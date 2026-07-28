ΔΕΗ: Η Κεντρική Ευρώπη στο επίκεντρο της στρατηγικής ανάπτυξης έως το 2030

Με διεύρυνση της παρουσίας της στην Κεντρική Ευρώπη επικαιροποιεί η ΔΕΗ την επενδυτική της στρατηγική, προσθέτοντας νέες αγορές στο αναπτυξιακό της σχέδιο και επιταχύνοντας τον μετασχηματισμό της σε περιφερειακό ενεργειακό όμιλο.

Μετά την ισχυρή παρουσία που έχει διαμορφώσει σε Ελλάδα και Ρουμανία, ο όμιλος στρέφεται πλέον προς την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, ενώ παράλληλα ενισχύει τις δραστηριότητές του σε Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία. Στόχος είναι έως το 2030 το 45% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος να βρίσκεται εκτός Ελλάδας, στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος ύψους 24 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030.

Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στη γεωγραφική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του ομίλου, στη διεύρυνση των πηγών εσόδων και στη μείωση της έκθεσης σε έναν μόνο ρυθμιστικό και εμπορικό χώρο, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ενεργειακή μετάβαση στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Νέες αγορές στο επίκεντρο της ανάπτυξης

Η διεθνής ανάπτυξη αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες του επιχειρηματικού σχεδίου της ΔΕΗ.

Πέρα από τη Ρουμανία, όπου η εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί στα 5,3 GW, η εταιρεία σχεδιάζει να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της σε Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία, με στόχο συνολική εγκατεστημένη ισχύ 3,5 GW.

Παράλληλα, προχωρά η είσοδος σε νέες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, με πρώτη την Ουγγαρία και στη συνέχεια την Πολωνία και τη Σλοβακία, όπου ο όμιλος επιδιώκει να αναπτύξει συνολικά 2,2 GW νέας εγκατεστημένης ισχύος μέσω οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών.

Με την ολοκλήρωση του σχεδίου, σχεδόν η μισή εγκατεστημένη ισχύς της ΔΕΗ θα βρίσκεται εκτός Ελλάδας, έναντι σημαντικά χαμηλότερου ποσοστού σήμερα.

Η πρώτη επένδυση στην Ουγγαρία

Η υλοποίηση της νέας στρατηγικής έχει ήδη ξεκινήσει από την Ουγγαρία.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες υπέγραψε συμφωνία με τη Greenvolt για την εξαγορά φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 57,5 MW, καθώς και δικαιώματος εξαγοράς γειτονικού συστήματος αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 49 MW.

Το έργο διαθέτει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης διάρκειας 25 ετών, στοιχείο που εξασφαλίζει σταθερότητα στις μελλοντικές ταμειακές ροές και περιορίζει την έκθεση στις διακυμάνσεις των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η διοίκηση αντιμετωπίζει την επένδυση ως το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ενιαίου ενεργειακού χαρτοφυλακίου που θα εκτείνεται από την Ελλάδα και τη Ρουμανία έως την Κεντρική Ευρώπη.

Επενδύσεις 24 δισ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας

Η διεθνής επέκταση εντάσσεται στο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 24 δισ. ευρώ που υλοποιεί η ΔΕΗ έως το 2030.

Βασικός στόχος είναι η αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στα 24,3 GW, από 12,4 GW το 2025, μέσω της προσθήκης κατά μέσο όρο 2,4 GW νέας ισχύος κάθε χρόνο.

Στην Ελλάδα, παρά την ολοκλήρωση της απολιγνιτοποίησης, η εγκατεστημένη ισχύς προβλέπεται να αυξηθεί στα 13,3 GW, κυρίως μέσω νέων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αποθήκευσης και ευέλικτης παραγωγής.

ΑΠΕ, αποθήκευση και μονάδες ευελιξίας

Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνοδεύεται από σημαντικές επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας και ευέλικτες μονάδες παραγωγής.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η περαιτέρω αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ απαιτεί νέα συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες, καθώς και μονάδες φυσικού αερίου και ταχείας εκκίνησης που θα υποστηρίζουν την ασφαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος σε περιόδους χαμηλής παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.

Data centers ως νέος πυλώνας ανάπτυξης

Κεντρική θέση στο επιχειρηματικό σχέδιο καταλαμβάνει και η ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών.

Το πρώτο έργο αφορά data center ισχύος 300 MW στην Κοζάνη, με δυνατότητα επέκτασης έως το 1 GW.

Η επένδυση, προϋπολογισμού περίπου 1,2 δισ. ευρώ, θα αξιοποιήσει εκτάσεις των πρώην λιγνιτικών περιοχών, καθώς και τις υφιστάμενες ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας.

Η ΔΕΗ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με διεθνή hyperscalers, με στόχο την ολοκλήρωση συμφωνίας εντός του 2026. Η έναρξη της πρώτης φάσης του έργου προγραμματίζεται επίσης για το 2026, ενώ η λειτουργία του data center τοποθετείται έως το τέλος του 2028.

Νέοι στόχοι κερδοφορίας

Το επενδυτικό πρόγραμμα συνοδεύεται από αναθεωρημένους οικονομικούς στόχους για το τέλος της δεκαετίας.

Η διοίκηση προβλέπει αύξηση του EBITDA στα 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030, έναντι περίπου 2 δισ. ευρώ το 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 1,5 δισ. ευρώ, από περίπου 450 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το μέρισμα ανά μετοχή προβλέπεται να αυξηθεί στα 1,4 ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας, από 0,4 ευρώ το 2024.

Χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος

Η χρηματοδότηση των επενδύσεων θα βασιστεί κατά 54% στις λειτουργικές ταμειακές ροές του ομίλου, κατά 31% σε νέο δανεισμό και κατά 15% στα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Με το επενδυτικό αυτό σχέδιο η ΔΕΗ επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της σε αγορές με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, να διαφοροποιήσει τις δραστηριότητές της πέρα από την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο που θα συνδυάζει παραγωγή, δίκτυα, αποθήκευση και ψηφιακές υποδομές σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.