίησε ότι μια νέα αμερικανική επίθεση θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Η Citi ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αναμένει το Brent να αυξηθεί στα 120 δολάρια το βαρέλι βραχυπρόθεσμα, επισημαίνοντας ότι οι αγορές πετρελαίου υποτιμούν τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης διακοπής του εφοδιασμού και άλλους ευρύτερους κινδύνους.

Στα Στενά του Ορμούζ, ορισμένα δεξαμενόπλοια κατάφεραν πρόσφατα να διασχίσουν το πέρασμα, αν και ο αριθμός των διελεύσεων παραμένει πολύ χαμηλότερος από τα περίπου 130 πλοία που διέρχονταν συνήθως πριν από τον πόλεμο.

Δύο κινεζικά υπερδεξαμενόπλοια που μεταφέρουν 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή εξήλθαν από τα Στενά την Τετάρτη, αφού περίμεναν στον Κόλπο για περισσότερους από δύο μήνες.

Εξάλλου, στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του API που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη, ενώ μειώθηκαν επίσης και τα αποθέματα καυσίμων.