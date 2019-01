To «Athens Energy Forum 2019» ανοίγει τις πύλες του στις 28 Ιανουαρίου

Κορυφαίοι εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού χώρου, ειδικοί εμπειρογνώμονες στον ενεργειακό τομέα και ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή, συμμετέχουν στο φετινό Athens Energy Forum 2019.

Η The New York Times, σε συνεργασία με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και τον ΣΚΑΪ με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουν την οργάνωση του “Athens Energy Forum 2019- The Challenge for Stability in the Region”, του μεγάλου Ενεργειακού Φόρουμ για τις ενεργειακές και γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Το Athens Energy Forum 2019 οργανώνεται με τη συνεργασία της εταιρείας Συμεών Γ. Τσομώκος Α.Ε. και θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, τη Δευτέρα και Τρίτη, 28-29 Ιανουαρίου, 2019.

Στόχος του Athens Energy Forum 2019, το οποίο οργανώνεται για έβδομη χρονιά στην Αθήνα, είναι να χαρτογραφήσει τις τρέχουσες εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας σε μία περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Eκπρόσωποι φορέων για τη χάραξη της ενεργειακής πολιτικής και κορυφαία στελέχη εγχώριων και διεθνών επιχειρήσεων θα συζητήσουν τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, τα οποία δημιουργούν νέες δυνατότητες για επενδύσεις στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Παράλληλα, θα συζητηθούν οι αναδυόμενες τάσεις και προοπτικές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, των ΑΠΕ, της χρηματοδότησης έργων για το κλίμα και την ενέργεια και της τεχνολογικής καινοτομίας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης θα ανοίξει τις εργασίες του Φόρουμ.

Στο φετινό Forum συμμετέχουν περισσότεροι από 50 διακεκριμένοι Ομιλητές, μεταξύ αυτών:

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα κ. Geoffrey R. Pyatt, o πρώην Υπουργός ενέργειας της Ρουμανίας κ. Victor Grigorescu, η Διευθύντρια Ενεργειακής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κα Megan Richards, η Ευρωβουλευτής κα Μαρία Σπυράκη, o κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας, Επικεφ. του τομέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Ιωάννης Αράπογλου, Αντιπρόεδρος, Gastrade, η κα Sabina Dziurman, Director Greece & Cyprus, EBRD, ο κ. Tim Fairchild, Practice Director, Global Energy Practice, SAS, η κα Orit Ganor, Director of Natural Gas International Trade, Υπουργείο Ενέργειας του Ισραήλ, ο Πρόεδρος της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου της Κύπρου Δρ. Συμεών Κασσιανίδης, ο κ. Νίκος Κατσής, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Λειτουργίας, ΔΕΣΦΑ, ο κ. Μανούσος Μανουσάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, ο κ. Γιάννης Μπασιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, ο κ. Ντίνος Μπενρουμπή, ο Γενικός Διευθυντής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Protergia / Μυτιληναίος ΑΕ, ο Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ κ. Άρης Ξενόφος, η κα Κατερίνα Παπαλεξανδρή, Country Manager Ελλάδος του TAP, o Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Κύπρου Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς, ο κ. Xavier L. Rousseau, Head of Corporate Strategy, Snam, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ & του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας κ. Αθανάσιος Σαββάκης, ο κ. Andrea Testi, Πρόεδρος της Elpedison, ο κ. Δημήτρης Τζαννίνης, Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ, ο Πρόεδρος του REN21 Δρ. Αρθούρος Ζερβός, ο Ακαδημαϊκός κ. Χρήστος Ζερεφός, και άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές.