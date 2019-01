ΡΑΕ: Έως 7,3 εκατ. ευρώ ο λογαριασμός ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας με φ. α.

now playing

now playing

now playing

now viewing

Η ΡΑΕ αποφάσισε ότι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο είναι στα 7,3 εκατ. ευρώ.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με απόφαση της όρισε στα 7,3 εκατ. ευρώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο σε περιπτώσεις ενεργειακής κρίσης.

Ο συγκεκριμένος λογαριασμός τηρείται από τον ΔΕΣΦΑ και η απόφαση της ΡΑΕ αφορά την περίοδο 2017 – 2018, ενώ προβλέπεται αλγόριθμος αναπροσαρμογής του τέλους.

Αναλυτικά η απόφαση της ΡΑΕ:

1) Ορίζει το ποσό των 7,3 εκατομμυρίων ευρώ, ως το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού, μετά την κάλυψη της εφάπαξ αποζημίωσης του κόστους δοκιμών και των έκτακτων υποχρεώσεων για τη χειμερινή περίοδο 2017-2018.

2) Ορίζει αλγόριθμο ετήσιας αναπροσαρμογής του τέλους που διασφαλίζει ισοσκελισμένο λογαριασμό ασφάλειας εφοδιασμού, μέσω συντελεστή αναπροσαρμογής του τέλους.

3) Θεσπίζει μοναδιαίο τέλος ασφάλειας εφοδιασμού που καταβάλλεται από κάθε κατηγορία καταναλωτών, ως εξής:

i) 0 €/ MWh για την κατανάλωση φυσικού αερίου από διακόψιμους καταναλωτές φυσικού αερίου.

ii) C x 0,16 €/MWh για την κατανάλωση φυσικού αερίου αποκλειστικά για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

iii) C x 0,18 €/MWh για όλες τις υπόλοιπες καταναλώσεις φυσικού αερίου. 29 iv) C x 0,48 €/MWh για την κατανάλωση φυσικού αερίου από Προστατευόμενους Καταναλωτές.

Επίσης η ΡΑΕ καλεί τον ΔΕΣΦΑ:

• Να τηρεί ξεχωριστό έντοκο λογαριασμό για τις εισροές και εκροές που αφορούν σε θέματα ασφάλειας εφοδιασμού, ο οποίος θα ανατροφοδοτείται από τους τόκους που προκύπτουν από το απόθεμα του λογαριασμού αυτού

• Να αναρτά στην ιστοσελίδα του ετησίως και να υποβάλει στη ΡΑΕ έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με τις κινήσεις και το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού.

• Να ενημερώνει σε τριμηνιαία βάση τη ΡΑΕ για κάθε εκταμίευση που πραγματοποίησε από τον εν λόγω λογαριασμό κατά το τρίμηνο που προηγείται της ενημέρωσης καθώς και για το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασμού.

• Να ενημερώνει αμελλητί τη ΡΑΕ σε περίπτωση μη καταβολής του οφειλόμενου Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού από Χρήστη ΕΣΦΑ. Πρέπει να σημειωθεί ότι διατήρηση αποθέματος φυσικού αερίου σε Εγκατάσταση Αποθήκευσης, που εμπεριέχονται στις άδειες παραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο έχουν οι εταιρίες ELPEDISON Α.Ε. (μονάδα Θεσσαλονίκης), ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER, ΔΕΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΛΑΥΡΙΟ IV, ΛΑΥΡΙΟ V, ΑΛΙΒΕΡΙ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, PROTERGIA και ΑτΕ ΣΗΘΥΑ.