Η TotalEnergies και η Eni δίνουν το “πράσινο φως” στο κοίτασμα φυσικού αερίου “Cronos” στην Κύπρο

Η γαλλική TotalEnergies και η ιταλική Eni ενέκριναν την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου “Cronos” στην Κύπρο με σκοπό την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ενώ η έναρξη της παραγωγής αναμένεται το 2028, όπως ανακοίνωσε η TotalEnergies την Τρίτη.

Τα 2,8 εκατομμύρια μετρικούς τόνους υγροποιημένου φυσικού αερίου ετησίως που αναμένεται να παράγει το κοίτασμα θα διατεθούν στην αγορά εξίσου μεταξύ των δύο εταιρειών, σύμφωνα με το Reuters.