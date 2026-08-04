Ανακάμπτει το αργό

Ανακάμπτουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την βουτιά της προηγούμενης συνεδρίασης, εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών ότι ο εφοδιασμός από τη Μέση Ανατολή παραμένει επισφαλής, δεδομένου ότι μια διπλωματική λύση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν εξακολουθεί να φαντάζει απίθανη.

Τα futures του Brent κερδίζουν 1,02 δολ. ή 1,2% στα 84,79 δολ. το βαρέλι μετά τη χθεσινή βουτιά κατά 7% σε χαμηλό τριών εβδομάδων.

Το αμερικανικό WTI ενισχύεται 46 cents ή 0,6% στα 80,80 δολ. το βαρέλι μετά τη χθεσινή του πτώση σε ποσοστό 5%.

Οι τιμές υποχώρησαν αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι αναβάλλει τις νέες επιθέσεις κατά του Ιράν προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επίλυση των διαφορών σχετικά με τον έλεγχο των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ.

Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός, η οποία συνδέει τους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου με τις παγκόσμιες αγορές, αποτελούσε δίαυλο για περίπου το 20% των παγκόσμιων μεταφορών αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου πριν από το ξέσπασμα της σύγκρουσης.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαέι, απέρριψε τον ισχυρισμό του Τραμπ, δηλώνοντας ότι δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις.

Από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν υπερασπίζεται τα σύνορά του και δεν επιδιώκει επέκταση του πολέμου.