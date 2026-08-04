BP: Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις με κέρδη 5,7 δισ. δολάρια στο β’ τρίμηνο

Η BP κατέγραψε καλύτερες του αναμενόμενου επιδόσεις το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, στον απόηχο της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενίσχυσαν σημαντικά την κερδοφορία της.

Σύμφωνα με το CNBC, η βρετανική πετρελαϊκή ανακοίνωσε κέρδη με βάση το κόστος αντικατάστασης (underlying replacement cost profit) ύψους 5,7 δισ. δολαρίων για την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν κέρδη 5 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Η επίδοση σηματοδοτεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, όταν τα καθαρά κέρδη είχαν διαμορφωθεί στα 2,35 δισ. δολάρια. Παράλληλα, η BP βελτίωσε αισθητά τα αποτελέσματά της και σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2026, όταν είχε ανακοινώσει κέρδη 3,2 δισ. δολαρίων.