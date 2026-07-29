  1. Home
  2. Νέα
  3. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ – Ανακοίνωση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ – Ανακοίνωση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών
Νέα
0

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ – Ανακοίνωση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

0
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
now viewing

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ – Ανακοίνωση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
now playing

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Σε εύρος 4,2-4,4 ευρώ η τιμή διάθεσης για την ΑΜΚ

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
now playing

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση 2026

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
now playing

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στα 109,5 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2025, με μείωση δανεισμού κατά 38,1 εκατ.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι δυνάμει της από 28.07.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ο κ. Νικόλαος Καλλέργης ορίσθηκε ως νέος Επικεφαλής της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας με ισχύ από την 29.07.2026, σε αντικατάσταση του αποχωρούντος από την ανωτέρω θέση, κου Δημητρίου Θεοδωρακάτου, με ισχύ από την ίδια ως άνω ημερομηνία.

tags:
Σχετικά θέματα
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Συνεργασία της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. με τον Δήμο Μεγαρέων

press-room 0
223

Enaon (Όμιλος Italgas): Επένδυση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2032 για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας

press-room 0
332345

Η WATT GROUP αναλαμβάνει την αναβάθμιση και 6ετή λειτουργία του ΧΥΤ Πάρου

press-room 0
Close

Share this video