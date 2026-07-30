Enaon: Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ για δίκτυα έτοιμα για βιομεθάνιο και υδρογόνο έως το 2032

Στον μετασχηματισμό των δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε υποδομές που θα μπορούν να υποστηρίξουν τη μετάβαση σε βιομεθάνιο και, σταδιακά, υδρογόνο, επενδύει η Enaon, μέλος του ομίλου Italgas, μέσω επενδυτικού προγράμματος ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2032.

Η στρατηγική της εταιρείας δεν περιορίζεται στην επέκταση του δικτύου διανομής, αλλά περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των υποδομών, την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε τα υφιστάμενα δίκτυα να μπορούν να μεταφέρουν ανανεώσιμα αέρια, με στόχο να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην απανθρακοποίηση του ενεργειακού συστήματος.

Η επένδυση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του ομίλου Italgas, ο οποίος θεωρεί ότι η επίτευξη των στόχων για μηδενικές καθαρές εκπομπές δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στον εξηλεκτρισμό, αλλά απαιτεί και την αξιοποίηση των υφιστάμενων δικτύων για τη μεταφορά βιομεθανίου και, μελλοντικά, υδρογόνου.

Από τα δίκτυα φυσικού αερίου στα δίκτυα πολλαπλών καυσίμων

Κεντρικός στόχος του επενδυτικού προγράμματος είναι η αναβάθμιση των δικτύων ώστε να εξελιχθούν από υποδομές διανομής φυσικού αερίου σε ενεργειακές υποδομές ικανές να μεταφέρουν διαφορετικά αέρια καύσιμα, ανάλογα με την εξέλιξη της ενεργειακής μετάβασης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Enaon σχεδιάζει τη διασύνδεση 59 μονάδων παραγωγής βιομεθανίου έως το 2032, ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι πρώτες αξιολογήσεις σύνδεσης για 15 έργα.

Περίπου 68 εκατ. ευρώ του επενδυτικού προγράμματος κατευθύνονται στις απαραίτητες υποδομές για τη σύνδεση των μονάδων αυτών με τα δίκτυα διανομής.

Η στρατηγική βασίζεται στην αξιοποίηση περίπου 150 υφιστάμενων μονάδων βιοαερίου, οι οποίες μπορούν να αναβαθμιστούν ώστε να παράγουν βιομεθάνιο, αξιοποιώντας οργανικά απόβλητα και υπολείμματα της αγροτικής παραγωγής.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αξιοποίηση των υφιστάμενων δικτύων για τη μεταφορά ανανεώσιμων αερίων αποτελεί οικονομικά αποδοτικότερη επιλογή σε σχέση με την ανάπτυξη αποκλειστικά νέων ενεργειακών υποδομών.

Επέκταση του δικτύου σε 29 πόλεις

Παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, η Enaon προχωρά στην επέκταση του δικτύου διανομής κατά περίπου 2.700 χιλιόμετρα, με στόχο την εξυπηρέτηση περισσότερων από 1 εκατομμυρίου καταναλωτών σε 29 πόλεις έξι περιφερειών της χώρας.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από ίδια κεφάλαια, το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και αναμένεται να ολοκληρωθούν, στην πλειονότητά τους, την περίοδο 2026-2027.

Στη Δυτική Ελλάδα η τροφοδοσία των νέων δικτύων θα γίνεται μέσω εγκαταστάσεων LNG. Εντός του 2026 προγραμματίζεται η λειτουργία δικτύων σε Ιωάννινα, Πάτρα, Πρέβεζα και Πύργο, ενώ στις αρχές του 2027 θα ακολουθήσουν το Αγρίνιο, η Άρτα και η Ηγουμενίτσα.

Αντίστοιχα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη στη Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα.

Ψηφιακός μετασχηματισμός των δικτύων

Η Enaon δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των δικτύων, αξιοποιώντας τεχνολογίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί από τον όμιλο Italgas.

Περίπου 100 εκατ. ευρώ επενδύονται σε ψηφιακές εφαρμογές και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα υποστηρίζουν τη συνεχή παρακολούθηση του δικτύου, την προγνωστική συντήρηση, τον ταχύτερο εντοπισμό διαρροών και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υποδομών.

Η αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών έχει ήδη συμβάλει στη μείωση των διαρροών ανά χιλιόμετρο δικτύου κατά περίπου 30% σε σχέση με το 2023.

Ένα εκατομμύριο έξυπνοι μετρητές έως το 2030

Βασικό στοιχείο του σχεδίου αποτελεί και η αντικατάσταση των συμβατικών μετρητών φυσικού αερίου με περίπου 1 εκατομμύριο έξυπνους μετρητές έως το 2030.

Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί περίπου 5.000 συσκευές στην Ελλάδα.

Οι νέοι μετρητές επιτρέπουν την απομακρυσμένη καταγραφή της κατανάλωσης και τη συνεχή παρακολούθηση του δικτύου, ενώ έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατοί με τη μεταφορά μειγμάτων υδρογόνου έως 23%, διευκολύνοντας τη σταδιακή ενσωμάτωση νέων καυσίμων στις υποδομές διανομής.

Νέοι σταθμοί LNG για την τροφοδοσία των δικτύων

Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη 19 νέων σταθμών LNG, οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν περιοχές που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο εθνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου.

Οι εγκαταστάσεις αυτές θα αντικαταστήσουν σταδιακά υφιστάμενες υποδομές CNG, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην τροφοδοσία των νέων δικτύων.

Ο ρόλος των δικτύων στην ενεργειακή μετάβαση

Η στρατηγική της Italgas βασίζεται στην εκτίμηση ότι η μετάβαση προς μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών απαιτεί συνδυασμό τεχνολογιών και ενεργειακών φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εξηλεκτρισμός θεωρείται απαραίτητος, αλλά όχι επαρκής από μόνος του. Η αξιοποίηση του βιομεθανίου και, σε δεύτερο στάδιο, του υδρογόνου μέσω των υφιστάμενων δικτύων εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στην απανθρακοποίηση τομέων όπου η πλήρης ηλεκτροποίηση παραμένει δύσκολη ή οικονομικά ασύμφορη.

Παράλληλα, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, υιοθετώντας την αρχή ότι η πιο βιώσιμη μορφή ενέργειας είναι εκείνη που δεν καταναλώνεται. Στην κατεύθυνση αυτή, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δικτύων, η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και η μείωση των απωλειών αποτελούν βασικούς άξονες της επενδυτικής στρατηγικής.

Με το πρόγραμμα των 1 δισ. ευρώ, η Enaon επιδιώκει να μετασχηματίσει τα ελληνικά δίκτυα διανομής από υποδομές μεταφοράς φυσικού αερίου σε ευέλικτες ενεργειακές υποδομές, ικανές να υποστηρίξουν τη σταδιακή ενσωμάτωση βιομεθανίου και υδρογόνου και να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην επόμενη φάση της ενεργειακής μετάβασης.