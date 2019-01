Σπύρος Ράπτης: «Προωθούμε καινοτόμες λύσεις στην ενεργειακή διαχείριση»

now playing

Επισκεφθήκαμε τον γενικό διευθυντή της Schneider Electric, Σπύρο Ράπτη, ο οποίος μας μίλησε για το όραμά του αναφορικά με την ανάπτυξη της εταιρείας, τις καινοτομίες που προωθούνται, καθώς και τα σχέδια της νέας χρονιάς.

Συνέντευξη στη Φαίδρα Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

H Schneider Electric αναπτύσσει διασυνδεδεμένες τεχνολογίες και λύσεις, με σκοπό τη διαχείριση της ενέργειας και των διεργασιών, κατά τρόπους που είναι πιο ασφαλείς, αξιόπιστοι, αποδοτικοί και βιώσιμοι, βοηθώντας τους πελάτες της να πετυχαίνουν περισσότερα, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερους από τους πόρους του πλανήτη.

Η Schneider Electric, με περισσότερα από 45 χρόνια στην ελληνική αγορά, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που συνθέτουν λύσεις για τις αγορές της ενέργειας και των έργων υποδομής, του κτιρίου, της κατοικίας, της βιομηχανίας και των data centres. Στην Ελλάδα, η εταιρεία διαθέτει δύο βασικές δραστηριότητες, την εμπορική και τη βιομηχανική. Η εμπορική δραστηριότητά της πραγματοποιείται μέσω δύο γραφείων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ η βιομηχανική μέσω του εργοστασίου της στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

– Κ. Ράπτη πριν από περίπου έναν χρόνο, αναλάβατε χρέη γενικού διευθυντή για την Ελλάδα και την Κύπρο στη Schneider Electric. Ποιο είναι το όραμά σας αναφορικά με την ανάπτυξη της εταιρείας;

Ως επικεφαλής της Schneider Electric για την Ελλάδα και την Κύπρο, νιώθω πολύ υπερήφανος για την πορεία και τη δυναμική της εταιρείας μας. Το όραμά μου, καθώς και αυτό των συνεργατών μου, αφορά αρχικά στην καινοτομία και σε αυτό που αποκαλούμε ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι ψηφιακές τεχνολογίες και το Internet of Things επιδρούν καθοριστικά σε όλους τους τομείς μίας επιχείρησης. Οδηγούν σε διαφοροποιημένη εμπειρία του πελάτη, βελτίωση της παραγωγικότητας των διάφορων διαδικασιών, καθώς και του συνολικού τρόπου λειτουργίας της. Η Schneider Electric είναι πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ενεργειακής διαχείρισης και του αυτοματισμού.

Μέλημά μας είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, να επιταχύνουν και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προετοιμάζοντάς τις από τώρα για το μέλλον. Αξιοποιώντας την τεχνολογία IoT,

καθώς και την αρχιτεκτονική και πλατφόρμα EcoStruxure της Schneider Electric, θεωρούμε ότι μπορούμε να συμβάλουμε σε πιο ανταγωνιστικές και βιώσιμες επιχειρήσεις στις αγορές της ενέργειας και των υποδομών, της βιομηχανίας, των data centers και των κτιρίων και αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε να επιτύχουμε και για τους πελάτες μας στην Ελλάδα και την Κύπρο.

– Πείτε μας λίγα λόγια για την πορεία της εταιρείας τα τελευταία χρόνια.

Παρά τις αντιξοότητες της αγοράς, στη Schneider Electric υπήρξαμε συνειδητά επιλεκτικοί τα τελευταία χρόνια, εστιάζοντας στις σωστές αγορές που παρουσίαζαν δυνατότητες ανάπτυξης. Εργαστήκαμε με συνέπεια πάνω στην κατεύθυνση αυτή, φέρνοντας νέα προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στην αγορά. Αναπτύξαμε ισχυρές και υγιείς συνεργασίες, προσαρμοστήκαμε γρήγορα στις εξελίξεις όταν αυτό ήταν απαραίτητο. Ολα αυτά μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα και να συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε γρηγορότερα από τους ρυθμούς της αγοράς. Ενα πολύ βασικό κομμάτι που θέλω να αναφέρω εδώ και στο οποίο επενδύσαμε συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια, είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Οι άνθρωποί μας βρίσκονται στην καρδιά της στρατηγικής μας, είναι το κλειδί για την επίτευξη των στόχων μας και γι’ αυτό ως εταιρεία φροντίζουμε για τη συνεχή ανάπτυξή τους.

– Ποιες καινοτομίες προωθείτε;

Η βασική καινοτομία που εισάγουμε στην αγορά λέγεται EcoStruxure και διέπει όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Πρόκειται για την ανοιχτή και διαλειτουργική ΙοΤ αρχιτεκτονική συστημάτων και πλατφόρμα της Schneider Electric. Πιο απλά, αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες της Schneider Electric μπορούν να τοποθετούν στις εγκαταστάσεις τους ευφυείς και διασυνδεδεμένες συσκευές, να συλλέγουν από αυτές δεδομένα ως προς τη λειτουργία των συστημάτων τους, να τα ελέγχουν καθώς και να αναλύουν και να κατανοούν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου στο τέλος της ημέρας να μπορούν να καταλήγουν σε ένα συγκεκριμένο πόρισμα και μία στρατηγική ως προς το πώς θα μπορούν να λειτουργούν πιο αποδοτικά.

Το EcoStruxure μπορούμε να το δούμε ως μία αρχιτεκτονική με τρία διαφορετικά επίπεδα, αλληλένδετα μεταξύ τους, τα οποία ανταλλάσσουν πληροφορίες. Το πρώτο επίπεδο, αφορά στα ευφυή διασυνδεδεμένα προϊόντα (Connected Products), προϊόντα δηλαδή όπως αισθητήρια, διακόπτες ισχύος, ρυθμιστές στροφών κ.λπ. με δυνατότητα όμως επικοινωνίας και διασύνδεσης, ώστε να μεταφέρουν πληροφορίες από τη λειτουργία τους. Το δεύτερο επίπεδο είναι αυτό του τοπικού ελέγχου (Edge Control). Εδώ βρίσκουμε λογισμικά τα οποία βρίσκονται φυσικά στην εγκατάσταση του πελάτη για τον χειρισμό και τον έλεγχο των συσκευών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων. Για παράδειγμα, αναφέρουμε τα λογισμικά SCADA σε βιομηχανικό περιβάλλον όπως και τα BMS για τα κτίρια. Στο edge control, όπως αναφέραμε, συλλέγουμε την πληροφορία από τις συσκευές. Αυτό όμως είναι το πρωταρχικό στάδιο μεταφοράς δεδομένων. Στη συνέχεια, κάποιος πρέπει να τα αναλύσει μακροσκοπικά για να μπορέσει να προβεί σε βελτιωτικές δράσεις. Σε αυτό το σημείο βρίσκουμε απαντήσεις από το τρίτο επίπεδο του EcoStruxure, αυτό των apps, analytics και υπηρεσιών. Εδώ λοιπόν έχουμε λογισμικά στο cloud και εξειδικευμένες υπηρεσίες, με τη βοήθεια των οποίων παίρνουμε τις πληροφορίες από τα δύο πρώτα επίπεδα και με ειδικούς αλγορίθμους ΑΙ ενημερώνεται ο χρήστης για τους βέλτιστους τρόπους ανατροφοδότησης των συσκευών με πληροφορίες και κατάλληλα μηνύματα, ώστε αυτές να λειτουργούν πιο αποδοτικά. Στο επίπεδο αυτό, τα λογισμικά της Schneider Electric φέρουν τον διακριτικό τίτλο «Advisors», όπως είναι το resource advisor, το facility advisor, το asset advisor και πολλά άλλα.

– Ποια είναι τα σχέδια της εταιρείας κατά το επόμενο διάστημα;

Στα άμεσα σχέδιά μας βρίσκεται η περαιτέρω ανάπτυξη της λύσης EcoStruxure, ώστε να φέρουμε στην αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου περισσότερα προϊόντα και λογισμικά για όλα τα τρία επίπεδα που περιγράψαμε. Παράλληλα, εργαζόμαστε για την εφαρμογή της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής σε περισσότερες εγκαταστάσεις των πελατών μας, προκειμένου αυτοί να μεγιστοποιούν την εξοικονόμηση ενέργειας και να λειτουργούν διαχρονικά πιο βιώσιμα χάρη στην καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων που λαμβάνουν από τα συστήματά τους.

Ενα πολύ σημαντικό κομμάτι, πάνω στο οποίο θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, αφορά και στην ανάπτυξη και ενίσχυση των στρατηγικών μας συμμαχιών, π.χ. με τους συνεργάτες διανομείς, κατασκευαστές πινάκων, system integrators κ.λπ. Και ενώ αυτό δεν είναι κάτι νέο για τη Schneider Electric, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εντατικά, προκειμένου να δίνουμε αξία στις συνεργασίες αυτές. Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά στο πρόγραμμα των EcoXperts, μίας κοινότητας ανθρώπων και επιχειρήσεων, system integrators, πιστοποιημένων για την υλοποίηση εφαρμογών, όπως η διαχείριση ενέργειας, ο κτιριακός αυτοματισμός, ο έλεγχος φωτισμού και δωματίου κ.τ.λ. To συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο αναπτύσσουμε δυναμικά και στη χώρα μας, είναι κάτι παραπάνω από ένα πρόγραμμα συνεργασίας. Αφορά στη δημιουργία ενός παγκόσμιου οικοσυστήματος και στην ανάπτυξη μίας μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ της Schneider Electric και των EcoXperts για την εφαρμογή των καινοτόμων λύσεων EcoStruxure που προωθεί η εταιρεία. Αντίστοιχα δίκτυα συνεργασίας έχουμε και στον βιομηχανικό αυτοματισμό με το πρόγραμμα του ελληνικού automation club και εντός του παγκόσμιου προγράμματος Alliance της Schneider Electric για βιομηχανικούς System Integrators.

Who is Who

O Σπύρος Ράπτης είναι ο γενικός διευθυντής της Schneider Electric για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο κ. Ράπτης ξεκίνησε τη συνεργασία του με τη Schneider Electric το 2010 ως Partner & Energy VP και στη συνέχεια ως Industry & Energy VP, ενώ το 2016 διετέλεσε εμπορικός διευθυντής για τα κανάλια της διανομής και των Integrators, πριν αναλάβει τον Ιούλιο του 2017 τα σημερινά του καθήκοντα. Ο κ. Ράπτης έχει πάνω από 22 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε διάφορους τομείς της ιδιωτικής αγοράς βιομηχανίας και ενέργειας, έχοντας αναλάβει διευθυντικές θέσεις σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες ως υπεύθυνος ομάδων πωλήσεων και μάρκετινγκ για διανομή και έλεγχο ηλεκτρικής ενέργειας, βιομηχανικούς αυτοματισμούς, συστήματα ηλεκτροκίνησης και όργανα πεδίου. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.