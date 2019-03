Έρχονται ψηφιακές επενδύσεις στον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου

Επιταχύνονται οι επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία από τις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου διεθνώς.

Της Φαίδρας Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

Αυτό δείχνει η πρόσφατη έρευνα της ΕΥ «New technology can lead the way, but do you know where you’re headed?» στην οποία συμμετείχαν 100 στελέχη εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι το 89% των εταιρειών αναμένει να αυξήσει τις επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι οι τιμές πετρελαίου κινούνταν σε πιο ελκυστικά επίπεδα κατά το γ’ τρίμηνο του 2018, η λειτουργική αποτελεσματικότητα παραμένει κύρια προτεραιότητα, λόγω της τάσης μειωμένων τιμών κατά τα τελευταία χρόνια. Το 42% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι το σημαντικότερο κίνητρό τους για επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, ενώ το 55% υποστηρίζει ότι οι σχετικές επενδύσεις θα επικεντρωθούν στη λειτουργική βελτιστοποίηση. Ένα μικρότερο ποσοστό των ερωτηθέντων (23%) είναι περισσότερο φιλόδοξο, υποδεικνύοντας ότι το κύριο κίνητρό τους για να επενδύσουν στην ψηφιακή τεχνολογία είναι η επέκταση των ψηφιακών δυνατοτήτων τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, η ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (RPA) και τα προηγμένα analytics αναμένεται να έχουν τον σημαντικότερο αντίκτυπο στον κλάδο τα επόμενα πέντε χρόνια, με τις δύο αυτές τεχνολογίες να αναφέρονται από το 25% των ερωτηθέντων αντίστοιχα. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (75%) λένε ότι ήδη ενσωματώνουν το RPA στις διαδικασίες τους, ενώ το 87% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί προηγμένα analytics στην προσπάθεια χρήσης των δεδομένων για να αυξήσουν την παραγωγικότητα. Αντιστρόφως, το Industrial Internet of Things (IIoT) ενσωματώνεται μόνο από το 19% των ερωτηθέντων. Ενώ το 70% αναφέρει ότι σκοπεύει να υιοθετήσει το IIoT μέσα στους επόμενους 18 μήνες, το 20% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι εμπεριέχει το υψηλότερο ρίσκο, λόγω των απειλών στον κυβερνοχώρο.

Η έκθεση υπογραμμίζει, επίσης, τα σημαντικά εμπόδια που αντιμετωπίζει ο κλάδος στην ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών και την υπέρβαση της νοοτροπίας απόκρυψης πληροφοριών. Λιγότεροι από ένας στους τρεις συμμετέχοντες (31%) πιστεύει ότι το όραμα των ψηφιακών επενδύσεων ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις απόψεις άλλων ανώτερων στελεχών της εταιρείας τους. Το 41% αναφέρει ότι η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με έναν «ψηφιακό οδικό χάρτη» από τις ομάδες ανώτερων στελεχών και το διοικητικό συμβούλιο είναι ένα βασικό στρατηγικό πρόβλημα.

Η ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων αναφέρεται, επίσης, ως μια θεμελιώδης πρόκληση. Κατά μέσο όρο, οι ερωτηθέντες κατανέμουν σχεδόν το ήμισυ (48%) των επενδύσεων ψηφιακής τεχνολογίας σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing), ενώ το 36% των συμμετεχόντων στην έρευνα λέει ότι το μεγαλύτερο λειτουργικό τους εμπόδιο είναι η ενσωμάτωση νέων εργαλείων στις ήδη υπάρχουσες λύσεις και συστήματα. Πράγματι, οι ερωτηθέντες αφιερώνουν κατά μέσο όρο μόνο 17% των ψηφιακών τεχνολογικών τους επενδύσεων στη δημιουργία εσωτερικών δυνατοτήτων, τις οποίες αποδίδουν σε θέματα του προσωπικού, στα απαγορευτικά χρονοδιαγράμματα και τα κόστη. Ωστόσο, το 39% των ερωτηθέντων αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη των εσωτερικών δυνατοτήτων και πόρων μπορεί να αποτελέσει μια πολύτιμη ευκαιρία για την προώθηση μιας εσωτερικής κουλτούρας καινοτομίας.