Πετρέλαιο: Άλμα άνω του 3% στις τιμές

Ισχυρές ανοδικές πιέσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς η νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει στο προσκήνιο τους γεωπολιτικούς κινδύνους για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύεται κατά 3,05% στα 85,64 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI καταγράφει άνοδο 3,44% στα 83,28 δολάρια, μετά τις κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας σε στόχους στο Ιράκ και την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά τις ανακοινώσεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι εξαπέλυσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης και κέντρου διοίκησης στην Ιορδανία, ενώ το Ριάντ ανακοίνωσε ότι, σε συντονισμό με την αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM), πραγματοποίησε στοχευμένα πλήγματα κατά φιλοϊρανικών ομάδων στο Ιράκ, τις οποίες κατηγορεί για επιθέσεις με drones εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων της χώρας.

Αναλυτές της ING σημειώνουν ότι οι τελευταίες εξελίξεις μειώνουν τις προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, με την αγορά να ενσωματώνει εκ νέου αυξημένο γεωπολιτικό premium στις τιμές του πετρελαίου.

Στήριξη στις τιμές προσφέρει και η εικόνα της προσφοράς στις ΗΠΑ, καθώς τα στοιχεία του American Petroleum Institute έδειξαν μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού κατά περίπου 3,3 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 24 Ιουλίου. Η αγορά αναμένει αργότερα σήμερα τα επίσημα στοιχεία της Energy Information Administration (EIA).

Θετικά για την αγορά αξιολογούνται οι πληροφορίες ότι ο OPEC+ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναστείλει για τρεις μήνες, από τον Οκτώβριο, τις προγραμματισμένες αυξήσεις της παραγωγής, μετά την ολοκλήρωση της επιστροφής των εθελοντικών περικοπών στην αγορά.