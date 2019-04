Ενισχύεται το δίκτυο καταστημάτων Daikin Blue Dealer Plus

now playing

Δύο νέα καταστήματα Blue Dealer Plus σε Νέα Ιωνία και στο κέντρο της Αθήνας έρχονται να προστεθούν στο δίκτυο της Daikin Hellas, προσφέροντας ποιοτική εξυπηρέτηση μέσα από ένα πρωτοποριακό concept αγορών.

Το concept Blue Dealer Plus, που έχει υλοποιηθεί με την υποστήριξη της διεθνώς βραβευμένης συμβουλευτικής εταιρείας, Stirixis Group, αντανακλά τη νέα προσέγγιση της εταιρίας στην ενίσχυση της εμπειρίας αγοράς.

Κάθε κατάστημα χωρίζεται σε δύο τμήματα: ένα αφιερωμένο στις λύσεις κλιματισμού και το άλλο στις λύσεις θέρμανσης. Η αντίθεση αυτή ενισχύει την τεχνογνωσία της Daikin και την προϊοντική της γκάμα, που διασφαλίζει συνθήκες άνεσης παντός καιρού.

Πέρα από την εντυπωσιακή του διακόσμηση και τις μοναδικές συνθήκες άνεσης που προσφέρει, το concept καταστημάτων Blue Dealer Plus έχει εμπλουτιστεί με state of the art τεχνολογίες όπως ψηφιακές οθόνες με στόχο να ενισχύσει τη βιωματική εμπειρία των επισκεπτών.

Συνολικά η Daikin Hellas διαθέτει σήμερα 6 καταστήματα Blue Dealer Plus, ενώ ο στόχος είναι να φτάσουν τα 18 μέσα στην επόμενη χρονιά, στο πλαίσιο του στρατηγικού Πλάνου της εταιρίας Fusion 2020. H εταιρία καταγράφει σταθερά εντυπωσιακό growth rate της τάξεως του 113% για το 2017 και 124% για το 2018.

Με αφορμή την προσθήκη των νέων καταστημάτων στο δίκτυο Daikin Blue Dealer Plus, η κ. Χριστίνα Αντωνίου Διευθύνουσα Σύμβουλος της Daikin Hellas δήλωσε: «Το όνομα της Daikin είναι συνυφασμένο διεθνώς με την καινοτομία και την τεχνολογική υπεροχή στον κλάδο των λύσεων κλιματισμού, θέρμανσης και ψύξης. Η Daikin Hellas εμπνέεται από αυτή τη φιλοσοφία και ενισχύει το δίκτυο των καταστημάτων Blue Dealer Plus με ένα concept που αντανακλά το μέλλον της λιανικής στον κλάδο. Είμαστε περήφανοι για αυτά τα νέα καταστήματα και απόλυτα αφοσιωμένοι στο όραμά μας για συνεχή ανάπτυξη».