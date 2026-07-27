Καύσιμα: Επιδότηση 10 λεπτών στο ντίζελ τον Αύγουστο – Υπό αξιολόγηση Fuel Pass και πλαφόν

Με νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει τις επιπτώσεις της διεθνούς ανόδου των τιμών ενέργειας στο κόστος μεταφορών και στις πληθωριστικές πιέσεις που διαχέονται στην οικονομία.

Η παρέμβαση προβλέπει επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο για ολόκληρο τον Αύγουστο. Η κρατική ενίσχυση προστίθεται στην έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο που ήδη εφαρμόζουν τα ελληνικά διυλιστήρια από τις 14 Ιουλίου, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση στην αντλία να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο.

Παράλληλα, στο οικονομικό επιτελείο εξετάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων ένας νέος κύκλος Fuel Pass για τη βενζίνη και η επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Δημοσιονομικό κόστος 30 εκατ. ευρώ

Η νέα επιδότηση, που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, θα ισχύσει καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και εκτιμάται ότι θα έχει δημοσιονομικό κόστος περίπου 30 εκατ. ευρώ.

Η παρέμβαση στοχεύει κυρίως στον περιορισμό του κόστους για τις οδικές μεταφορές και τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης, καθώς η άνοδος της τιμής του ντίζελ επηρεάζει άμεσα το μεταφορικό κόστος, την εφοδιαστική αλυσίδα και, τελικά, τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Σε ισχύ παραμένει έως το τέλος Αυγούστου και η έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη, η οποία χρηματοδοτείται από τα ελληνικά διυλιστήρια.

Οι διεθνείς εξελίξεις διατηρούν τις πιέσεις

Η κυβερνητική παρέμβαση πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα έχουν οδηγήσει σε νέα άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων.

Παράλληλα, η αναστολή εξαγωγών ντίζελ από τη Ρωσία, μετά τις ζημιές που υπέστησαν ρωσικά διυλιστήρια από ουκρανικές επιθέσεις, περιόρισε τη διαθεσιμότητα του καυσίμου στη διεθνή αγορά.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τον ανταγωνισμό για την εξασφάλιση ποσοτήτων ντίζελ, καθώς χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Τουρκία στράφηκαν σε εναλλακτικές αγορές, διεκδικώντας τα ίδια φορτία με τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Ντίζελ και βενζίνη καταγράφουν σημαντικές ανατιμήσεις

Οι διεθνείς πιέσεις έχουν ήδη αποτυπωθεί στις λιανικές τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα.

Το πετρέλαιο κίνησης εμφανίζει αύξηση 27,67% σε σχέση με τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ η αμόλυβδη βενζίνη καταγράφει άνοδο περίπου 14%.

Την ίδια στιγμή, η τιμή του αργού πετρελαίου κινείται κοντά στα 100 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ σημαντική άνοδο παρουσιάζουν και οι διεθνείς τιμές αναφοράς (Platts) για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης.

Η εξέλιξη αυτή περιορίζει τα περιθώρια αποκλιμάκωσης των λιανικών τιμών, ακόμη και μετά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και των διυλιστηρίων.

Γιατί επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης

Η επιλογή του πετρελαίου κίνησης συνδέεται με τον ρόλο που διαδραματίζει στην οικονομική δραστηριότητα.

Το ντίζελ αποτελεί το βασικό καύσιμο των εμπορευματικών μεταφορών, σημαντικού μέρους των επαγγελματικών οχημάτων και πολλών παραγωγικών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, κάθε μεταβολή της τιμής του επηρεάζει το λειτουργικό κόστος επιχειρήσεων και μεταφέρεται σταδιακά στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών.

Η κυβερνητική παρέμβαση αποσκοπεί στον περιορισμό αυτών των δευτερογενών επιπτώσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν αυξημένες.

Fuel Pass και πλαφόν παραμένουν υπό εξέταση

Παράλληλα με την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, το οικονομικό επιτελείο αξιολογεί επιπλέον μέτρα για την αγορά καυσίμων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται νέος κύκλος Fuel Pass για τη βενζίνη. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν ανακοινωθεί οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης ή το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του μέτρου.

Υπό αξιολόγηση βρίσκεται επίσης η επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, με στόχο τον περιορισμό αδικαιολόγητων ανατιμήσεων στην αγορά καυσίμων.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Παρεμβάσεις και στο μέτωπο της ακρίβειας

Οι παρεμβάσεις στα καύσιμα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων για τον περιορισμό της ακρίβειας.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται και πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά που διατίθενται από τα σούπερ μάρκετ, καθώς η αύξηση του ενεργειακού κόστους επηρεάζει το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η αποτελεσματικότητα θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς αγορές

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η νέα επιδότηση μπορεί να περιορίσει μέρος των επιβαρύνσεων για επιχειρήσεις και καταναλωτές, επισημαίνουν όμως ότι η αποτελεσματικότητά της θα εξαρτηθεί κυρίως από την πορεία των διεθνών τιμών.

Όπως σημειώνουν, η υψηλή φορολογική επιβάρυνση των καυσίμων, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου και ντίζελ, ενδέχεται να περιορίσει την επίδραση της κρατικής παρέμβασης εφόσον η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί.

Η εξέλιξη των συγκρούσεων στην περιοχή, η διαθεσιμότητα διυλισμένων προϊόντων και η πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναμένεται να αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία των τιμών καυσίμων κατά το επόμενο διάστημα.