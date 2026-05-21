  1. Home
  2. Νέα
  3. Σταύρος Παπασταύρου: «Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου – υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους»
Σταύρος Παπασταύρου: «Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου – υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους»
Νέα
Φυσικό αέριο
0

Σταύρος Παπασταύρου: «Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου – υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους»

0
stavros-papastavrou
now viewing

Σταύρος Παπασταύρου: «Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου – υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους»

4445
now playing

Σταύρος Παπασταύρου: «Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για Τουρισμό και ΑΠΕ: Ανάπτυξη με κανόνες, με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες»

stavros-papastavrou
now playing

Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου με τον Ισραηλινό ομόλογό του, κ. Eli Cohen

3323
now playing

Σταύρος Παπασταύρου στο Open: «Με το “παρών” στα άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να είναι “απών” από τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα»

Στην οσμή που κάλυψε χθες περιοχές της Αττικής και ιδιαίτερα των νοτίων προαστίων, στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά και στις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον AΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», με τους δημοσιογράφους Παναγιώτη Στάθη και Στέφανο Σίσκο. 

Αναφερόμενος στην οσμή που καταγράφηκε χθες στα νότια προάστια, ο ΥΠΕΝ τόνισε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι, «ώστε να μπορούμε να διαπιστώσουμε και να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια».

Ερωτηθείς για το ΕΧΠ για τις ΑΠΕ, το οποίο τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι δημιουργεί ένα πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ με μεγαλύτερη σαφήνεια και πιο αυστηρούς κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Εξήγησε ότι, εφεξής, θα υπάρχουν οριζόντιες απαγορεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι σε «δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura δεν θα μπορούν να μπαίνουν τα φωτοβολταϊκά. Θέλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά τις θέλουμε με έναν τρόπο πιο οργανωμένο, πιο σαφή, πιο νοικοκυρεμένο. Πρέπει να υπάρχουν κάποια σαφή όρια, με σεβασμό στα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής», διευκρίνισε.

Ο κ. Παπασταύρου, κληθείς  να σχολιάσει τις πρόσφατες προκλήσεις από την Άγκυρα, είπε: «Να δούμε πρώτα τι θα νομοθετήσει η Τουρκία. Οτιδήποτε, όμως, κάποιος νομοθετεί μονομερώς, το  οποίο παραβιάζει ή δεν είναι σύμφωνο με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα».

«Η πολιτική δεν γίνεται με βιασύνη. Γίνεται με σχέδιο. Τους τελευταίους 12 μήνες η χώρα μας έχει προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς την ανάπτυξη των υδρογονανθράκων, έχει θεσμοθετήσει τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα και προχώρησε με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, ο οποίος είναι πλέον αναρτημένος στην ευρωπαϊκή ιστοσελίδα. Πρόκειται για τρεις συγκεκριμένες, θεσμικές ενέργειες, όχι πυροτεχνήματα, οι οποίες αν μη τι άλλο δείχνουν αποφασιστικότητα», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα προχωράει, η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη αποτρεπτική δύναμη που είχε ποτέ στην ιστορία της. Έχουμε δύναμη στον αέρα και δύναμη στη θάλασσα. Όμως, αυτή η δύναμη ασκείται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Προχωρούμε με σχέδιο και αυτοπεποίθηση».

Τέλος, ερωτηθείς για την αναδημοσίευση από τον Πρόεδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, της συνέντευξης που παραχώρησε σε αμερικάνικο Μέσο Ενημέρωσης, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι αυτό είναι «σημαντικό για την Κυβέρνηση. Δείχνει ότι η Αμερική αναγνωρίζει την Ελλάδα και την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως έναν στρατηγικό σύμμαχο στα θέματα της ενέργειας».

tags:
Σχετικά θέματα
thermansi

Οδηγός για το επίδομα θέρμανσης 2026-2027

press-room 0
33454

Η Kinsen στηρίζει την Αθηναϊκή Ζυθοποιία στη μετάβαση προς πιο βιώσιμες αστικές διανομές

press-room 0
3324

Πως οι νέοι κανονισμοί της ΕΕ αλλάζουν το τρόπο που επισκευάζουμε τα έπιπλά μας

press-room 0
Close

Share this video