Η Schneider Electric παρουσιάζει cloud-enabled πλατφόρμα για Συνεργάτες

Η Schneider Electric ανακοίνωσε το EcoStruxure™ IT για Συνεργάτες, την ανοιχτή, διαλειτουργική αρχιτεκτονική και πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για παρόχους που προσφέρουν ΙΤ λύσεις με εστίαση σε data center και κατανεμημένες υποδομές IT.

Αυτή η ασφαλής πλατφόρμα που υποστηρίζει τις λειτουργίες Predictive Analysis του EcoStruxure θα διαθέτει μια σειρά από εφαρμογές και εργαλεία προκειμένου οι πάροχοι ΙΤ λύσεων να μπορούν να αναπτύξουν νέες, επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Το cloud εργαλείο παρακολούθησης δεδομένων EcoStruxure IT Expert είναι πλέον διαθέσιμο

Το EcoStruxure™ IT Expert, είναι η πρώτη EcoStruxure IT εφαρμογή η οποία είναι διαθέσιμη και αποτελεί ένα εργαλείο παρακολούθησης δεδομένων. Το εργαλείο επιτρέπει στους παρόχους IT λύσεων να προσφέρουν μια υπηρεσία απομακρυσμένης παρακολούθησης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και να παρέχουν προτάσεις προληπτικών ενεργειών, μειώνοντας εν τω μεταξύ τη συντήρηση και τη βελτίωση της διαθεσιμότητας του συστήματος. Αξιοποιώντας τα big data και την έξυπνη συγκριτική αξιολόγηση, από κατανεμημένα IT περιβάλλοντα μέχρι και σε data center, το EcoStruxure IT Expert προσφέρει έναν γρηγορότερο και ευκολότερο τρόπο παροχής των υπηρεσιών και του βαθμού υποστήριξης που απαιτούν οι πελάτες οι οποίοι καθώς μεγαλώνουν, αντίστοιχα μεγαλώνει και η εξάρτησή τους από IT υποδομές.

«Το EcoStruxure IT Expert αποτελεί μια ευκαιρία για να έχουν οι συνεργάτες μας απομακρυσμένη πρόσβαση σε διαφορετικές υποδομές πελατών δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες για πρόσθετες ροές εσόδων» δήλωσε ο Kim Polvsen, Vice President & General Manager of Digital Services & Data Center Software της Schneider Electric «Στο εγγύς μέλλον, στο πλαίσιο του EcoStruxure IT για Συνεργάτες, θα διαθέτουμε πρόσθετες λειτουργιές και εφαρμογές προσφέροντας στους συνεργάτες μας επιπλέον δυνατότητες για εξ αποστάσεως πρόσβαση σε υποδομές πελατών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και του ελέγχου, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για επιτόπιες επισκέψεις.»

Τα κύρια πλεονεκτήματα του EcoStruxure IT Expert είναι:

Vendor-neutral και multi-tenant πλατφόρμα παρακολούθησης η οποία επιτρέπει στους συνεργάτες να αναπτύξουν υπηρεσίες που να περιλαμβάνουν τον έλεγχο της διαχείρισης της ενέργειας και της ψύξης των συστημάτων.

Στους πελάτες οι οποίοι δεν έχουν συγκεκριμένο συμβόλαιο συνεργασίας, οι συνεργάτες μπορούν να μεταπωλούν αυτή την εύκολη στην εγκατάσταση εφαρμογή και να αποτελεί μια επιπλέον πηγή εσόδων.

Παγκόσμια πρόσβαση στις υποδομές των πελατών τους, μέσω cloud ή edge, με data driven προτάσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων, της αποδοτικότητας και τη μείωση του κόστους.

Παγκόσμια πρόσβαση σε σύστημα απογραφής, σε ειδοποιήσεις και προτάσεις για την επίλυση θεμάτων, όπως επίσης σε analytics και συγκριτική αξιολόγηση.

«Η IDC αντιμετωπίζει την οικογένεια προϊόντων του EcoStruxure ως μια πλατφόρμα που αλλάζει τον βασικό τρόπο με τον οποίο γίνεται η παρακολούθηση και η διαχείριση των data centers» δήλωσε η Jennifer Cooke, Research Director for Data Center Trends and Strategies της IDC .

Ως μέρος της EcoStruxure αρχιτεκτονικής της Schneider Electric, το EcoStruxure IT λειτουργεί με όλα τα ΙοΤ-enabled φυσικά συστήματα όπως ο έλεγχος ενέργειας και η ψύξη – συμπεριλαμβανομένου του νέου Smart-UPS με APC SmartConnect, ενός cloud-enabled UPS, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την προληπτική και αποτελεσματική διαχείρισης της «υγείας» των UPS συστημάτων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Προγράμματα και υποστήριξη για παρόχους ΙΤ λύσεων

Η Schneider Electric για να μεγιστοποιήσει την επιτυχία των Παρόχων ΙΤ Λύσεων με την πλατφόρμα και τις εφαρμογές της, διαθέτει επιπλέον την εξειδικευμένη Partner Success Management ομάδα που εξασφαλίζει σωστή επίβλεψη και αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, το Πρόγραμμα Συνεργατών APC Channel προσφέρει online εκπαίδευση, πιστοποιήσεις, δημιουργία ευκαιριών για πωλήσεις, προωθητικές ενέργειες, εργαλεία πωλήσεων και μάρκετινγκ, πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών και επιπλέον μία τηλεφωνική γραμμή χωρίς χρέωση, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για την επίλυση θεμάτων διαχείρισης ενέργειας και ψύξης των υποδομών των πελατών.

Για συνεργάτες οι οποίοι αναζητούν να συμπληρώσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους με επιπλέον υποστήριξη και εξειδίκευση, η 24/7 υπηρεσία πρόληψης της Schneider Electric μπορεί να είναι διαθέσιμη μέσα από την υπηρεσία EcoStruxure Asset Advisor για ασφαλή διαχείριση της ενέργειας και της ψύξης, προσφέροντας πρόσβαση σε περισσότερους από 7.000 ειδικούς σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά με το EcoStruxure™

Το EcoStruxure είναι η ανοιχτή, διαλειτουργική αρχιτεκτονική και πλατφόρμα της Schneider Electric. Το EcoStruxure προσφέρει μεγαλύτερη αξία στους πελάτες όσον αφορά στην ασφάλεια, την αξιοπιστία, τη λειτουργική αποδοτικότητα, τη βιωσιμότητα και τη συνδεσιμότητα. Το EcoStruxure αξιοποιεί τεχνολογίες IoT, mobility, ανίχνευσης, analytics και κυβερνοασφάλειας για να παρέχει καινοτομία σε κάθε επίπεδο. Αυτό περιλαμβάνει συνδεδεμένα προϊόντα, edge control, εφαρμογές, analytics και υπηρεσίες. Το EcoStruxure έχει εγκατασταθεί περισσότερες από 480.000 φορές με την υποστήριξη πάνω από 20.000 εταιρειών «ενοποίησης» συστημάτων πληροφορικής, συνδέοντας πάνω από 1,6 δισ. συσκευές, υπό τη διαχείριση πάνω από 40 ψηφιακών υπηρεσιών.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EcoStruxure IT για Συνεργάτες.