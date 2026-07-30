ΤΙΤΑΝ: Αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2026

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δευτέρου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου του 2026 από την Titan SA (Euronext Brussels, Paris and Euronext Athens, TITC).

Κύρια στοιχεία επιδόσεων πρώτου εξαμήνου 2026

Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων κατά 6,9% (6,9% σε συγκρίσιμη βάση) σε €1,42 δισ. το Α’ εξάμηνο του 2026, χάρη στην αύξηση των πωλήσεων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης, υποστηριζόμενη αυξημένους όγκους πωλήσεων των βασικών μας προϊόντων και υψηλότερες τιμές.

Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 8,7% (8,7% σε συγκρίσιμη βάση) σε €312 εκατ., με διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους, καθώς οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και οι πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους στο πλαίσιο του Project Prime αντιστάθμισαν το αυξημένο ενεργειακό κόστος λόγω των συνθηκών στη Μέση Ανατολή. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €153,2 εκατ., αυξημένα κατά 16% σε συγκρίσιμη βάση, παρά το υψηλότερο κόστος αποσβέσεων και τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.

Οι πωλήσεις κατά το Β’ τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε €784 εκατ., αυξημένες κατά 14% (9% σε συγκρίσιμη βάση), ενώ τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε €174,2 εκατ., αυξημένα κατά 6% (3,4% σε συγκρίσιμη βάση), χάρη στις ισχυρές επιδόσεις τον Ιούνιο και τη συμβολή τόσο της οργανικής ανάπτυξης όσο και των εξαγορών. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €877 εκατ., με τον δείκτη δανεισμού να παραμένει στο 1,4x EBITDA μετά την ολοκλήρωση επενδύσεων ύψους περίπου €700 εκατ. για τρεις στρατηγικές εξαγορές, οι οποίες βρίσκονται σε φάση επιταχυμένης ενσωμάτωσης.

Νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως €20 εκατ. τίθεται σε εφαρμογή με διάρκεια έως τον Μάρτιο του 2027, διπλασιάζοντας το διαθέσιμο ποσό για επαναγορές ιδίων μετοχών μετά τον τερματισμό του τρέχοντος προγράμματος. Μέρισμα €1,1 ανά μετοχή καταβλήθηκε σε όλους τους μετόχους στις 7 Ιουλίου 2026.

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε €160 εκατ., υποστηρίζοντας σε μεγάλο βαθμό στρατηγικές επενδύσεις ανάπτυξης και έργα βελτίωσης της αποδοτικότητας. Τον Ιούνιο, ο Όμιλος εγκαινίασε δύο νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και φόρτωσης τσιμέντου στο εργοστάσιο της Αλεξάνδρειας, ενισχύοντας τις εξαγωγικές του δυνατότητες. Για το σύνολο του έτους, οι επενδυτικές δαπάνες εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν μεταξύ €300 εκατ. και €350 εκατ., με το μεγαλύτερο ποσοστό να αφορά αναπτυξιακές επενδύσεις.

Η εγκατάσταση των Real-Time Optimizers (RTOs) καλύπτει πλέον το 88% της παραγωγικής δυναμικότητας τσιμέντου, με τον Όμιλο να βρίσκεται σε τροχιά πλήρους ψηφιοποίησης των δραστηριοτήτων παραγωγής τσιμέντου έως το τέλος του έτους.

Ο Όμιλος TITAN αναγνωρίστηκε από το περιοδικό TIME ως μία από τις πλέον βιώσιμες εταιρίες στον κόσμο για τρίτη συνεχή χρονιά. Παράλληλα, διακρίθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο EcoVadis.

Προωθήσαμε τη στρατηγική μας TITAN Forward 2029, εξασφαλίζοντας πρόσθετες πηγές ιπτάμενης τέφρας στη Σερβία (εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά – ACMs) και σημειώσαμε πρόοδο με την ανάπτυξη του Patras Advanced Technologies Hub (PATH), του κέντρου καινοτομίας μας για τεχνολογίες ενεργοποίησης ACMs και τσιμέντα νέας γενιάς με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.

Το μερίδιο των προϊόντων χαμηλότερου άνθρακα αυξήθηκε σε 35,5% σε συγκρίσιμη βάση, έναντι 27,0% το 2025.

Επενδύσαμε €3,5 εκατ. κατά το Α’ εξάμηνο σε συμπληρωματικές επενδύσεις στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών, σε δύο νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και σε κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (VC funds), ενώ παράλληλα προωθήσαμε τον σχεδιασμό και τη μηχανική ωρίμανση του έργου IFESTOS για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) στην Ελλάδα και του έργου για την παραγωγή θερμικά ενεργοποιημένης αργίλου στις ΗΠΑ.

Αναβάθμιση των προβλέψεων για το 2026, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, με προσδοκίες για αύξηση των όγκων πωλήσεων και βελτίωση της σχέσης τιμών και κόστους, που αναμένεται να οδηγήσουν σε υψηλή μονοψήφια αύξηση των πωλήσεων και σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των κερδών EBITDA, με περαιτέρω διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους, χάρη στην ισοδύναμη συμβολή τόσο της οργανικής ανάπτυξης όσο και των εξαγορών.

Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου

«Καταγράψαμε ακόμη μία περίοδο ισχυρών επιδόσεων, γεγονός που αντανακλά την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας και τη δυναμική των αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε, οι οποίες συνεχίζουν να επωφελούνται από ευνοϊκές διαρθρωτικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρής δυναμικής των data centers στις ΗΠΑ και των ευνοϊκών συνθηκών της αγοράς στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιό μας, σε συνδυασμό με την υγιή οργανική ανάπτυξη, συνεχίζει να προσφέρει ανθεκτικότητα και ελκυστικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Κατά το πρώτο εξάμηνο, ολοκληρώσαμε επίσης τρεις στρατηγικές εξαγορές στις ΗΠΑ, την Τουρκία και τη Γαλλία, ενισχύοντας τη θέση μας σε αγορές με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και οι οποίες ήδη συνέβαλαν στις επιδόσεις μας. Παράλληλα, συνεχίσαμε να υλοποιούμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα, ενισχύοντας τις δυνατότητές μας, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά μας και στηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας. Παρότι οι συνθήκες στις αγορές παραμένουν ευμετάβλητες, τα ισχυρά θεμέλια του Ομίλου, η πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας και οι στρατηγικές επενδύσεις μας τοποθετούν σε ισχυρή θέση ώστε να καταγράψουμε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ.»

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Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου

«Καταγράψαμε ακόμη μία περίοδο ισχυρών επιδόσεων, γεγονός που αντανακλά την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας και τη δυναμική των αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε, οι οποίες συνεχίζουν να επωφελούνται από ευνοϊκές διαρθρωτικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρής δυναμικής των data centers στις ΗΠΑ και των ευνοϊκών συνθηκών της αγοράς στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιό μας, σε συνδυασμό με την υγιή οργανική ανάπτυξη, συνεχίζει να προσφέρει ανθεκτικότητα και ελκυστικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Κατά το πρώτο εξάμηνο, ολοκληρώσαμε επίσης τρεις στρατηγικές εξαγορές στις ΗΠΑ, την Τουρκία και τη Γαλλία, ενισχύοντας τη θέση μας σε αγορές με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και οι οποίες ήδη συνέβαλαν στις επιδόσεις μας. Παράλληλα, συνεχίσαμε να υλοποιούμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα, ενισχύοντας τις δυνατότητές μας, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά μας και στηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας. Παρότι οι συνθήκες στις αγορές παραμένουν ευμετάβλητες, τα ισχυρά θεμέλια του Ομίλου, η πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας και οι στρατηγικές επενδύσεις μας τοποθετούν σε ισχυρή θέση ώστε να καταγράψουμε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ.»

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Γιάννης Ιωάννου, Group Chief Financial Officer

«Ο Όμιλος κατέγραψε ιδιαίτερα ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, χάρη στην πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας, στη συνεισφορά των εξαγορών που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα από το αναμενόμενο και στη διαρκή εστίασή μας στην κερδοφορία και τη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών. Οι επιδόσεις μας ενισχύθηκαν περαιτέρω από την επιτυχή εφαρμογή του Project Prime, της πρωτοβουλίας εξοικονόμησης κόστους του Ομίλου, η οποία συνέβαλε στην αντιστάθμιση των πληθωριστικών και γεωπολιτικών πιέσεων στο κόστος, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τη λειτουργική αποδοτικότητα. Διατηρούμε ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, ενισχυμένη από την επιτυχή έκδοση ομολόγου, η οποία διεύρυνε τις δυνατότητές μας για εξαγορές, διατηρώντας παράλληλα έναν ισχυρό ισολογισμό και υγιή επίπεδα δανεισμού. Οι ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου μας τοποθετούν σε ευνοϊκή θέση ώστε να πετύχουμε ακόμη μία χρονιά ισχυρής αύξησης της κερδοφορίας.»

Γιάννης Ιωάννου, Group Chief Financial Officer

«Ο Όμιλος κατέγραψε ιδιαίτερα ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, χάρη στην πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας, στη συνεισφορά των εξαγορών που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα από το αναμενόμενο και στη διαρκή εστίασή μας στην κερδοφορία και τη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών. Οι επιδόσεις μας ενισχύθηκαν περαιτέρω από την επιτυχή εφαρμογή του Project Prime, της πρωτοβουλίας εξοικονόμησης κόστους του Ομίλου, η οποία συνέβαλε στην αντιστάθμιση των πληθωριστικών και γεωπολιτικών πιέσεων στο κόστος, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τη λειτουργική αποδοτικότητα. Διατηρούμε ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, ενισχυμένη από την επιτυχή έκδοση ομολόγου, η οποία διεύρυνε τις δυνατότητές μας για εξαγορές, διατηρώντας παράλληλα έναν ισχυρό ισολογισμό και υγιή επίπεδα δανεισμού. Οι ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου μας τοποθετούν σε ευνοϊκή θέση ώστε να πετύχουμε ακόμη μία χρονιά ισχυρής αύξησης της κερδοφορίας.»

Όμιλος TITAN – Ανασκόπηση Α’ εξαμήνου 2026

Ο Όμιλος κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις τόσο στις πωλήσεις όσο και στην κερδοφορία κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, χάρη και στην συνεισφορά τριών στρατηγικών εξαγορών στον κλάδο του τσιμέντου – των Traçim, Keystone και Vracs de l’Estuaire – οι οποίες ολοκληρώθηκαν εντός του Α’ εξαμήνου του 2026. Οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €1,42 δισ., αυξημένες κατά 7%, εκ των οποίων περίπου €80 εκατ. προήλθαν από τις πρόσφατες εξαγορές. Ισχυρή ήταν και η οργανική ανάπτυξη (+€86 εκατ.), με αύξηση των πωλήσεων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης του Ομίλου για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, χάρη στους υψηλότερους όγκους πωλήσεων σε αδρανή υλικά και έτοιμο σκυρόδεμα, υψηλούς και σταθερούς όγκους πωλήσεων τσιμέντου και βελτιωμένες τιμές. Στις ΗΠΑ, οι επιδόσεις παρέμειναν ισχυρές σε τοπικό νόμισμα, παρά τις διαφοροποιημένες συνθήκες στις επιμέρους αγορές, καθώς η ασθενέστερη ζήτηση στη Φλόριντα αντισταθμίστηκε από την ισχυρή δραστηριότητα στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες. Η αύξηση των όγκων προήλθε κυρίως από τις πωλήσεις προϊόντων και υλικών, όπως το έτοιμο σκυρόδεμα, οι τσιμεντόλιθοι και η ιπτάμενη τέφρα. Η εξαγορά του εργοστασίου Keystone, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία κατά τη διάρκεια της περιόδου, συνεισφέρει στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου από τον Μάιο. Στην Ελλάδα, η αναπτυξιακή δυναμική συνεχίστηκε αμείωτη, με κινητήρια δύναμη την αυξανόμενη ζήτηση σε όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων, το βελτιωμένο περιβάλλον τιμών και το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο έργων υποδομών και εμπορικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Στην Ελλάδα προχωρούν επίσης νέες πρωτοβουλίες ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων και η είσοδος στην αγορά κονιαμάτων, μετά τη σύσταση κοινής εταιρίας στα τέλη του 2025. Στη Δυτική Ευρώπη, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στον κατασκευαστικό κλάδο στις περισσότερες χώρες, ο Όμιλος επικεντρώθηκε στην ενσωμάτωση της Vracs de l’Estuaire στη Γαλλία και στην επιτάχυνση της μετάβασης προς προϊόντα χαμηλότερης περιεκτικότητας σε κλίνκερ. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι επιδόσεις ήταν ισχυρές, υποστηριζόμενες από τους αυξημένους όγκους πωλήσεων και τη σταθερή δυναμική των τιμών, γεγονός που επέτρεψε στην περιοχή να διατηρήσει τα υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας σε επίπεδο Ομίλου. Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου παρέμεινε βασικός μοχλός ανάπτυξης για τον Όμιλο, χάρη στην ισχυρή εγχώρια ζήτηση και τις ευνοϊκές συνθήκες τιμών στην Αίγυπτο, ενώ σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε η έναρξη εξαγωγών για πρώτη φορά από την Αίγυπτο προς τις ΗΠΑ. Στην Τουρκία, οι επιδόσεις ενισχύθηκαν από τους υψηλότερους όγκους που προέκυψαν από την ενσωμάτωση της Traçim, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου στη χώρα. Τα κέρδη EBITDA του Ομίλου αυξήθηκαν στα €312 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 8,7%, με τη σταδιακή ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών να συνεισφέρουν €13 εκατ. Το περιθώριο κερδοφορίας διευρύνθηκε κατά 40 μονάδες βάσης, χάρη στις πρωτοβουλίες βελτίωσης της αποδοτικότητας και στις εσωτερικές δράσεις ενίσχυσης των επιδόσεων (Project Prime), παρά την επίδραση μεμονωμένων γεγονότων.

Αυτά περιλάμβαναν την παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου στη Φλόριντα μετά από προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης, τις καθυστερήσεις στις εισαγωγές τσιμέντου στις ΗΠΑ λόγω διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα που συνδέονται με τη σύγκρουση στο Ιράν και το υψηλότερο κόστος παραγωγής στην Ελλάδα λόγω της μειωμένης παραγωγής ποζολάνης, στο πλαίσιο των βελτιώσεων παραγωγικότητας και ασφάλειας στο λατομείο ποζολάνης. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €153 εκατ., αυξημένα κατά 124% ή κατά 16% σε συγκρίσιμη βάση. Οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν παρά τις αυξημένες αποσβέσεις και την μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση, ενώ ενισχύθηκαν περαιτέρω από την βελτιωμένη συνεισφορά της κοινοπραξίας του Ομίλου στη Βραζιλία.

Οι όγκοι πωλήσεων τσιμέντου ανήλθαν σε 9,5 εκατ. τόνους το πρώτο εξάμηνο του 2026, αυξημένοι κατά 7%, χάρη στη συμβολή των πρόσφατων εξαγορών. Οι όγκοι πωλήσεων τσιμέντου σε συγκρίσιμη βάση (LfL) παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητοι, υποστηριζόμενοι από την ανάπτυξη στην Ελλάδα, την Αίγυπτο και τις περισσότερες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ στις ΗΠΑ διαμορφώθηκαν οριακά χαμηλότερα. Οι όγκοι πωλήσεων έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 1% (LfL), χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα και τη βελτίωση της δυναμικής στις ΗΠΑ κατά το δεύτερο τρίμηνο. Οι όγκοι πωλήσεων αδρανών υλικών αυξήθηκαν κατά 7%, με την αύξηση να επιταχύνεται σε 10% κατά το δεύτερο τρίμηνο, λόγω της ισχυρής ζήτησης στην Ελλάδα και τη Φλόριντα. Οι όγκοι πωλήσεων τσιμεντόλιθων αυξήθηκαν κατά 9%, ανακάμπτοντας σε σχέση με το 2025. Τέλος, οι όγκοι πωλήσεων εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών (ACMs) υποχώρησαν, καθώς η αύξηση των πωλήσεων ιπτάμενης τέφρας στις ΗΠΑ αντισταθμίστηκε πλήρως από τη μείωση των αντίστοιχων όγκων στην Ελλάδα, λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας του λατομείου ποζολάνης στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης.

Σε εκατομμύρια ευρώ Α’ Εξάμηνο 2026 Α’ Εξάμηνο 2025 Δ % Δ %

LfL Πωλήσεις 1.419,7 1.328,6 6,9% 6,9% EBITDA 312,0 286,9 8,7% 8,7% Καθαρά κέρδη 153,2 68,4 123,9% Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 146,6 125,9 16,5%

LfL – Σε συγκρίσιμη βάση: Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και σταθερό εύρος ενοποίησης

Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας: Σταθερό εύρος ενοποίησης και εξαιρουμένης της επίδρασης από την πώληση της Adoçim τον Μάιο 2025 (€51,9 εκατ.).

Επισκόπηση γεωγραφικών τομέων για το Α’ Εξάμηνο του 2026

Πωλήσεις EBITDA Σε εκατομμύρια ευρώ Α’ Εξάμηνο 2026 Α’ Εξάμηνο 2025 Δ%

Δ%

LfL Α’ Εξάμηνο 2026 Α’ Εξάμηνο 2025 Δ%

Δ%

LfL ΗΠΑ 748,6 753,2 -0,6% +3,3% 148,3 158,7 -6,5% -2,4% Ελλάδα & Δ. Ευρώπη 309,7 258,0 +20,0% +11,3% 53,7 38,7 +38,6% +28,3% ΝΑ Ευρώπη 210,5 197,2 +6,8% +6,2% 69,2 66,5 +4,0% +3,3% Ανατολική Μεσόγειος 150,8 120,2 +25,5% +23,4% 40,8 23,0 +77,2% +72,8%

LfL – Σε συγκρίσιμη βάση: Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και σταθερό εύρος ενοποίησης.

ΗΠΑ

EBITDA

EBITDA

Πωλήσεις

Πωλήσεις

Στις ΗΠΑ, οι συνθήκες της αγοράς παρέμειναν ανομοιογενείς, με την ισχυρή δραστηριότητα στα έργα υποδομών και τη ζήτηση από τον τομέα των ιδιωτικών μη οικιστικών κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των data centers, να αντισταθμίζουν τη συνεχιζόμενη υποτονική αγορά κατοικίας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι δραστηριότητές μας κατέγραψαν βελτιωμένες πωλήσεις (σε συγκρίσιμη βάση) τόσο κατά το δεύτερο τρίμηνο όσο και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, χάρη στην αύξηση των όγκων πωλήσεων στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων κατά το δεύτερο τρίμηνο. Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου επηρεάστηκαν από μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα στη Φλόριντα, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης του αναμενομένου διακοπής λειτουργίας του εργοστασίου Pennsuco μετά τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης, καθώς και διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα που προέκυψαν από τη σύγκρουση στο Ιράν. Η συνολική επίδραση των προσωρινών αυτών παραγόντων στα κέρδη EBITDA του τριμήνου εκτιμάται σε περισσότερα από €6 εκατ. και αντισταθμίστηκε εν μέρει από την πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους. Εξαιρουμένων των πρόσκαιρων αυτών πιέσεων, η κερδοφορία παρέμεινε ισχυρή, υποστηριζόμενη από τα ευνοϊκά θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς, την πειθαρχημένη τιμολογιακή πολιτική και τη λειτουργική αριστεία.

Στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες, οι επιδόσεις ήταν ισχυρές, χάρη στα έργα υποδομών και τα εμπορικά έργα, την υγιή ζήτηση για έτοιμο σκυρόδεμα στη Βιρτζίνια, τη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα, καθώς και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη στην κατασκευή data centers υψηλών προδιαγραφών. Οι βελτιωμένες επιδόσεις του έτοιμου σκυροδέματος, χάρη στους υψηλότερους όγκους πωλήσεων και τις αυξημένες τιμές, συνέβαλαν στην αντιστάθμιση της ασθενέστερης τιμολόγησης στο τσιμέντο και τα αδρανή υλικά. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την εξαγορά του εργοστασίου τσιμέντου Keystone, το οποίο ήδη συνεισφέρει στα κέρδη EBITDA και ενισχύει την εγχώρια παραγωγική δυναμικότητα τσιμέντου του Ομίλου, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη στρατηγική του θέση στην περιοχή. Οι εργασίες ενσωμάτωσης προχωρούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, με έμφαση στη διασφάλιση της λειτουργικής αξιοπιστίας, την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πελατών, την ενίσχυση της εμπορικής αποτελεσματικότητας και την αξιοποίηση των τεχνικών και ψηφιακών δυνατοτήτων του Τιτάνα. Στη Φλόριντα, οι συνθήκες της αγοράς συνέχισαν να υποστηρίζονται από τις επενδύσεις σε έργα υποδομών και τον τομέα των ιδιωτικών μη οικιστικών κατασκευών, ενώ η δραστηριότητα στην αγορά κατοικίας παρέμεινε υποτονική. Παρά τις συνθήκες αυτές, οι όγκοι πωλήσεων τσιμεντόλιθων και ιπτάμενης τέφρας συνέχισαν να αυξάνονται, χάρη στην εστίαση του Ομίλου σε διαφοροποιημένα προϊόντα και λύσεις προστιθέμενης αξίας, ενώ οι τιμές σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων διαμορφώθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ο Όμιλος προώθησε περαιτέρω την ατζέντα καινοτομίας του, εξασφαλίζοντας εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχές Μεταφορών (DoT) στη Φλόριντα, τη Βιρτζίνια και τη Βόρεια Καρολίνα για το TriForce™, το νέας γενιάς σύνθετο τσιμέντο Τύπου 1T, ενώ παράλληλα προχώρησε στη διάθεση του xForm3D™, μιας πατενταρισμένης τεχνολογίας σκυροδέματος για τρισδιάστατη εκτύπωση, σχεδιασμένης για εφαρμογές αυτοματοποιημένης κατασκευής και ανθεκτικών υποδομών. Οι πρωτοβουλίες αυτές βασίζονται στο νεοσύστατο Κέντρο Καινοτομίας της TITAN America, το οποίο επιταχύνει την ανάπτυξη έξυπνων υλικών, κυκλικών λύσεων, ψηφιακών τεχνολογιών κατασκευής και συστημάτων ανθεκτικών υποδομών. Οι πωλήσεις των δραστηριοτήτων μας αυξήθηκαν κατά 3% σε συγκρίσιμη βάση και διαμορφώθηκαν σε €749 εκατ., ενώ τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €148 εκατ.

Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη

EBITDA

EBITDA

Πωλήσεις

Πωλήσεις

Στην Ελλάδα, η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή, χάρη στη συνεχιζόμενη δραστηριότητα στον τομέα των υποδομών, την ανάπτυξη εμπορικών ακινήτων και επιλεγμένα οικιστικά έργα. Σημαντικά έργα, όπως το The Ellinikon, η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, το Flyover Θεσσαλονίκης, η επέκταση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, το νέο αεροδρόμιο της Κρήτης, καθώς και άλλα έργα μεταφορών, ενέργειας και λιμενικών υποδομών, συνέχισαν να στηρίζουν τη ζήτηση. Ο Όμιλος ενίσχυσε περαιτέρω την ολοκληρωμένη πρότασή του στην Ελλάδα, καταγράφοντας ισχυρές επιδόσεις στους κλάδους του έτοιμου σκυροδέματος και των αδρανών υλικών, με τη στήριξη έργων υποδομών, τουρισμού, logistics, data centers και ενέργειας. Οι όγκοι πωλήσεων τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών και κονιαμάτων συνέχισαν να αυξάνονται, χάρη στο ευρύ χαρτοφυλάκιο έργων. Οι εμπορικές προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην πειθαρχημένη υλοποίηση της εμπορικής στρατηγικής, την άριστη εξυπηρέτηση πελατών και την ευρύτερη υιοθέτηση λύσεων προστιθέμενης αξίας. Το περιβάλλον τιμολόγησης παρέμεινε ευνοϊκό, αντανακλώντας τις υγιείς συνθήκες της αγοράς, το αυξημένο ενεργειακό κόστος και το υψηλότερο κόστος που συνδέεται με τις εκπομπές CO₂. Οι επενδύσεις συνεχίστηκαν στους τομείς της υγείας και ασφάλειας, της λειτουργικής αξιοπιστίας, των εναλλακτικών καυσίμων, των εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών, της δυναμικότητας άλεσης, των υποδομών logistics και των ψηφιακών λύσεων, υποστηρίζοντας τόσο τη λειτουργική αποδοτικότητα όσο και τους στόχους βιωσιμότητας του Ομίλου. Οι εξαγωγές προς τη Δυτική Ευρώπη αντανακλούν τις διαφοροποιημένες συνθήκες στις επιμέρους αγορές. Η Ιταλία διατήρησε τη θετική δυναμική της, ιδιαίτερα στις περιοχές που επωφελούνται από επενδύσεις σε δημόσια έργα υποδομών και στον τομέα των μη οικιστικών κατασκευών, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία συνέχισαν να επηρεάζονται από την υποτονική κατασκευαστική δραστηριότητα. Στη Γαλλία, η ενσωμάτωση της μονάδας άλεσης στη Χάβρη, που αποκτήθηκε πρόσφατα, εξελίχθηκε ομαλά, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπορική παρουσία του Ομίλου. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Όμιλος διατήρησε μια πειθαρχημένη εμπορική προσέγγιση, αξιοποιώντας την εξαγωγική του πλατφόρμα και το δίκτυο τερματικών σταθμών, ενώ παράλληλα συνέχισε τη μετάβασή του προς προϊόντα με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε κλίνκερ και εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών. Συνολικά, οι πωλήσεις στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 20%, ή κατά 11% σε συγκρίσιμη βάση, και ανήλθαν σε €310 εκατ., ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 39% ή 28% σε συγκρίσιμη βάση, φθάνοντας τα €53,7 εκατ.

Νοτιοανατολική Ευρώπη

EBITDA

EBITDA

Πωλήσεις

Πωλήσεις

Οι δραστηριότητες του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις, χάρη στο ευνοϊκό περιβάλλον ζήτησης και τιμών. Με αφετηρία έναν ιδιαίτερα ισχυρό Ιούνιο, όλες οι αγορές της περιοχής σημείωσαν αύξηση των όγκων πωλήσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο, οδηγώντας σε υψηλότερους όγκους πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο στις περισσότερες χώρες, ενώ η συνολική αγορά διατηρήθηκε σταθερή σε υψηλά επίπεδα. Παρά την αύξηση του κόστους των στερεών καυσίμων, η περιοχή συνέχισε να καταγράφει κορυφαία περιθώρια κερδοφορίας σε επίπεδο Ομίλου.

Στην Αλβανία, η κατασκευαστική δραστηριότητα παρέμεινε ισχυρή, χάρη στις επενδύσεις που συνδέονται με τον τουρισμό, την οικιστική ανάπτυξη και την αγορά ακινήτων, αν και ο ανταγωνισμός από τις εισαγωγές συνέχισε να ασκεί πιέσεις στην αγορά. Ο Όμιλος διατήρησε πειθαρχημένη τιμολογιακή πολιτική, βελτίωσε την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και ενίσχυσε τις σχέσεις του με τους πελάτες του, ενώ παράλληλα προώθησε με επιτυχία νέα τσιμέντα χαμηλότερης περιεκτικότητας σε κλίνκερ. Στο Κόσοβο, η συνεχιζόμενη αστικοποίηση, η οικιστική ανάπτυξη και η ζήτηση για μονοκατοικίες εξακολούθησαν να στηρίζουν την κατανάλωση τσιμέντου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, ο Όμιλος ενίσχυσε περαιτέρω την εμπορική του παρουσία μέσω επενδύσεων στις υποδομές logistics, της αναβάθμισης της εξυπηρέτησης πελατών και της διάθεσης νέων τσιμέντων υψηλών επιδόσεων με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε κλίνκερ. Στη Βόρεια Μακεδονία, οι συνθήκες της αγοράς παρέμειναν γενικά σταθερές, υποστηριζόμενες από ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων υποδομών και ενέργειας. Ο Όμιλος διατήρησε την ηγετική του θέση στην αγορά, παρέχοντας εξειδικευμένες λύσεις έτοιμου σκυροδέματος σε μεγάλα έργα υποδομών και επωφελούμενος από το ευνοϊκό περιβάλλον τιμών και την πρόοδο στην υλοποίηση σημαντικών συμβάσεων μεταφορικών υποδομών. Στη Σερβία, η ζήτηση διατηρήθηκε κοντά στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, υποστηριζόμενη από την κατασκευή εμπορικών ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων έργων που συνδέονται με την EXPO 2027, ενώ η δραστηριότητα στον τομέα των υποδομών υποχώρησε μετά την ολοκλήρωση σειράς μεγάλων έργων. Οι επιδόσεις του Ομίλου υποστηρίχθηκαν από την ισχυρότερη εμπορική του θέση και τη μειωμένη πίεση από εισαγωγές μετά την εφαρμογή προσωρινών μέτρων εμπορικής προστασίας. Στη Βουλγαρία, η κατασκευαστική δραστηριότητα επιταχύνθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο, μετά από ένα πιο συγκρατημένο ξεκίνημα του έτους, υποστηριζόμενη από επενδύσεις σε έργα υποδομών και προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζήτηση στον οικιστικό τομέα παρέμεινε ισχυρή, ενώ οι τιμές ενισχύθηκαν αντανακλώντας τις αυξημένες πιέσεις από το κόστος παραγωγής και τις εκπομπές άνθρακα. Οι πωλήσεις της περιοχής αυξήθηκαν κατά 7% και ανήλθαν σε €211 εκατ., ενώ τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε €69 εκατ., αυξημένα κατά 4% ή 3% σε συγκρίσιμη βάση.

Ανατολική Μεσόγειος

Πωλήσεις

Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου κατέγραψε μία ακόμη περίοδο ισχυρών επιδόσεων, παρά τη γεωπολιτική αστάθεια που επικράτησε στην ευρύτερη περιοχή. Στην Αίγυπτο, η εγχώρια ζήτηση υποχώρησε στις αρχές του δεύτερου τριμήνου υπό το βάρος της περιφερειακής αβεβαιότητας, ανέκαμψε όμως έως τον Ιούνιο, καθώς οι εντάσεις αποκλιμακώθηκαν και το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε. Ως αποτέλεσμα, το πρώτο εξάμηνο ολοκληρώθηκε με αυξημένες εγχώριες πωλήσεις και υψηλότερες τιμές, αντανακλώντας την άνοδο του λειτουργικού κόστους και την υποτίμηση του νομίσματος, γεγονός που στήριξε την περαιτέρω αύξηση τόσο των εσόδων όσο και των κερδών EBITDA. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση των όγκων πωλήσεων, ενίσχυσε περαιτέρω την εμπορική του αριστεία και διεύρυνε την εξαγωγική του παρουσία. Η λειτουργία νέων υποδομών εξαγωγών και αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις της Αλεξάνδρειας ενίσχυσε την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και επέκτεινε το εξαγωγικό αποτύπωμα του Ομίλου. Κατά το δεύτερο τρίμηνο, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη αποστολή τσιμέντου από την Αίγυπτο προς τις ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό ρόλο της χώρας στο διεθνές δίκτυο εφοδιασμού του Τιτάνα. Παράλληλα, ο Όμιλος συνέχισε να προωθεί τη στρατηγική του για βιωσιμότητα, υπογράφοντας μακροχρόνια συμφωνία για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο εργοστάσιο του Beni Suef, ενισχύοντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα της δραστηριότητάς του.

Στην Τουρκία, η κατασκευαστική δραστηριότητα συνέχισε να υποστηρίζεται από τα προγράμματα αστικής ανανέωσης, τα έργα αποκατάστασης των σεισμόπληκτων περιοχών και τις επενδύσεις σε υποδομές, ιδιαίτερα στην περιοχή του Μαρμαρά. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η ενσωμάτωση της Traçim εξελίχθηκε με επιτυχία, με τις δραστηριότητές της να λειτουργούν πλέον υπό ενιαία οργανωτική δομή και κοινή εμπορική πλατφόρμα. Ο Όμιλος συνέχισε να αξιοποιεί την τεχνογνωσία του για την προώθηση πρωτοβουλιών λειτουργικής αριστείας, διευρύνοντας τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, βελτιστοποιώντας τη σύνθεση των τσιμέντων και εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές στις δραστηριότητες που αποκτήθηκαν μέσω των πρόσφατων εξαγορών, ενισχύοντας τόσο την ανταγωνιστικότητα όσο και τους στόχους βιωσιμότητας. Οι πωλήσεις στην περιοχή αυξήθηκαν κατά 23% σε συγκρίσιμη βάση (LfL) και ανήλθαν σε €151 εκατ., ή κατά 25% σε δημοσιευμένη βάση, ενώ τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε €41 εκατ., αυξημένα κατά 77% σε ετήσια βάση ή κατά 73% σε συγκρίσιμη βάση (LfL).

Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Στη Βραζιλία, η εγχώρια κατανάλωση τσιμέντου αυξήθηκε κατά 2,3% το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος η αύξηση διαμορφώθηκε σε 7,8%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση μεταξύ όλων των περιφερειών της χώρας. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας και στη συνεχιζόμενη δυναμική της οικιστικής κατασκευής, με βασικό μοχλό την περαιτέρω επέκταση του προγράμματος οικονομικά προσιτής κατοικίας «Minha Casa, Minha Vida». Παρά το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, η περιοχή παρέμεινε μία από τις πλέον δυναμικές αγορές ακινήτων της Βραζιλίας, με έντονη δραστηριότητα σε νέα έργα ανάπτυξης. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Apodi κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις, με τις πωλήσεις να αυξάνονται σε €61 εκατ. από €50 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, χάρη στο ευνοϊκό περιβάλλον τιμών και την ισχυρή αύξηση των όγκων πωλήσεων τον Ιούνιο. Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά €10 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €22,5 εκατ., αντανακλώντας την πειθαρχημένη τιμολογιακή πολιτική και την βελτιωμένη παραγωγική αποδοτικότητα, οι οποίες αντιστάθμισαν πλήρως την αύξηση του ενεργειακού κόστους και του κόστους μεταφοράς.

Χρηματοδότηση και Επενδύσεις

Τρεις στρατηγικές εξαγορές, σε ευθυγράμμιση με τη Στρατηγική TITAN Forward 2029, ολοκληρώθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές επενδύσεις, όπως η κατασκευή νέας φωτοβολταϊκής μονάδας στην Τουρκία, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027, καθώς και πρωτοβουλίες βελτίωσης της αποδοτικότητας στο εργοστάσιο Keystone, με έμφαση στις ψηφιακές δυνατότητες και τη βελτιστοποίηση του δικτύου του. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος συνεχίζει να ενισχύει τη μακροπρόθεσμη βάση πόρων του, διευρύνοντας τα αποθέματα αδρανών υλικών και εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών (ACMs). Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι συνολικές επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε €160 εκατ. (έναντι €127 εκατ.), κυρίως λόγω επενδύσεων που στηρίζουν την οργανική ανάπτυξη του Ομίλου, καθώς και προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης. Στις ΗΠΑ, ο Όμιλος επενδύει στην επέκταση του λατομείου ασβεστόλιθου στο εργοστάσιό του στη Βιρτζίνια, καθώς και σε νέο εξοπλισμό εξόρυξης αδρανών υλικών στη Φλόριντα. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2026 τέθηκε σε λειτουργία νέα μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στην Κεντρική Φλόριντα, ενώ συνεχίζεται η ανανέωση του στόλου οχημάτων μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος. Στην Ελλάδα, ο Όμιλος ενισχύει τις δραστηριότητές του στο έτοιμο σκυρόδεμα, επενδύοντας σε αντλίες και φορτηγά, ενώ παράλληλα αυξάνει την αποθηκευτική του δυναμικότητα. Η έμφαση παραμένει στην περαιτέρω αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων, με σημαντικές επενδύσεις να προγραμματίζονται για τα επόμενα τρίμηνα στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης. Στην Αίγυπτο, οι επενδύσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στην ενίσχυση των εξαγωγικών υποδομών, στην εγκατάσταση νέων σιλό τσιμέντου και στην ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Παράλληλα, ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμες τεχνολογίες, με έμφαση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων που αξιοποιούν προηγμένα υλικά, συμβάλλοντας στη μείωση της περιεκτικότητας σε κλίνκερ, στην περαιτέρω ψηφιοποίηση των λειτουργιών και στην υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων κατασκευής. Κατά το δεύτερο τρίμηνο, η TITAN America παρουσίασε το xForm3D™, μια πρωτοποριακή τεχνολογία σκυροδέματος για τρισδιάστατη εκτύπωση, η οποία υποστηρίζει την ανάπτυξη ψηφιακών και αυτοματοποιημένων μεθόδων κατασκευής υψηλών επιδόσεων, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη χρήσης συμβατικών ξυλοτύπων. Παράλληλα, εξασφάλισε τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχές Μεταφορών (DoT) για το TriForce™, το σύνθετο τσιμέντο Τύπου 1T νέας γενιάς, το οποίο θα διατεθεί στις αγορές της Φλόριντα, της Βιρτζίνια και της Βόρειας Καρολίνας.

Οι λειτουργικές ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε €192 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2026, αυξημένες κατά €22 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης που συνδέονται με την ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων του Ομίλου στην Τουρκία, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, καθώς και των υψηλότερων εξόδων δανεισμού που σχετίζονται με την έκδοση του νέου ομολόγου τον Φεβρουάριο του 2026.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €877 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2026, ενώ ο δείκτης δανεισμού ανήλθε σε 1,4x, έναντι 1,1x, τον Μάρτιο του 2026. Η αύξηση αντανακλά κυρίως την υλοποίηση της στρατηγικής εξαγορών και του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου, μετά την ολοκλήρωση των εξαγορών στις ΗΠΑ, την Τουρκία και τη Γαλλία. Στις αρχές του έτους εκδόθηκε ομολογιακό δάνειο ύψους €350 εκατ., με επιτόκιο 3,50% και λήξη τον Φεβρουάριο του 2031, ενώ η μοναδική επικείμενη αναχρηματοδότηση αφορά το ομολογιακό δάνειο ύψους €250 εκατ. και λήξη τον Ιούλιο του 2027. Ο Όμιλος συνεχίζει να διατηρεί περισσότερο από το 75% του δανεισμού του σε σταθερό επιτόκιο, περιορίζοντας την έκθεσή του σε ενδεχόμενη άνοδο των επιτοκίων. Στις 7 Ιουλίου καταβλήθηκε μέρισμα ύψους €1,10 ανά μετοχή για τη χρήση 2025. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 29 Ιουλίου 2026, αποφάσισε τη λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που είχε τεθεί σε εφαρμογή τον Απρίλιο του 2026 και την έναρξη, από την 3η Αυγούστου 2026, νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών συνολικού ύψους έως €20 εκατ. Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Οικονομικά αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου του 2026

Μετά το ισχυρό ξεκίνημα του έτους, ο Όμιλος κατέγραψε επίσης ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο, χάρη στη διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα – με περαιτέρω ενίσχυση στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο – καθώς και στη βελτίωση των όγκων πωλήσεων σε όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων. Όλες οι γεωγραφικές περιοχές κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις του Ομίλου να διαμορφωθούν σε €784 εκατ., αυξημένες κατά 14% (9% σε συγκρίσιμη βάση). Τα κέρδη EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε €174 εκατ., αυξημένα κατά 6% (3% σε συγκρίσιμη βάση). Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €89 εκατ., ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 8,7% και ανήλθαν σε €85 εκατ. Στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις παρέμειναν ισχυρές, ενισχυμένες περαιτέρω από την εξαγορά του εργοστασίου Keystone στις αρχές Μαΐου, ενώ τα κέρδη EBITDA επηρεάστηκαν από προσωρινές διαταραχές στις εισαγωγές, τη μεγαλύτερης διάρκειας από την αναμενόμενη διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου στη Φλόριντα για την ετήσια συντήρηση, καθώς και από την ενοποίηση του εργοστασίου Keystone στα αποτελέσματα του Ομίλου. Στην Ελλάδα, οι συνθήκες της αγοράς παρέμειναν ευνοϊκές, με ισχυρή αύξηση των εγχώριων όγκων πωλήσεων και διατήρηση της θετικής δυναμικής των τιμών. Η εξαγορά της μονάδας άλεσης στη Γαλλία συνέβαλε περαιτέρω στην ανάπτυξη. Στην Ανατολική Μεσόγειο, οι όγκοι πωλήσεων και οι τιμές στην Αίγυπτο συνέχισαν να κινούνται ανοδικά, οδηγώντας σε ένα ακόμη τρίμηνο ανάπτυξης, αν και η αύξηση των όγκων πωλήσεων επιβραδύνθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η εξαγορά της Traçim συνέβαλε περαιτέρω στην ενίσχυση της κερδοφορίας της περιοχής. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι ισχυρές επιδόσεις του Ιουνίου οδήγησαν σε αύξηση των όγκων πωλήσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο, στηρίζοντας την περαιτέρω άνοδο των πωλήσεων, ενώ το αυξημένο ενεργειακό κόστος, και ιδιαίτερα το κόστος των στερεών καυσίμων, περιόρισε την αύξηση της κερδοφορίας.

Σε εκατομμύρια ευρώ Β’ Τρίμηνο 2026 Β’ Τρίμηνο 2025 Δ % Δ %

LfL Πωλήσεις 783,6 690,2 +13,5% +8,7% EBITDA 174,2 164,3 +6,0% +3,4% Καθαρά κέρδη 89,1 24,7 +261,0% Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 84,5 77,8 +8,7%

LfL – Σε συγκρίσιμη βάση: Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και σταθερό εύρος ενοποίησης

Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας: Σταθερό εύρος ενοποίησης και εξαιρουμένης της επίδρασης από την πώληση της Adoçim τον Μάιο 2025 (€51,9 εκατ.).

Επιταχυνόμενος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ο Όμιλος συνέχισε να επιταχύνει τον ψηφιακό του μετασχηματισμό, επεκτείνοντας την αξιοποίηση ψηφιακών λύσεων και δυνατοτήτων που βασίζονται στη χρήση δεδομένων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του, από την παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα έως την εξυπηρέτηση πελατών. Ο ΤΙΤΑΝ έχει θέσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη λύσεων Real-Time Optimizer (RTO), βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη, στις δραστηριότητες παραγωγής τσιμέντου. Οι λύσεις αυτές, οι οποίες αναπτύσσονται τόσο εσωτερικά όσο και σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, ενισχύουν τη λειτουργική αποδοτικότητα μέσω της καλύτερης αξιοποίησης του εξοπλισμού και της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας. Έως το πρώτο εξάμηνο του 2026, η εφαρμογή τους είχε επεκταθεί στο 88% της παραγωγικής δυναμικότητας τσιμέντου του Ομίλου, ενώ ολοκληρώθηκε η πλήρης εγκατάστασή τους σε ένα ακόμη εργοστάσιο, στηρίζοντας τον στόχο για πλήρη ψηφιοποίηση της παραγωγής τσιμέντου έως το τέλος του 2026.

Από το 2023, ο Όμιλος έχει εφαρμόσει σε όλα τα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σύστημα Predictive Maintenance βασισμένο στη μηχανική μάθηση. Προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της τσιμεντοβιομηχανίας, το σύστημα ενισχύει την αξιοπιστία του εξοπλισμού και συμβάλλει στη μείωση τόσο της συχνότητας όσο και του κόστους των έκτακτων εργασιών συντήρησης.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο ΤΙΤΑΝ επέκτεινε σε δύο ακόμη εργοστάσια τη νέα λύση πρόβλεψης ποιότητας τσιμέντου βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, μετά την επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή της σε μονάδα στις ΗΠΑ, η οποία απέδειξε την ταχεία απόδοση της επένδυσης. Παράλληλα, η CemAI, η ψηφιακή εταιρία του Ομίλου που ιδρύθηκε το 2022, συνέχισε να διευρύνει την πελατειακή της βάση. Η CemAI προσφέρει την υπηρεσία CemAI Predictive Maintenance, μια λύση πρόβλεψης βλαβών βασισμένη στη μηχανική μάθηση για άλλους παραγωγούς τσιμέντου, καθώς και τη λύση CemAI Process Optimizer, η οποία αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών.

Η ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων Ready-Mix Concrete (RMC) αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον Όμιλο. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εφαρμογών σε όλη την αλυσίδα αξίας του ετοίμου σκυροδέματος, ολοκληρώνοντας το 2025 την επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή λύσης πρόβλεψης της ποιότητας σκυροδέματος και προχωρώντας στην εφαρμογή λύσης βελτιστοποίησης του σχεδιασμού συνθέσεων σκυροδέματος, μετά τα επιτυχημένα πιλοτικά προγράμματα του 2024.

Στην εφοδιαστική αλυσίδα, ο Όμιλος ενίσχυσε περαιτέρω την τεχνογνωσία του στην αξιοποίηση προηγμένων αναλυτικών εργαλείων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη πωλήσεων, τη βελτιστοποίηση του δικτύου διανομής και τη διαχείριση αποθεμάτων ανταλλακτικών. Η λύση Dynamic Logistics εφαρμόζεται πλέον σε όλες τις δραστηριότητες ετοίμου σκυροδέματος στις ΗΠΑ, ενισχύοντας την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών, ενώ παράλληλα επεκτείνεται σε επιλεγμένες δραστηριότητες στην Ελλάδα. Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις σε συστήματα τηλεματικής για τον στόλο οχημάτων στις ΗΠΑ, την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στηρίζουν τον στόχο του Ομίλου για πλήρη ψηφιοποίηση της διανομής σκυροδέματος έως το τέλος του 2026.

Στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών, ο Όμιλος συνεχίζει να μετασχηματίζει το λειτουργικό του μοντέλο μέσω ψηφιακών καναλιών. Η εισαγωγή ειδοποιήσεων μέσω SMS για παραγγελίες σκυροδέματος σε επιλεγμένες δραστηριότητες στις ΗΠΑ βελτίωσε τη διαφάνεια και την εμπειρία των πελατών. Παράλληλα, έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026, ψηφιακές εφαρμογές εξυπηρέτησης πελατών είχαν τεθεί σε λειτουργία σε όλες τις Επιχειρησιακές Μονάδες του Ομίλου στις ΗΠΑ, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο, την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη.

Σταθερά ισχυρές επιδόσεις ESG

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο Όμιλος συνέχισε να υλοποιεί τη στρατηγική του για τη βιωσιμότητα, επιτυγχάνοντας ποσοστό θερμικής υποκατάστασης 21,4% σε συγκρίσιμη βάση (LfL) και δείκτη κλίνκερ προς τσιμέντο 76,6% σε συγκρίσιμη βάση (LfL). Ως αποτέλεσμα, οι ειδικές καθαρές εκπομπές CO₂ διαμορφώθηκαν σε 608 kg/t τσιμεντοειδών υλικών σε συγκρίσιμη βάση (LfL). Παράλληλα, το μερίδιο των προϊόντων χαμηλότερου άνθρακα αυξήθηκε σε 35,5% σε συγκρίσιμη βάση (LfL), έναντι 27,0% το 2025.

Οι επιδόσεις του Ομίλου στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης συνέχισαν να αναγνωρίζονται από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης ESG. Το 2026, ο Όμιλος απέσπασε για πρώτη φορά το Χρυσό Μετάλλιο της EcoVadis στην αξιολόγηση βιώσιμης ανάπτυξης, με βαθμολογία 84/100, κατατασσόμενος στο ανώτερο 5% των επιχειρήσεων που αξιολογήθηκαν παγκοσμίως και στο ανώτερο 2% των εταιριών στους κλάδους τσιμέντου, ασβέστη και γύψου. Παράλληλα, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αναγνωρίστηκε από το περιοδικό TIME και τη Statista ως μία από τις πιο Βιώσιμες Εταιρίες του Κόσμου (World’s Most Sustainable Companies) για τρίτη συνεχή χρονιά, καταλαμβάνοντας μία από τις κορυφαίες θέσεις στον κλάδο του, ενώ διακρίθηκε και από το Forbes με διάκριση Platinum στο Forbes Transparency Index. Επιπλέον, συμπεριλήφθηκε στη λίστα CDP A List of Supplier Engagement Leaders, αντανακλώντας τη συνεχή εστίαση του Ομίλου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην ενίσχυση της συνεργασίας με τους προμηθευτές του.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, ολοκλήρωσε και παρέδωσε έργα αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας για την αποκατάσταση περίπου 1.000 στρεμμάτων καμένης δασικής έκτασης στο Κρυονέρι, στην περιοχή της Δροσοπηγής Πάρνηθας. Τα έργα υλοποιήθηκαν μέσω δωρεάς ύψους €1 εκατ., στο πλαίσιο του θεσμού Αναδόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης του Ελληνικού Δημοσίου, και συμβάλλουν στη φυσική αναγέννηση και την οικολογική αποκατάσταση της περιοχής μετά τη μεγάλη δασική πυρκαγιά του καλοκαιριού του 2025.

Προοπτικές

Η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται το 2026, αν και με βραδύτερους ρυθμούς και αυξημένη μεταβλητότητα, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων, των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των αυστηρότερων χρηματοοικονομικών συνθηκών. Οι επενδύσεις, οι δαπάνες για έργα υποδομών, η ενεργειακή ασφάλεια, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης.

Στις ΗΠΑ, η οικονομική ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα παραμείνει συγκρατημένη αλλά ανθεκτική, υποστηριζόμενη από τη σταθερή αγορά εργασίας, τα δημόσια έργα και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Η ζήτηση στον κατασκευαστικό κλάδο αναμένεται να παραμείνει ανομοιογενής, με τα έργα υποδομών, τη μεταποίηση, τις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα και τα data centers να αντισταθμίζουν τη συνεχιζόμενη αδυναμία της αγοράς κατοικίας. Ο Όμιλος συνεχίζει να επωφελείται από ισχυρούς μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς παράγοντες, όπως η αναβάθμιση των υποδομών, η επαναφορά παραγωγικών δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ και οι επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές. Η ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει την ανθεκτικότητά της, χάρη στις επενδύσεις, τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά εργασίας. Η ζήτηση στον κατασκευαστικό κλάδο εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζεται από έργα υποδομών, τουριστικές επενδύσεις, επενδύσεις στον τομέα των logistics, data centers και εργασίες ανακαίνισης κατοικιών. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει γενικά ανθεκτική, χάρη στις επενδύσεις σε υποδομές, την οικιστική δραστηριότητα και τις επενδύσεις που συνδέονται με τον τουρισμό, αν και το ενεργειακό κόστος, οι συνθήκες χρηματοδότησης και ο ρυθμός υλοποίησης των δημοσίων επενδύσεων εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες αβεβαιότητας. Στην Ανατολική Μεσόγειο, οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν θετικές παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Στην Αίγυπτο, τα έργα υποδομών, ενέργειας και logistics συνεχίζουν να στηρίζουν την κατασκευαστική δραστηριότητα, ενώ στην Τουρκία η ζήτηση υποστηρίζεται από τα έργα ανακαίνισης, την αστική ανανέωση και τις επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές. Ο Όμιλος παραμένει προσηλωμένος στη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής του και στη λειτουργική αριστεία, ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό του μέσω στοχευμένων επενδύσεων, της καινοτομίας και πρωτοβουλιών βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο το εύρος της γεωγραφικής του παρουσίας.

Για το 2026, αναβαθμίζουμε τις εκτιμήσεις μας και αναμένουμε υψηλή μονοψήφια αύξηση των πωλήσεων, καθώς και ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των κερδών EBITDA, με περαιτέρω διεύρυνση των περιθωρίων κερδοφορίας. Οι επιδόσεις αυτές αναμένεται να προέλθουν από την αύξηση των όγκων πωλήσεων, την ευνοϊκή σχέση μεταξύ τιμών και κόστους, καθώς και την συμβολή τόσο της οργανικής ανάπτυξης όσο και της ενσωμάτωσης των πρόσφατων εξαγορών. Οι επενδυτικές δαπάνες εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε €300-350 εκατ., υποστηρίζοντας κυρίως την ανάπτυξη και την υλοποίηση στρατηγικών επενδυτικών έργων.

Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων (ποσά σε χιλιάδες €) Για το εξάμηνο που έληξε την 30/6 2026 2025 Πωλήσεις 1.419.686 1.328.570 Κόστος πωλήσεων -1.041.355 -983.617 Μικτά κέρδη 378.331 344.953 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 7.162 5.977 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -145.508 -125.791 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -22.220 -20.065 Καθαρές ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων -244 -948 Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης -5.072 -3.177 Κέρδη προ ζημιών απομείωσης υπεραξίας, καθαρών εξόδων χρηματοοικονομικής λειτουργίας και φόρων 212.449 200.949 Ζημιές από την πώληση θυγατρικών εταιριών – -52.541 Κέρδη της καθαρής νομισματικής θέσης σε υπερπληθωριστικές οικονομίες 19.589 1.401 Έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 9.307 5.412 Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας -23.031 -22.240 Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές -4.246 -9.738 Καθαρά έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 1.619 -25.165 Συμμετοχή σε κέρδη συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών 6.564 870 Κέρδη προ φόρων 220.632 124.113 Φόρος εισοδήματος -57.491 -46.821 Κέρδη μετά από φόρους 163.141 77.292 Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε : Μετόχους της Εταιρίας 153.171 68.412 Μη ελέγχουσες συμμετοχές 9.970 8.880 163.141 77.292 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 2,0552 0,9204 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – προσαρμοσμένα (σε €) 2,0404 0,9122 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) (ποσά σε χιλιάδες €) Για το εξάμηνο που έληξε την 30/6 2026 2025 Κέρδη προ ζημιών απομείωσης υπεραξίας, καθαρών εξόδων χρηματοοικονομικής λειτουργίας και φόρων 212.449 200.949 Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 99.507 85.981 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) 311.956 286.930 Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (ποσά σε χιλιάδες €) 30/06/2026 31/12/2025 Ενεργητικό Ενσώματες ακινητοποιήσεις και επενδυτικά ακίνητα 2.288.519 1.678.830 Aσώματες ακινητοποιήσεις και υπεραξία 591.459 352.523 Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες 143.344 134.546 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 67.145 62.538 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.188 5.035 Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 3.095.655 2.233.472 Αποθέματα 463.160 405.208 Απαιτήσεις, προπληρωμές και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 545.849 373.786 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 215.759 483.558 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 1.224.768 1.262.552 Σύνολο Ενεργητικού 4.320.423 3.496.024 Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και αποθεματικών που αναλογούν σε μετόχους της μητρικής Εταιρίας 2.063.255 1.954.427 Μη ελέγχουσες συμμετοχές 141.256 129.311 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 2.204.511 2.083.738 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις μισθώσεων 1.053.023 582.308 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 222.068 144.703 Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών 41.632 25.170 Προβλέψεις 78.333 66.046 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 45.567 35.953 Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 1.440.623 854.180 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις μισθώσεων 39.326 114.781 Προμηθευτές, υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος και λοιπές υποχρεώσεις 625.845 433.120 Προβλέψεις 10.118 10.205 Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 675.289 558.106 Σύνολο υποχρεώσεων (β) 2.115.912 1.412.286 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (α+β) 4.320.423 3.496.024

Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Ταμειακών Ροών (ποσά σε χιλιάδες €) Για το εξάμηνο που έληξε την 30/6 2026 2025 Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων Κέρδη μετά από φόρους 163.141 77.292 Φόροι 57.491 46.821 Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 99.507 85.981 Tόκοι και συναφή έξοδα 15.374 14.395 Προβλέψεις 6.994 8.641 Προσαρμογές υπερπληθωρισμού -15.064 241 Λοιπές μη ταμειακές προσαρμογές 3.132 15.016 Ζημιές από την πώληση θυγατρικών εταιριών – 52.541 Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης -88.312 -71.984 Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση 242.263 228.944 Καταβεβλημένος φόρος εισοδήματος -26.120 -42.463 Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 216.143 186.481 Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων Καθαρές πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων -159.180 -126.509 Καθαρές εισπράξεις από την πώληση θυγατρικών εταιριών – 71.467 Καθαρές εισπράξεις από λοιπές επενδυτικές δραστηριότητες 6.068 3.388 Καθαρές πληρωμές για την απόκτηση θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών -468.306 -3.471 Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -621.418 -55.125 Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων Καθαρές εισπράξεις από τη μερική πώληση θυγατρικής εταιρίας – 347.320 Καθαρές εισπράξεις πιστωτικών γραμμών 173.365 10.515 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -18.275 -20.042 Πληρωμές για την απόκτηση ιδίων μετοχών -6.480 -9.050 Λοιπές πληρωμές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων -2.728 -2.643 Σύνολο εισροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ) 145.882 326.100 Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ) -259.393 457.456 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 483.558 123.283 Προσαρμογή υπολοίπου έναρξης -5.488 – Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών -2.918 -23.746 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 215.759 556.993 Γενικοί Ορισμοί Δείκτης Ορισμός Σκοπός CapEx Aποκτήσεις/προσθήκες ασώματων και ενσώματων ακινητοποιήσεων, δικαιωμάτων χρήσης στοιχείων και επενδυτικών παγίων Βοηθά τη διοίκηση του Ομίλου στην παρακολούθηση των κεφαλαιουχικών δαπανών EBITDA Κέρδη προ ζημιών απομείωσης υπεραξίας, καθαρών εξόδων χρηματοοικονομικής λειτουργίας και φόρων πλέον αποσβέσεων και απομειώσεων ασωμάτων και ενσώματων ακινητοποιήσεων και αποσβέσεων κρατικών επιχορηγήσεων Είναι ένας δείκτης της λειτουργικής κερδοφορίας που επιτρέπει τη σύγκριση των λειτουργικών τομέων με συνέπεια κάθε οικονομικό έτος EBITDA (σε συγκρίσιμη βάση) EBITDA προσαρμοσμένο για συναλλαγματικές επιδράσεις και αλλαγές στο εύρος ενοποίησης. Το 2026, οι αλλαγές στο εύρος ενοποίησης περιλαμβάνουν τις εξαγορές των Vracs de L’Estuaire (Γαλλία), Traçim (Τουρκία) και Keystone (ΗΠΑ).Το 2025, οι αλλαγές περιλαμβάνουν την πώληση της Adoçim (Τουρκία) Είναι ένας δείκτης της λειτουργικής κερδοφορίας που επιτρέπει τη σύγκριση των λειτουργικών τομέων με συνέπεια κάθε οικονομικό έτος Καθαρός δανεισμός Άθροισμα των μακροπρόθεσμων δανείων και υποχρεώσεων από μισθώσεις και των βραχυπρόθεσμων δανείων και υποχρεώσεων από μισθώσεις (συνολικά μικτός δανεισμός), μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και προθεσμιακές καταθέσεις σε τράπεζες Βοηθά τη διοίκηση του Ομίλου στην παρακολούθηση του χρέους NPAT Καθαρά κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρίας Επιτρέπει τη σύγκριση των συνολικών κερδών μεταξύ οικονομικών περιόδων NPAT (προσαρμοσμένο) NPAT προσαρμοσμένο για αλλαγές στο εύρος ενοποίησης. Το 2026, οι αλλαγές στο εύρος ενοποίησης περιλαμβάνουν τις εξαγορές των Vracs de L’Estuaire (Γαλλία), Traçim (Τουρκία) και Keystone (ΗΠΑ).Το 2025, οι αλλαγές περιλαμβάνουν την πώληση της Adoçim (Τουρκία) Επιτρέπει τη συνεπή σύγκριση των συνολικών κερδών μεταξύ οικονομικών περιόδων Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (προσαρμοσμένο) NPAT (προσαρμοσμένο) διαιρούμενο με τον σταθμισμένο μέσο όρο των μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης, εξαιρώντας τις μετοχές που αγοράστηκαν και διακρατούνται ως ίδιες μετοχές Επιτρέπει τη συνεπή σύγκριση των συνολικών κερδών ανά μετοχή διαχρονικά Ελεύθερες ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων Καθαρά ταμειακά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες, συν τόκοι εισπραχθέντες, μείον πληρωμές φόρων, τόκων και λοιπών συναφών χρηματοοικονομικών επιβαρύνσεων Μετρά την ικανότητα του Ομίλου να μετατρέπει το κέρδος σε ταμειακά διαθέσιμα μέσω της διαχείρισης των καθαρών ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες και των καθαρών καταβληθέντων τόκων και λοιπών συναφών χρηματοοικονομικών επιβαρύνσεων Κέρδη προ ζημιών απομείωσης υπεραξίας, καθαρών εξόδων χρηματοοικονομικής λειτουργίας και φόρων Κέρδη προ φόρων, συμμετοχών στα κέρδη/(ζημιές) συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών, καθαρών εξόδων χρηματοοικονομικής λειτουργίας και ζημιών απομείωσης υπεραξίας Είναι ένας δείκτης της λειτουργικής κερδοφορίας που επιτρέπει τη σύγκριση των λειτουργικών κερδών με συνέπεια κάθε οικονομικό έτος Πωλήσεις (σε συγκρίσιμη βάση) Πωλήσεις προσαρμοσμένες για συναλλαγματικές επιδράσεις και αλλαγές στο εύρος ενοποίησης. Το 2026, οι αλλαγές στο εύρος ενοποίησης περιλαμβάνουν τις εξαγορές των Vracs de L’Estuaire (Γαλλία), Traçim (Τουρκία) και Keystone (ΗΠΑ).Το 2025, οι αλλαγές περιλαμβάνουν την πώληση της Adoçim (Τουρκία) Επιτρέπει τη συνεπή σύγκριση των πωλήσεων μεταξύ οικονομικών περιόδων

Οικονομικό Ημερολόγιο

5 Νοεμβρίου 2026 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Γ΄ τριμήνου & Εννεαμήνου 2026

Το παρόν δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Titan SA μέσω του συνδέσμου https://ir.titanmaterials.com/en/regulatory-stock-exchange-announcements

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ. +30 210 2591 257

Τα αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2026 θα συζητηθούν μέσω ζωντανής τηλεδιάσκεψης στις 15:00 CEST, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://87399.themediaframe.eu/links/titan260730.html

Η ελεγκτική εταιρία «PwC Réviseurs d’Entreprises SRL», εκπροσωπούμενη από τον Didier Delanoye, διενέργησε επισκόπηση των «Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων» της εταιρίας TITAN S.A.. Η ελεγκτική εταιρία δεν έχει κανένα σχόλιο επί αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Η έκθεση επισκόπησης συμπεριλαμβάνεται στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρίας μέσω του συνδέσμου: https://ir.titanmaterials.com/el/investor-information/financial-results

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η παρούσα έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις αφορούν ή βασίζονται στις τρέχουσες προθέσεις, πεποιθήσεις ή προσδοκίες της διοίκησης της επιχείρησης σχετικά με, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο μέλλον, την οικονομική κατάσταση, τη ρευστότητα, τις προοπτικές, την ανάπτυξη, τις στρατηγικές ή τις εξελίξεις του κλάδου όπου δραστηριοποιούμαστε. Από τη φύση τους, οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και παραδοχές που μπορεί να καταλήξουν σε πραγματικά αποτελέσματα ή μελλοντικές καταστάσεις που διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνες που εκφράζουν ρητά ή άρρητα οι παρούσες δηλώσεις. Οι εν λόγω κίνδυνοι, αβεβαιότητες και παραδοχές ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την έκβαση και τις οικονομικές συνέπειες των σχεδίων ή των γεγονότων που περιγράφονται στις δηλώσεις. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση σχετικά με τάσεις ή τρέχουσες δραστηριότητες δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ωσάν να επρόκειτο να παραμείνουν ως έχουν στο μέλλον. Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε ή να αναθεωρήσουμε καμία δήλωση για μελλοντικές εκτιμήσεις, είτε κατόπιν νέων στοιχείων, είτε βάσει μελλοντικών γεγονότων, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Δεν θα πρέπει κανείς να αποδίδει υπερβάλλουσα αξιοπιστία σε τέτοιες μελλοντικές εκτιμήσεις οι οποίες άλλωστε ισχύουν μόνον κατά την χρονική στιγμή της παρούσας έκθεσης. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ουδεμία διαβεβαίωση ή εγγύηση παρέχεται, ρητά ή άρρητα, ως προς το δίκαιο χαρακτήρα, την ακρίβεια, το ευλογοφανές ή την πληρότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται εδώ και ουδείς θα έπρεπε να βασίζεται σε αυτά. Στους περισσότερους πίνακες της παρούσας έκθεσης, τα ποσά εκφράζονται σε εκατομμύρια € για λόγους διαφάνειας. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με τους πίνακες της συνοπτικής ενημέρωσης λόγω στρογγυλοποίησης των ποσών. Η συνοπτική ενημέρωση καταρτίστηκε στην Αγγλική γλώσσα και μεταφράστηκε στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφοροποιήσεων μεταξύ των δύο κειμένων, υπερισχύει το κείμενο στην Αγγλική εκδοχή.