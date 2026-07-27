Ρεύμα: Πτώση στα κίτρινα τιμολόγια, άνοδος στα μπλε

Οι χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας συνδυάζονται πλέον με μεγαλύτερο ρίσκο για τον καταναλωτή ενώ η σταθερότητα στις χρεώσεις συνεπάγεται υψηλότερες αλλά εγγυημένες τιμές. Η εικόνα προκύπτει από το νέο εργαλείο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την παρακολούθηση των αγορών λιανικής και καταδεικνύει την αλλαγή πολιτικής των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το 2025 οπότε τα σταθερά τιμολόγια ήταν και τα φθηνότερα στην αγορά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νέο εργαλείο της ΡΑΑΕΥ (βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.raaey.gr/energeia/parakolouthisi-agoron/ellinikes-agores-lianikis/ergaleio_statistikis_analisis/#powerbi-dashboard), για κατανάλωση 300 κιλοβατώρες το μήνα που καλύπτει την πλειονότητα των οικιακών παροχών:

-Κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2026 η μέση χρέωση ήταν 49,99 ευρώ για τα κυμαινόμενα (“κίτρινα”) τιμολόγια, 55,86 ευρώ για τα σταθερά (“μπλε”) τιμολόγια και 56,06 ευρώ για τα ειδικά (“πράσινα”) τιμολόγια , η τιμή των οποίων ανακοινώνεται από τους προμηθευτές την 1η ημέρα κάθε μήνα. Καθ’ όλο το εξάμηνο τις φθηνότερες χρεώσεις είχαν τα κίτρινα τιμολόγια (με εξαίρεση το Μάρτιο οπότε φθηνότερα ήταν τα πράσινα).

-Διαφορετική ήταν η εικόνα το 2025, οπότε φθηνότερα ήταν τα σταθερά (μπλε) τιμολόγια με μέση μηνιαία χρέωση 46,62 ευρώ, ακολουθούν τα κίτρινα με 51,69 ευρώ ενώ ακριβότερα ήταν και πάλι τα πράσινα με 55,84 ευρώ, πάντα για κατανάλωση 300 kwh το μήνα.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει και η εξέλιξη των τιμών ανά κατηγορία τιμολογίου, μεταξύ 2025 και 2026 αν και τα στοιχεία δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα καθώς οι τιμές παρουσιάζουν εποχικές διακυμάνσεις ανάλογα με τη ζήτηση και την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές. Με τα διαθέσιμα στοιχεία:

-Η μέση χρέωση για τα κίτρινα τιμολόγια μειώθηκε από 51,69 ευρώ το 2025 σε 49,99 ευρώ στο 7μηνο του 2026.

-Η χρέωση στα πράσινα παρέμεινε σταθερή (55,84 ευρώ πέρυσι, 56,07 ευρώ φέτος)

-Τα μπλε τιμολόγια αυξήθηκαν από 46,62 σε 55,86 ευρώ (φυσικά οι καταναλωτές που “κλείδωσαν” σταθερά συμβόλαια δεν επηρεάζονται από τις αυξήσεις οι οποίες αφορούν τους νέους πελάτες).

Η εξέλιξη των τιμών αντανακλάται ως ένα βαθμό στις επιλογές τιμολογίων από την πλευρά των καταναλωτών καθώς κατά τη διάρκεια του 2025 οπότε τα μπλε τιμολόγια ήταν τα πιο ελκυστικά, καταγράφηκε υπερδιπλασιασμός του μεριδίου τους, από 13,27 % το Δεκέμβριο του 2024 σε 27,83 % το Δεκέμβριο του 2025. Η άνοδος συνεχίστηκε κατά το πρώτο 4μηνο του 2026 αλλά με ηπιότερο ρυθμό εξαιτίας προφανώς των αυξήσεων που μεσολάβησαν στην κατηγορία αυτή των τιμολογίων. Έτσι στο τέλος Απριλίου 2026, σταθερό τιμολόγιο είχε το 31,53 % των οικιακών καταναλωτών.

Τα κίτρινα (κυμαινόμενα) τιμολόγια παραμένουν καθ’ όλο το διάστημα από το 2024 και μετά στο 14 %. Η μετακίνηση προς τα μπλε τιμολόγια έγινε από καταναλωτές που είχαν προηγουμένως τα ειδικά (πράσινα) τιμολόγια, το μερίδιο των οποίων υποχώρησε από 72,64 % στο τέλος του 2024 σε 57,98 % στο τέλος του 2025 και 54,43 % τον Απρίλιο του 2026. Διατηρούν ωστόσο το μεγαλύτερο μερίδιο, παρά το γεγονός ότι είναι τα ακριβότερα στην αγορά.