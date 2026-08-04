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BP: Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις με κέρδη 5,7 δισ. δολάρια στο β’ τρίμηνο
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BP: Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις με κέρδη 5,7 δισ. δολάρια στο β’ τρίμηνο

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BP: Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις με κέρδη 5,7 δισ. δολάρια στο β’ τρίμηνο

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Η BP αποκτά μερίδιο 40% σε κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ουζμπεκιστάν

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BP: Υπερέβη τις εκτιμήσεις με κέρδη 3,2 δισ. δολ. στο α’ τρίμηνο

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Η BP πουλά το πλειοψηφικό πακέτο της στην Castrol έναντι 6 δισ. δολαρίων

Η BP κατέγραψε καλύτερες του αναμενόμενου επιδόσεις το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, στον απόηχο της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενίσχυσαν σημαντικά την κερδοφορία της.

Σύμφωνα με το CNBC, η βρετανική πετρελαϊκή ανακοίνωσε κέρδη με βάση το κόστος αντικατάστασης (underlying replacement cost profit) ύψους 5,7 δισ. δολαρίων για την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν κέρδη 5 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Η άνοδος των διεθνών τιμών των ορυκτών καυσίμων, σε συνδυασμό με το ευνοϊκό περιβάλλον για τον ενεργειακό κλάδο, συνέβαλαν στην ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων της εταιρείας, η οποία ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς για το δεύτερο τρίμηνο.
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