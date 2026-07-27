LG ArtCool™ Mirror AI Air: Η υψηλή τεχνολογία συναντά την κορυφαία αισθητική

Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν η αναζήτηση για κλιματιστικά υψηλών επιδόσεων και χαμηλού λειτουργικού κόστους μοιάζει ατελέσφορη. Όμως η σειρά κλιματιστικών LG ArtCool™ Mirror AI Air εισάγει μια διαφορετική προσέγγιση στο τι σημαίνει ενεργειακά αποδοτικός κλιματισμός. Ο συνδυασμός τεχνολογίας Dual Inverter Compressor με τεχνητή νοημοσύνη τοποθετεί τη σειρά στην ενεργειακή κατηγορία A+++, τόσο για ψύξη όσο και για θέρμανση, με SEER που αγγίζει το 9,70 και SCOP 5,1. Οι τιμές αυτές υπερβαίνουν σαφώς το ελάχιστο κατώφλι της κατηγορίας A+++, ενώ το ψυκτικό μέσο R32 ολοκληρώνει το ενεργειακό προφίλ της σειράς[1].

Η διαχείριση ενέργειας είναι ενσωματωμένη στη λογική λειτουργίας της συσκευής. Μέσω της εφαρμογής ThinQ™[2], ο χρήστης έχει πρόσβαση στον AI kW Manager[3], ένα εργαλείο παρακολούθησης πραγματικού χρόνου που επιτρέπει τον ορισμό ορίων κατανάλωσης και ενημερώνει για αποκλίσεις. Παράλληλα, δύο αυτόματες λειτουργίες μειώνουν την κατανάλωση χωρίς παρέμβαση του χρήστη. Πρόκειται για το Window Open Detection που εντοπίζει απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας, συνήθως λόγω ανοιχτού παραθύρου, και ρυθμίζει τη μονάδα σε λειτουργία εξοικονόμησης[4], ενώ το Human Detecting Sensor ενεργοποιεί την ίδια λειτουργία όταν δεν εντοπίζεται παρουσία ανθρώπων στον χώρο.

Αξιοσημείωτη είναι και η τεχνολογία DUAL Vane[5], η οποία διαφοροποιεί την κατεύθυνση ροής ανάλογα με τη λειτουργία: ο ψυχρός αέρας κατευθύνεται προς τα πάνω, αξιοποιώντας τη φυσική του τάση να κινείται καθοδικά, ενώ ο θερμός αέρας κατευθύνεται προς τα κάτω ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη διανομή. Το αποτέλεσμα είναι αποδοτικότερη κάλυψη χωρίς αύξηση της ισχύος λειτουργίας.

Πέραν των επιδόσεων και των προηγμένων χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν ενεργειακά αποδοτική λειτουργία ακόμα και κάτω από ακραίες συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος, η σειρά κλιματιστικών Inverter ArtCool Mirror AI Air διαθέτει σχεδιαστική ταυτότητα που την ξεχωρίζει από τα τυπικά κλιματιστικά. Η εσωτερική μονάδα διαθέτει επιφάνεια mirror glass, η οποία ενσωματώνεται φυσικά στον χώρο, ενώ το οπτικό αποτέλεσμα ολοκληρώνουν οι οριζόντιες γραμμές στο κάτω μέρος της μονάδας.

Η σχάρα με σχισμές (slot) στη μπροστινή όψη της εσωτερικής μονάδας επιτρέπει διασπορά αέρα σε γωνία άνω των 180 μοιρών, με αποτέλεσμα πιο ομοιόμορφη κάλυψη του χώρου και μείωση της αίσθησης άμεσης ροής αέρα.

Η λειτουργία AI Air Mode[6] προσαρμόζει σε πραγματικό χρόνο την ένταση και την κατεύθυνση της ροής βάσει της θέσης των χρηστών στον χώρο και της διάταξης του δωματίου. Η λειτουργία All Cleaning[7] φροντίζει για τον αυτόματο καθαρισμό των εσωτερικών στοιχείων της μονάδας, μειώνοντας την ανάγκη για εξωτερική συντήρηση και διατηρώντας σταθερή την ποιότητα του αέρα.

Ο έλεγχος μέσω φωνητικών εντολών[8], συμβατός με ηχεία AI, και η πλήρης σύνδεση με την εφαρμογή ThinQ™ ολοκληρώνουν ένα προϊόν που λειτουργεί ως πλατφόρμα διαχείρισης κλίματος, σχεδιασμένη με γνώμονα και την ενεργειακή εξοικονόμηση.

[1] Τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και το μοντέλο

[2] Απαιτείται σύνδεση Wi-Fi.

[3] Διαχείριση kW. Η λειτουργία «Διαχείριση kW» είναι διαθέσιμη σε όλες τις λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων της ψύξης, αφύγρανσης, ύπνου, ακόμα και στη λειτουργία jet, με την εξαίρεση της λειτουργίας θέρμανσης. Στη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου, η συνολική ηλεκτρική ενέργεια παρακολουθείται και εκτελείται η λειτουργία περιορισμού (κατανάλωση ενέργειας) απόδοσης για την υπόλοιπη περίοδο. Αν η συνολική ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται λόγω υπέρβασης του καθημερινού χρόνου χρήσης, η υπολειπόμενη ενέργεια υπολογίζεται εκ νέου για κάθε μέρα λειτουργίας του προϊόντος. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο μέσω της εφαρμογής LG ThinQ. Αν η συνολική ηλεκτρική ενέργεια εντός της καθορισμένης περιόδου υπερβαίνει το επιθυμητό ποσό, η λειτουργία απελευθερώνεται και αλλάζει σε γενική λειτουργία με μια ειδοποίηση της εφαρμογής LG ThinQ.

[4] Αισθητήρας ανίχνευσης ανθρώπων. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιείται/απενεργοποιείται με το τηλεχειριστήριο ή την εφαρμογή LG ThinQ. Ο «Αισθητήρας ανίχνευσης ανθρώπων» ενεργοποιεί μόνο τις λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης. Η εμβέλεια του Αισθητήρα ανίχνευσης ανθρώπων είναι έως 5 μέτρα. Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης, το εύρος ανίχνευσης αισθητήρα μπορεί να έχει μειωθεί. Ο χρόνος ανίχνευσης απουσίας ανθρώπων μπορεί να οριστεί από 20 έως 120 λεπτά μέσω της εφαρμογής LG ThinQ (η προεπιλογή είναι 20 λεπτά).

[5] DUAL Vane. Ημερομηνία 2023.10. Συνθήκες δοκιμής: Θάλαμος δοκιμής οικιακού περιβάλλοντος κλιματιστικού LG, 20,9 ㎡/ 50,1 ㎥, Λειτουργία Jet, Εσωτερικό DB (33±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ ρύθμιση σε λειτουργία ψύξης, Εσωτερικό DB (12±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ ρύθμιση σε λειτουργία θέρμανσης. Μέθοδος δοκιμής: Για μέτρηση του χρόνου που απαιτείται προκειμένου να επιτευχθεί μείωση 5℃ (για ψύξη)/ αύξηση 5℃ (για θέρμανση), από την αρχική μέση θερμοκρασία δωματίου. -Μοντέλο δοκιμής: S3-M12KL2MB(προηγούμενη πλατφόρμα LG μονής περσίδας), S3-M121L1C0(νέα πλατφόρμα LG DUAL Vane). Αποτέλεσμα δοκιμής: Η νέα πλατφόρμα LG (DUAL Vane) διαθέτει έως και 23% ταχύτερη λειτουργία ψύξης, 6% ταχύτερη λειτουργία θέρμανσης σε σύγκριση με προηγούμενες πλατφόρμες LG (μονή περσίδα) βάσει την συνθήκης δοκιμής. Το αποτέλεσμα απόδοσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες χρήσης.

[6] Το AI Air μπορεί να λειτουργεί μέσω τηλεχειριστηρίου ή της εφαρμογής LG ThinQ. Το AI Air είναι διαθέσιμο σε αμφότερες τις λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης. Ενώ χρησιμοποιείτε το AI Air, η ταχύτητα ανεμιστήρα και η διεύθυνση ροής αέρα ρυθμίζονται αυτόματα σύμφωνα με την κατάσταση και το AI Air απενεργοποιείται όταν αλλάζει η διεύθυνση ροής αέρα. Πριν τη χρήση του AI Air, συνιστάται η λήψη μιας φωτογραφίας του χώρου με την εφαρμογή LG ThinQ ή ρύθμιση της τοποθεσίας του κλιματιστικού και του ατόμου στο δωμάτιο. Όταν ενεργοποιείται το AI Air, ο Αισθητήρας ανίχνευσης ανθρώπου ανιχνεύει την τοποθεσία του ατόμου στον χώρο και ενεργοποιεί αυτόματα την άμεση/έμμεση ροή αέρα. Η απόσταση ανίχνευσης του Αισθητήρα ανίχνευσης ανθρώπου είναι έως 5 μέτρα και μπορεί να υπάρχουν διαφορές στην απόσταση ανίχνευσης ανάλογα με την εγκατάσταση και το περιβάλλον χρήσης του προϊόντος.

[7] Το All Cleaning μπορεί να λειτουργεί μόνο μέσω της εφαρμογής LG ThinQ. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία All Cleaning, η παραγωγή συμπυκνωμένου νερού, η λειτουργία Freeze Cleaning και η λειτουργία Auto Clean+ θα εκτελούνται διαδοχικά. Τα μοντέλα με λειτουργία UV θα έχουν ενεργοποιημένο το UV LED στη διάρκεια της λειτουργίας All Cleaning. Η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιείται διακόπτοντας τη λειτουργία ή αλλάζοντας τις λειτουργίες/ρυθμίσεις με το τηλεχειριστήριο. Ο χρόνος λειτουργίας της λειτουργίας All Cleaning μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις συνθήκες χρήσης.

[8] Τα έξυπνα χαρακτηριστικά και ο φωνητικός βοηθός του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και το μοντέλο. Απευθυνθείτε στο τοπικό σας κατάστημα ή στην LG για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.