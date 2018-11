Ηλίας Κατσούλης: «Η Daikin προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις κλιματισμού»

now playing

Συναντήσαμε τον Ηλία Κατσούλη, ο οποίος μας μίλησε για την πορεία της εταιρείας, τους στόχους του νέου έτους για την αγορά του κλιματισμού καθώς και για το φυσικό αέριο.

Συνέντευξη στη Φαίδρα Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

H βιομηχανία Daikin ιδρύθηκε το 1924 στην Ιαπωνία και με την παρουσία της συνέβαλε αποφασιστικά στην πρόοδο και στην εξέλιξη του κλάδου. Η Daikin διαθέτει περισσότερες από 80 μονάδες παραγωγής και 213 θυγατρικές σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα ξεκίνησε τη δραστηριότητά της τη δεκαετία του 1980, ενώ το 2004 ιδρύθηκε το Daikin Europe Γραφείο Ελλάδας. Το 2006 μετατράπηκε σε Daikin Συστήματα Κλιματισμού Ελλάς Α.Ε., θυγατρική του ομίλου της Daikin. Στόχοι της εταιρείας είναι η εδραίωσή της ως «νούμερο 1» κατασκευαστή συστημάτων κλιματισμού στην αγορά, αλλά και η καινοτομία και η βελτίωση των υπηρεσιών πριν και μετά την πώληση.

– Πείτε μας δύο λόγια για την πορεία της εταιρείας τα τελευταία χρόνια.

Η Daikin δραστηριοποιείται με συνέπεια στην ελληνική αγορά από το 1980 μέσω αντιπροσώπων. Το 2004 εγκαινίασε το ελληνικό γραφείο της Daikin Europe στη χώρα μας, το οποίο σύντομα, το 2006, μετασχηματίστηκε σε θυγατρική, την Daikin Ελλάς, με στόχο την καλύτερη υποστήριξη της ελληνικής αγοράς. Εκτοτε, είμαστε επικεντρωμένοι στην ανάπτυξη ενός πανελλαδικού δικτύου συνεργατών της εταιρείας (Blue Dealers), επιδιώκοντας την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Σήμερα μάλιστα, το δίκτυο αυτό αναβαθμίζεται με την εισαγωγή από το 2017 ενός νέου πρωτοποριακού concept καταστημάτων με την ονομασία Blue Dealer Plus, που αποτελεί μία καινοτόμα προσέγγιση στο λιανεμπόριο. Η θετική πορεία της Daikin Ελλάς επισφραγίστηκε με την ανάληψη της ευθύνης ανάπτυξης και της κυπριακής αγοράς από το 2013. Παράλληλα με την ανάπτυξη του εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών, η Daikin, στοχεύοντας στην όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη της ελληνικής επικράτειας, πραγματοποίησε το 2016 δυναμική είσοδο στις αλυσίδες ηλεκτρικών συσκευών. Το 2017 προχωρήσαμε στην ανακαίνιση του εκπαιδευτικού μας κέντρου, Daikin Academy, στην Αθήνα και δημιουργούμε το αντίστοιχο κέντρο στη Θεσσαλονίκη το οποίο υποδέχεται τους συνεργάτες μας στη βόρεια Ελλάδα, αποδεικνύοντας έμπρακτα πόσο σημαντική είναι για εμάς η εκπαίδευση και η παροχή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών σε θέματα επιλογής, εγκατάστασης και συντήρησης του εξοπλισμού. Το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολεί σήμερα η Daikin Ελλάς ανέρχεται στα 35 άτομα από διάφορους κλάδους με υψηλή κατάρτιση και επιστημονική γνώση, που υποστηρίζουν τους συνεργάτες και τους τελικούς καταναλωτές σε επίπεδο b2b όσο και σε επίπεδο b2c σε ένα περιβάλλον αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών. Η φιλοσοφία της εταιρείας σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό μας, συμπυκνώνεται στη φράση People Centered Management (PCM), που για εμάς σημαίνει στην πράξη ότι η ανάπτυξη και η ευημερία της εταιρείας μας, περνάει μέσα από την ανάπτυξη και την ευημερία των ανθρώπων μας και δεν νοείται δίχως αυτήν. Μέσα στην κρίση, είμαστε από τις εταιρείες που διατήρησαν και αύξησαν τα μερίδια τους. Αυτό κατέστη δυνατό, χάρη σε μία σειρά στρατηγικών αποφάσεων της εταιρείας να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε νέες αγορές, όπως αυτή της θέρμανσης και της επαγγελματικής ψύξης (refrigeration), αλλά και την είσοδο σε νέα κανάλια διανομής που μας έφεραν σε επαφή και επικοινωνία με ακόμη περισσότερους τελικούς χρήστες. Πάγια επιδίωξή μας είναι να καταξιωθούμε ως η «νούμερο 1» εταιρεία στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων θέρμανσης και κλιματισμού.

– Στον χώρο του κλιματισμού υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Ποιο είναι το δικό σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

Ο κλιματισμός είναι πράγματι ένας κλάδος με πολύ έντονο ανταγωνισμό και με ιδιαίτερες προκλήσεις αυτήν την περίοδο: ο καταναλωτής είναι πιο ενημερωμένος και απαιτητικός από ποτέ, αναζητά την ποιότητα και την αξία, έχοντας κατά νου τόσο την αρχική επένδυση όσο και το λειτουργικό κόστος, με την ενεργειακή απόδοση, τη στάθμη θορύβου, τη συνδεσιμότητα, την ποιότητα του αέρα και την αισθητική να αποτελούν τα βασικά κριτήρια επιλογής και με την αγορά κλιματιστικού να αντιμετωπίζεται σαν επένδυση. Η τάση αυτή φυσικά και ευνοεί την Daikin λόγω της απαράμιλλης ποιότητας, των υψηλών επιδόσεων και του καινοτόμου σχεδιασμού των προϊόντων που διαθέτει. Αυτά άλλωστε είναι και τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

– Ερευνες έχουν αποδείξει ότι ο κλιματισμός είναι μία από τις πιο οικονομικές λύσεις για τον Ελληνα καταναλωτή. Ποια είναι η άποψη σας;

Ο κλιματισμός σήμερα δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά καθημερινή ανάγκη. Στη χώρα μας, ο κλάδος κινείται τα τελευταία χρόνια ανοδικά, παρά το γεγονός ότι η κατασκευή κατοικίας παραμένει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, έχοντας ως όχημα την αγορά αντικατάστασης. Σημαντικός παράγοντας για την άνοδο του κλιματισμού είναι και η ανάγκη για οικονομική και αυτόνομη θέρμανση, ανάγκη που εντάθηκε περαιτέρω τα χρόνια της κρίσης. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το κλιματιστικό είναι και αυτό μία αντλία θερμότητας (αέρος-αέρος) με υψηλές επιδόσεις στη λειτουργία θέρμανσης, κατατάσσοντάς το στις πρώτες θέσεις από πλευράς εξοικονόμησης ενέργειας και λειτουργικού κόστους. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση μάλιστα, έχει συντελεστεί σημαντική εξέλιξη στον κλάδο του κλιματισμού τα τελευταία χρόνια, λόγω της εφαρμογής της οδηγίας Οικολογικού Σχεδιασμού (Eco Design), που θέτει ελάχιστες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή απόδοση. Υπό την επίδραση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η αγορά στην Ευρώπη όσο και στη χώρα μας έχει οδηγηθεί, εδώ και μία πενταετία, σε πλήρη μετάβαση σε συστήματα inverter (ρυθμιζόμενης αποδιδόμενης ισχύος), καθιστώντας τον κλιματισμό μία από τις πλέον οικονομικές λύσεις, όχι μόνο στην ψύξη αλλά κυρίως στη θέρμανση.

– Η αύξηση των συνδέσεων στο φυσικό αέριο πόσο θα επηρεάσει την εταιρεία σας;

Η Daikin έχει εισέλθει στην αγορά της θέρμανσης ήδη από το 2007, όταν και ξεκίνησε την προώθηση της αντλίας θερμότητας αέρος-

νερού για οικιακή χρήση με αξιοσημείωτη εμπορική επιτυχία. Τα τελευταία χρόνια ο προϊοντικός πυλώνας της θέρμανσης εμπλουτίστηκε και με λύσεις φυσικού αερίου που ήρθαν και στη χώρα μας από το 2014. Σήμερα, η Daikin έχει να επιδείξει μία ευρεία γκάμα καινοτόμων προϊόντων φυσικού αέριου που δεν περιορίζεται αμιγώς σε λύσεις αερίου μόνο, αλλά επεκτείνεται και σε υβριδικές αντλίες θερμότητας, συστήματα δηλαδή που συνδυάζουν την τεχνολογία της αντλίας θερμότητας με αυτή του λέβητα φυσικού αερίου, προσφέροντας μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, ότι το φυσικό αέριο στη χώρα μας είναι ακόμη σχετικά καινούριο και με περιορισμένη διείσδυση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να βλέπουμε το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου να επεκτείνεται, δίνοντάς του πρόσβαση σε περισσότερες πόλεις και περισσότερα νοικοκυριά. Η επακόλουθη αύξηση των συνδέσεων αναμένεται να ενισχύσει τη ζήτηση στα συστήματα αερίου και να δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης για τον κλάδο.

– Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το 2019;

Το 2019 πραγματοποιούμε ένα ακόμη βήμα του πενταετούς πλάνου μας, στοχεύοντας σε συνολικό κύκλο εργασιών που θα ξεπεράσει τα 55 εκατ. ευρώ μέχρι το 2020. Η εταιρεία μας θα προχωρήσει σε ενίσχυση της προσφερόμενης γκάμας κλιματιστικών και αντλιών θερμότητας για την ελληνική αγορά, αναβαθμίζοντας τις προδιαγραφές και βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο τη σχέση αξίας και αρχικής επένδυσης, στηρίζοντας τον Ελληνα καταναλωτή σε δύσκολους καιρούς. Οι αριθμητικοί στόχοι όμως δεν έχουν τελικά τόση σημασία και δεν μπορούν από μόνοι τους να εμπνεύσουν. Αυτό που μας εμπνέει είναι το όραμά μας για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην καρδιά του Ελληνα καταναλωτή, δημιουργώντας ένα ιδανικό κλίμα για τους πελάτες μας και τους συνεργάτες μας! Για εμάς λοιπόν, το μεγάλο στοίχημα αυτήν την εποχή είναι να ενισχύσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με τους Ελληνες καταναλωτές και η οποία πηγάζει από την ποιότητα, την αξιοπιστία και την εξυπηρέτηση που παρέχουμε. Ο μόνος τρόπος βέβαια για να προβλέψουμε το μέλλον είναι να το δημιουργήσουμε. Εμείς σήμερα λοιπόν, οραματιζόμαστε και εργαζόμαστε για τη μετάβαση από την πώληση μεμονωμένων συσκευών, στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και από τον απλό έλεγχο της θερμοκρασίας, στη δημιουργία ιδανικών εσωτερικών κλιματολογικών συνθηκών για κάθε ανάγκη π.χ. για τη μάθηση σε ένα σχολείο ή την ταχύτερη ανάρρωση σε ένα νοσοκομείο. Αυτό το μέλλον δεν απέχει πολύ!

Who is Who

Ο Ηλίας Κατσούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Daikin Ελλάς, γεννήθηκε στο Ισραήλ το 1977. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατέχει Master στα Συστήματα Αυτοματισμού από το ίδιο ίδρυμα, καθώς και MBA από το Cardiff Business School της Ουαλίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 2004, στον τομέα της επαγγελματικής ψύξης ως Project Manager στην εταιρεία Freddo A.E. Το 2006 μετέβη στην Daikin Ελλάς όπου διετέλεσε προϊστάμενος του τμήματος After Sales, πριν αναλάβει καθήκοντα Product Manager Refrigeration στην Daikin Europe, με έδρα τις Βρυξέλλες όπου και παρέμεινε για 2 χρόνια, έχοντας την ευθύνη ανάπτυξης των αγορών σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Κύπρο. Το 2012 επιστρέφει στην Ελλάδα και αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στην Daikin Ελλάς και από το 2014 καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου. Είναι Αντιπρόεδρος του ΣΒΕΗΣ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ηλεκτρικών Συσκευών) με ευθύνη του τον κλάδο του κλιματισμού καθώς και Αντιπρόεδρος του ΣΕΠΑΚ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για την Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών), με αρμοδιότητα σε θέματα νεανικής επιχειρηματικότητας και ποιότητας, μέλος του Advisory Board του CEO Club και μέλος της ΕΑΣΕ.