Η LG σε βοηθάει να δημιουργήσεις την απόλυτη εμπειρία Home Dining για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η LG Electronics (LG) θέλει φέτος να σας φέρει πιο κοντά με τους αγαπημένους σας ώστε να περάσετε μαζί ποιοτικό χρόνο στο σπίτι. Μέσω της ευρείας σειράς έξυπνων οικιακών συσκευών και οικιακής ψυχαγωγίας η εταιρεία προσφέρει μια hands-free εμπειρία που καθιστά λιγότερο αγχωτική την προετοιμασία ενός υψηλών απαιτήσεων δείπνου για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Την ατμόσφαιρα στο σπίτι φτιάχνει το ηχείο XBOOM Go PK7 με προηγμένη τεχνολογία ήχου της Meridian Audio προσφέροντας καθαρά πρίμα και ενισχυμένα μπάσα, καθώς και εξαιρετικά ισχυρό, ακριβή ήχο, παρά το μικρό του μέγεθος. Ταυτόχρονα, τα διπλά Tweeters αποδίδουν επιπλέον ευκρίνεια που βοηθά στην πιο λεπτομερή απόδοση των μουσικών οργάνων και των φωνητικών. Την ίδια στιγμή, ο φωτισμός του ηχείου PK7 (Multicolor lighting) δημιουργεί ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό εφέ φωτισμού καθώς πάλλεται ανάλογα με το ρυθμό του ήχου. Και ρομαντική μουσική it is!

Στο χώρο της κουζίνας, παίρνει τα ηνία το LG InstaView το οποίο διευκολύνει τον κάτοχό του λόγω του εντυπωσιακού γυάλινου πάνελ, όπου με δύο απλά χτυπήματα φωτίζεται το εσωτερικό του ψυγείου κάνοντας ορατό το περιεχόμενό του χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει την πόρτα. Έτσι, επιλέγει το πιάτο που θα ετοιμάσει βάσει των διαθέσιμων υλικών χωρίς απώλεια κρύου αέρα με αποτέλεσμα το ψυγείο να διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα για περισσότερο καιρό και συνεκδοχικά, τον έρωτα! Επιπλέον, το ευρύχωρο τμήμα Door-in-Door™ επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύει εύκολα τα αγαπημένα του σνακ ή ποτά. Είστε έτοιμοι για το δεύτερο μπουκάλι κρασί στο δείπνο; Ανοίγετε εύκολα και γρήγορα, χάρη στο Door-in-Door, του InstaView και συνεχίζετε την όμορφη βραδιά.

Και όσο εσείς απολαμβάνετε τη βραδιά, το υπόλοιπο σπίτι είναι σε πλήρη “εργονομική” λειτουργία. Το πλύσιμο των ρούχων έχει αναλάβει το LG TWINWash™, που διαθέτει δύο πλυντήρια, ένα επάνω και ένα κάτω, για την ταυτόχρονη πλύση 2 διαφορετικών φορτίων ρούχων. Συγκεκριμένα, το κάτω μίνι πλυντήριο TWINWash είναι ιδανικό για ρούχα μικρού μεγέθους ή ευαίσθητα με δυνατότητα διαφορετικών λειτουργιών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε πλύσης. Έτσι δεν χρειάζεται να έχετε καμιά έννοια για το νοικοκυριό την ώρα του δείπνου μιας και όλα θα δουλεύουν ρολόι.

Για το κλείσιμο της βραδιάς, τι καλύτερο από την προβολή της αγαπημένης σας ταινίας, στην LG 4K OLED TV E8. Η κομψότητα του γυαλιού συναντά την ασύγκριτη τεχνολογία OLED συνθέτοντας εκπληκτικές εικόνες που μοιάζουν σα να αιωρούνται. Με τον έξυπνο επεξεργαστή α9 για ευκρίνεια με εξαιρετική λεπτομέρεια και ζωντανά χρώματα, το Cinema HDR που αποδίδει το όραμα του κινηματογραφιστή και Dolby Atmos για τρισδιάστατο δυναμικό ήχο, η εμπειρία θέασης και ακρόασης ανεβαίνει σε άλλο επίπεδο με μια τηλεόραση που εναρμονίζεται απόλυτα με τον χώρο σας.