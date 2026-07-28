Η LG Electronics ενισχύει τις παγκόσμιες δυνατότητες εγκατάστασης και σέρβις με την επέκταση των ακαδημιών HVAC

Η LG Electronics (LG) επεκτείνει το δίκτυο Ακαδημιών Θέρμανσης, Αερισμού και Κλιματισμού (HVAC) ενισχύοντας τις δυνατότητες εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης των λύσεων HVAC της διεθνώς.

Η εταιρεία έχει ανοίξει νέες εγκαταστάσεις και μεταφέρει υπάρχουσες σε βασικές αγορές της Ασίας, Ευρώπης, Λατινικής Αμερικής (LATAM) και Μέσης Ανατολής και Αφρικής (MEA), συμβάλλοντας στην ανάπτυξη εξειδίκευσης HVAC σε τοπικό επίπεδο και στην υποστήριξη σταθερής παροχής σέρβις σε όλες τις χώρες, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τις Αναπτυσσόμενες Χώρες.

Στην Ασία, η LG άνοιξε νέα HVAC Academy στο Taichung της Ταϊβάν τον Ιούνιο. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει χώρους έκθεσης προϊόντων, αίθουσες διδασκαλίας και χώρους πρακτικής εκπαίδευσης, επιτρέποντας στους πελάτες και τους συνεργάτες να βιώσουν άμεσα μια σειρά λύσεων LG HVAC και να λαμβάνουν σχετική τεχνική εκπαίδευση. Πρόσφατα η LG επαναλειτούργησε επίσης τη μεταφερθείσα HVAC Academy της Σιγκαπούρης με επίσημη τελετή που παρέστησαν περιφερειακοί εκπρόσωποι. Η νέα εγκατάσταση διαθέτει ποικιλία τεχνολογιών LG HVAC για σκοπούς έκθεσης και εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων προηγμένων λύσεων ψύξης κέντρων δεδομένων όπως οι Μονάδες Διανομής Ψυκτικού Υγρού LG (CDUs).

Στην Ευρώπη, η LG λειτουργεί HVAC Academies σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας HVAC Academy που άνοιξε φέτος στην Πολωνία. Οι Ευρωπαϊκές HVAC Academies της LG παρέχουν στους τοπικούς επαγγελματίες HVAC εκπαίδευση στις τελευταίες λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης της LG, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών ενοτήτων εγκατάστασης, καθώς και πληροφοριών για βασικές τάσεις του κλάδου.

Η LG έχει επίσης επεκτείνει ενεργά το δίκτυο HVAC Academy σε LATAM και MEA φέτος. Η LG άνοιξε μια HVAC Academy στο Universidad de Santiago de Chile (USACH) στο Σαντιάγκο της Χιλής. Αναπτυχθείσα σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο, η ακαδημία προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση για μελλοντικούς επαγγελματίες HVAC και παρέχει συνεχή προγράμματα εκπαίδευσης για πιστοποιημένους τεχνικούς.

Τον Μάρτιο, η εταιρεία άνοιξε νέα ακαδημία στο Αμπιτζάν της Ακτής Ελεφαντοστού. Η εγκατάσταση διαθέτει ενσωματωμένο showroom όπου οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν τα κύρια B2B και B2C προϊόντα HVAC της LG, αίθουσα τεχνικής εκπαίδευσης, χώρο εφαρμοσμένης μάθησης για εκπαίδευση σε σωληνώσεις και συστήματα Μονάδων Αερισμού (AHU), καθώς και χώρο εξάσκησης για τη χρήση εργαλείων.

Η LG λειτουργεί περίπου 70 HVAC Academies σε περισσότερες από 40 χώρες, συμπεριλαμβανομένων Ασίας, Ευρώπης, Βόρειας Αμερικής, Λατινικής Αμερικής και Αφρικής. Οι περιφερειακές hub HVAC Academies είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη προσαρμοσμένου σε τοπικό επίπεδο εκπαιδευτικού περιεχομένου και την εκπαίδευση εκπαιδευτών από γειτονικές χώρες, ενώ όλες οι ακαδημίες παρέχουν βασική εκπαίδευση για τοπικούς πελάτες και διανομείς. Μέσω αυτής της διαφοροποιημένης δομής δικτύου, η LG βελτιώνει την πρόσβαση των πελατών στην εκπαίδευση, υποστηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη επαγγελματιών HVAC εντός της αγοράς και ενισχύοντας τις τεχνικές δυνατότητες της ίδιας της εταιρείας.

«Οι ισχυρές δυνατότητες εγκατάστασης και σέρβις είναι απαραίτητες για την παροχή αξιόπιστων λύσεων HVAC και μακροπρόθεσμης αξίας για τον πελάτη», δήλωσε ο James Lee, πρόεδρος της LG ES Company. «Θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε το παγκόσμιο δίκτυο HVAC Academies για να ενισχύσουμε την τοπική τεχνική εξειδίκευση, να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και να οικοδομήσουμε την υποδομή σέρβις που απαιτείται για τη συνεχή ανάπτυξη της επιχείρησης LG HVAC.»