Βουτιά έως και 7% το πετρέλαιο

Βουτιά έως και 7% έκαναν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή των στρατιωτικών πληγμάτων των ΗΠΑ κατά του Ιράν, εξέλιξη που έφερε μια προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης, παρά το γεγονός ότι οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών στόχων.

Τα συμβόλαια για το Brent, παράδοσης Σεπτεμβρίου υποχωρούν κατά 4,48% στα 87,56 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate, παράδοσης Σεπτεμβρίου, κατέγραφε πτώση 5% στα 84,80 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή του πετρελαίου Brent έχασε 7% νωρίτερα τη Δευτέρα, πέφτοντας κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, πριν περιορίσει τις απώλειες. Πτώση σημείωσε το WTI, όπως και οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου.

Παρ’ όλα αυτά, το Brent καταγράφει συνολική αύξηση μεγαλύτερη του 25% στον μήνα, καθώς οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή επεκτάθηκαν στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι να απειλούν με αποκλεισμό τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Η σύρραξη, που συμπληρώνει σχεδόν πέντε μήνες, τροφοδοτεί εκ νέου τους φόβους για ένα πληθωριστικό σοκ, καθώς τα αποθέματα συρρικνώνονται και οι τιμές των παραγώγων πετρελαίου κάνουν άλμα.

“Η παύση των πληγμάτων και οι πληροφορίες για πρόοδο στις συνομιλίες έχουν καλλιεργήσει προσδοκίες για μια νέα τροχιά αποκλιμάκωσης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάκαμψη των ροών”, δήλωσε στο Bloomberg ο Σολ Καβόνικ της MST Marquee.

“Ωστόσο, όλα τα θεμελιώδη ζητήματα —συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και του πυραυλικού και πυρηνικού του προγράμματος— παραμένουν δυσεπίλυτα, ενώ υφίσταται υψηλός κίνδυνος οποιαδήποτε εκεχειρία να αποδειχθεί απλώς πρόσκαιρη”, πρόσθεσε ο ίδιος.

Έπειτα από 13 ημέρες συνεχών πληγμάτων κατά του Ιράν, οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις επιχειρήσεις τους από το βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας ερωτήματα για τις επόμενες κινήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια στιγμή, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη ανέστειλε επίσης τα αντίποινά της αφότου οι ΗΠΑ σταμάτησαν τους βομβαρδισμούς. Ερωτηθείς στην εκπομπή Meet the Press του δικτύου NBC εάν ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να αποφύγει την κλιμάκωση, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, ανέφερε πως ο πρόεδρος “δίνει χώρο στις διαπραγματεύσεις”.

Νέο μέτωπο στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ

Από την πλευρά τους, οι Χούθι της Υεμένης υποστήριξαν ότι το Σάββατο έπληξαν εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στις παραθαλάσσιες πόλεις Τζιζάν και Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, αν και ούτε το Ριάντ ούτε ο κρατικός πετρελαϊκός κολοσσός επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς των Υεμενιτων ανταρτών.

Η Γιανμπού, ο δυτικός τερματικός σταθμός του αγωγού Ανατολής-Δύσης, έχει μετατραπεί σε κρίσιμη πύλη εξαγωγής αργού για το βασίλειο από τη στιγμή που τα Στενά του Ορμούζ τέθηκαν ουσιαστικά εκτός λειτουργίας. Στην Τζιζάν στεγάζονται διυλιστήριο και τερματικός σταθμός εξαγωγών.

Ωστόσο, η ναυσιπλοΐα στα κρίσιμα περάσματα της περιοχής παραμένει σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα των φυσιολογικών, δείχνοντας ότι οι πλοιοκτήτριες εταιρείες παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικές. Στα Στενά του Ορμούζ η κίνηση ήταν υποτονική, καθώς μόλις οκτώ εμπορικά πλοία, κυρίως μικρότερα δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων και πλοία χύδην φορτίου, διέσχισαν τα Στενά την Κυριακή, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, την πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα, συνολικά μόλις 14 πλοία διέσχισαν το στενό και προς τις δύο κατευθύνσεις την Κυριακή – ο χαμηλότερος ημερήσιος αριθμός για τη φετινή χρονιά. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να αναθεωρηθούν καθώς καθίστανται διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

Την ίδια ώρα, οι διαταραχές στις ροές συνεχίζονται και σε άλλα μέτωπα. Το μεγαλύτερο ρωσικό λιμάνι πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα διέκοψε τις φορτώσεις για αρκετές ημέρες λόγω των επιθέσεων από ουκρανικά drones. Ο τερματικός σταθμός στο Νοβοροσίσκ δεν πραγματοποιεί φορτώσεις από τις 21 Ιουλίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg στις 25 Ιουλίου.

Η αύξηση του κόστους ενέργειας και οι επιπτώσεις της στην οικονομική ανάπτυξη, τις καταναλωτικές δαπάνες και τον πληθωρισμό αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων των κεντρικών τραπεζιτών αυτή την εβδομάδα. Στις ΗΠΑ, τα στελέχη της Fed συνεδριάζουν στις 28-29 Ιουλίου.