Ημερίδα ΚΑΠΕ για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτηρίων στη Μεσόγειο

H «Συντονισμένη στρατηγική για την ενεργειακή αναβάθμιση των Δημοσίων κτιρίων στη Μεσόγειο» είναι το θέμα της Εθνικής ημερίδας του Ευρωπαϊκού έργου SHERPA, που διοργανώνει το ΚΑΠΕ, τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Αμαλία (Λεωφ. Βασ. Αμαλίας 10) στην Αθήνα.

Η εκδήλωση διεξάγεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, εταίρο του έργου SHERPA.

Το SHERPA-“SHared knowledge for Energy Renovation in buildings by Public Administrations”- https://sherpa.interreg-med.eu/ στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των δημοσίων αρχών για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοσίων κτιρίων στις Μεσογειακές χώρες και στο συντονισμό της δράσης Περιφερειών και Δήμων προς αυτή την κατεύθυνση.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα έως τώρα αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης του έργου SHERPA στις συμμετέχουσες Περιφέρειες και οι σχεδιαζόμενες δράσεις για την επόμενη φάση μεταφοράς-κεφαλαιοποίησης αποτελεσμάτων σε άλλες Περιφέρειες, Δήμους και δημόσιους φορείς. Θα παρουσιαστούν, επίσης, καλές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας από δημόσιους φορείς και δράσεις σχετικών Ευρωπαϊκών έργων στη θεματική της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων.

H ημερίδα απευθύνεται, πρωτίστως, σε στελέχη Περιφερειών, Δήμων και άλλων δημόσιων φορέων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη χρηματοδότηση και παρακολούθηση σχεδίων δράσης και έργων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημόσια κτίρια.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται ηλεκτρονική εγγραφή στο σύνδεσμο https://goo.gl/forms/2PiTdWCFmOoeqRIN2