ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ – Ανακοίνωση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι δυνάμει της από 28.07.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ο κ. Νικόλαος Καλλέργης ορίσθηκε ως νέος Επικεφαλής της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας με ισχύ από την 29.07.2026, σε αντικατάσταση του αποχωρούντος από την ανωτέρω θέση, κου Δημητρίου Θεοδωρακάτου, με ισχύ από την ίδια ως άνω ημερομηνία.