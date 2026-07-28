Νέα πτώση στις τιμές του πετρελαίου

Απώλειες άνω του 1% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, την Τρίτη, εν μέσω αισιοδοξίας για επίλυση της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν, η οποία έχει διαταράξει σημαντικά τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Ειδικότερα, το Brent υποχωρεί κατά 1,13% στα 87,36 δολάρια το βαρέλι, ενώ νωρίτερα έφτασε τα 86,89 δολάρια το βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 20 Ιουλίου, και το αμερικανικό αργό (WTI) χάνει 1,10% στα 81,70 δολάρια το βαρέλι, ενώ νωρίτερα έφτασε τα 81,16 δολάρια το βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 20 Ιουλίου.

Και τα δύο συμβόλαια κατέγραψαν απώλειες σχεδόν 8% στην προηγούμενη συνεδρίαση, αφού οι ΗΠΑ ανέστειλαν αιφνιδίως, το Σαββατοκύριακο, την εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ πραγματοποιούν “καλές συνομιλίες” με το Ιράν και ότι υπάρχει πιθανότητα επίτευξης λύσης. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές επιδρομές θα επαναληφθούν εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, ενώ το Ιράν προχώρησε σε αντίστοιχες δηλώσεις περί αντιποίνων.

Η Αφρά αλ-Ζούμπα, η ορισθείσα υπουργός Εξωτερικών της διεθνώς αναγνωρισμένης, υποστηριζόμενης από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνησης της Υεμένης, δήλωσε ότι οι αντάρτες Χούθι με έδρα την Υεμένη επιδιώκουν να αναπαράγουν τον έλεγχο που ασκεί το Ιράν στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, εφαρμόζοντάς τον στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου ασκεί επίσης η είδηση ότι ο τερματικός σταθμός του Caspian Pipeline Consortium (CPC) στη Μαύρη Θάλασσα, στις ρωσικές ακτές, επανέλαβε τις φορτώσεις πετρελαίου, έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας που προκλήθηκε από επιθέσεις ουκρανικών drones.

Παρ’ όλα αυτά, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι κίνδυνοι εξάπλωσης των διαταραχών στον εφοδιασμό προς την Ερυθρά Θάλασσα παραμένουν αυξημένοι, μετά την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας ότι κατέρριψε drones τα οποία είχαν ως στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, μεταξύ αυτών και στην πρωτεύουσα Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία ανέφερε ότι τα drones εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ από ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν και διατήρησε το δικαίωμα να απαντήσει.

Παράλληλα, οι Χούθι της Υεμένης, δήλωσαν ότι έθεσαν στο στόχαστρο τον αγωγό East-West, ο οποίος μεταφέρει πετρέλαιο προς το κύριο λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, το Γιανμπού, ως αντίποινα για τις σαουδαραβικές επιδρομές με drones.

Σε άλλο μέτωπο, τα αμερικανικά αποθέματα αργού πετρελαίου πιθανότατα μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, μαζί με τα αποθέματα βενζίνης, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων (diesel και πετρέλαιο θέρμανσης) εκτιμάται ότι αυξήθηκαν, σύμφωνα με προκαταρκτική δημοσκόπηση του Reuters που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.