Σταύρος Παπασταύρου στο Open: «Με το “παρών” στα άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να είναι “απών” από τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα»

«Με το “παρών” στα άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να είναι “απών” από τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα», τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του Open και στην εκπομπή «10 παντού», με τους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου.

Παράλληλα επισήμανε ότι το θέμα αυτό δεν πρέπει να προσεγγίζεται με όρους πολιτικής, «καθώς απαιτεί σύμπνοια και εθνική ενότητα». Συνεχίζοντας στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, ο Υπουργός ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «ο κόσμος αλλάζει. Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο της εργασίας όλων μας. Θα συζητήσουμε για τον καταστατικό χάρτη, ώστε να ανταποκρίνεται στην πρόοδο της χώρας, στο μέλλον; Ή θα μένουμε ο καθένας οχυρωμένος σε κάποια μικροπολιτικά οφέλη; Πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι και να δούμε το μέλλον. Να μη μιλάμε με όρους του παρελθόντος».

Αναφερόμενος στην γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις της στις τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας, ο Υπουργός τόνισε ότι δημιουργεί ανοδική πίεση σε αυτές. «Στη διεθνή πρακτική του πετρελαίου, όταν οι τιμές ανεβαίνουν, η τιμή ανεβαίνει σαν πύραυλος -είναι μια έκφραση- και όταν η τιμή αποκλιμακώνεται, πέφτει σαν φτερό», δήλωσε χαρακτηριστικά. Τόνισε ωστόσο, ότι η κυβέρνηση με τη συνετή δημοσιονομική πολιτική που ακολουθεί έχει δημιουργήσει το απαραίτητο πλεόνασμα που θα επιτρέπει να αξιοποιηθεί για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, εάν και εφόσον χρειαστεί. Παράλληλα, είπε ότι η διεθνής αναταραχή επιβεβαιώνει την ορθότητα της πολιτικής της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να ενισχύσει την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας με την αξιοποίηση του τομέα των υδρογονανθράκων, που όπως είπε, «είναι η μόνη λύση ώστε να μην στηριζόμαστε στους άλλους και να μην επηρεαζόμαστε στο βαθμό του εφικτού από τις διεθνείς αναταραχές».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Παπασταύρου στο νομοσχέδιο για τη διαχείριση υδάτων, που συζητιέται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, τονίζοντας ότι οι πάνω από 735 διαφορετικοί οργανισμοί διαχείρισης του νερού που υπάρχουν σήμερα σε όλη την Ελλάδα είναι συνώνυμο του κατακερματισμού και της αναποτελεσματικότητας, καθώς «δεν μπορεί κάθε δήμος μόνος του να έχει τα οικονομικά, να μπορεί να κάνει τις επενδύσεις στα παλαιωμένα δίκτυα. Η σημερινή κατάσταση οδηγεί σε εκτεταμένες διαρροές, σε σπατάλες και εάν δεν παίρναμε μέτρα να προστατεύσουμε το νερό για τις επόμενες γενιές, δεν θα ήμασταν συνεπείς στις θεσμικές μας υποχρεώσεις» τόνιζε, επισημαίνοντας ότι βασική αρχή του νομοσχεδίου είναι η συνένωση δυνάμεων γύρω από τις δημόσια ελεγχόμενες εταιρείες κοινής ωφέλειας ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, που θα δημιουργήσει λειτουργικό όφελος για τον πολίτη.

Ο κ. Παπασταύρου, ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, έδωσε έμφαση στα θαλάσσια πάρκα και τις έρευνες υδρογονανθράκων, τονίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί με αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, χωρίς να επηρεάζεται από τις αιτιάσεις της γειτονικής χώρας. «Εμείς προχωράμε σε πράξεις: Chevron, Exxon Mobil, έρευνες για υδρογονάνθρακες, θαλάσσια πάρκα. Αφήνουμε στους άλλους στα λόγια», επεσήμανε. «Οι θάλασσές μας είναι συστατικό στοιχείο της ταυτότητάς μας – έχουμε υποχρέωση να τις προστατεύσουμε. Εργαζόμαστε για τη προστασία πάνω από το 35% των θαλάσσιων περιοχών της χώρας μας, πριν από το 2030 και πάνω από τον στόχο του 30% που ορίζει η ευρωπαϊκή υποχρέωση. Οργανώνουμε τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Λέμε τι μπορεί να αναπτυχθεί και πού. Σε Νότιο Αιγαίο Ι, Νότιες Κυκλάδες, και στο Ιόνιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Παπασταύρου και στην εθνική επιτυχία της αναγνώρισης του Ολύμπου ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO, «ως μνημείο μεικτής αξίας», όπως το χαρακτήρισε. Εξηγώντας δε τον όρο αυτό, τόνισε ότι «ο Όλυμπος δεν αναγνωρίστηκε μόνο για την πολιτιστική κληρονομιά ή για τη φυσική ομορφιά του, αλλά και για τα δύο – και αυτό είναι πολύ σπάνιο. Πρόκειται για ειδική κατηγορία μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, που αναγνωρίζει ότι έχει αξία, και πολιτιστικά και για λόγους περιβάλλοντος. Είναι πολύ σημαντικό για όλη την περιοχή και ουσιαστικά δείχνει την ομορφιά που έχει ο τόπος μας και πως ο πολιτισμός και το φυσικό περιβάλλον είναι δύο έννοιες απόλυτα συνδεδεμένες με την πατρίδα μας».