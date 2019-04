Shanghai Electric και ACWA Power συνεργάζονται για διεθνή έργα ηλιακής ενέργειας

Η Shanghai Electric Group Co., Ltd. («Shanghai Electric» ή «ο Όμιλος»), κορυφαίος πολυεθνικός όμιλος επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κατασκευής ηλεκτρικού εξοπλισμού, υπέγραψε Μνημόνιο Συνεννόησης (ΜΣ) για συνεργασία με την ACWA Power από τη Σαουδική Αραβία σε διεθνή έργα καθαρής ενέργειας, συνεχίζοντας έτσι την επέκταση του ομίλου στις χώρες της Πρωτοβουλίας Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος (χώρες της πρωτοβουλίας).

Οι δύο πάροχοι καθαρής ενέργειας υπέγραψαν τη στρατηγική συνεργασία στο πλαίσιο της επίσκεψης του Προέδρου και CEO της Shanghai Electric, Zheng Jianhua, στη Σαουδική Αραβία στις 16 Απριλίου. Το πεδίο της συνεργασίας καλύπτει διάφορα έργα ενέργειας, όπως την κατασκευή αεριοστροβίλων, την ανάπτυξη έργων αφαλάτωσης, την παραγωγή θερμικής ενέργειας, φωτοβολταϊκής, ηλιοθερμικής, αιολικής και συνδυασμένου κύκλου.

Στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης του «Οράματος 2030», η Σαουδική κυβέρνηση επιδιώκει να διευρύνει την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει το 30% του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας έως το 2030. Η Shanghai Electric συνεργάζεται με την ACWA Power για την κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων από τον Απρίλιο του 2018 προς επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

«Αυτή η αμοιβαία επωφελής συνεργασία θα μας επιτρέψει να συνεργαστούμε στενότερα με την ACWA Power για να αναπτύξουμε έργα καθαρής ενέργειας ανά τον κόσμο και να χτίσουμε την επωνυμία μας σε διεθνές επίπεδο καθώς συνεχίζουμε να διευρύνουμε τις δραστηριότητές μας στις χώρες της πρωτοβουλίας». δήλωσε ο Zheng, και πρόσθεσε ότι ο Όμιλος σχεδιάζει περισσότερες επενδύσεις στην περιοχή τα επόμενα χρόνια.

Η Shanghai Electric καταβάλλει προσπάθειες να αναπτυχθεί στο εξωτερικό. Το 2018, τα έσοδα από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου στο εξωτερικό υπερέβησαν τα 11,2 δισ. κινεζικά γουάν (περίπου 1,67 δισ. δολ. ΗΠΑ). Κατά προσέγγιση το 11% αυτής της ανάπτυξης οφείλεται σε έσοδα από διεθνείς επενδυτικές δραστηριότητες, σε έσοδα από διεθνή μηχανολογικά έργα και έσοδα από εξαγωγικές δραστηριότητες.

Για να υποστηρίξει τη διεύρυνση της επωνυμίας, η Shanghai Electric εφαρμόζει μεθόδους παγκόσμιας ανάπτυξης. Σύμφωνα με την πρώτη μέθοδο η εταιρεία ίδρυσε νέες επιχειρήσεις σε εννέα χώρες της Πρωτοβουλίας Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος, μεταξύ των οποίων σε Βιετνάμ, Ινδία, Σαουδική Αραβία, Ιράκ και Μαλαισία. Σύμφωνα με τη δεύτερη παράλληλη φάση ανάπτυξης η επωνυμία διευρύνει το αποτύπωμα του έργου της στις χώρες της πρωτοβουλίας. Πρόσφατες νίκες αποτελούν, μεταξύ άλλων, το έργο ενοποίησης άνθρακα-ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Ταρ του Πακιστάν· το έργο ηλιοθερμικής ενέργειας στο Ντουμπάι· τα ενεργειακά έργα στις περιοχές Qasim και Sahiwal του Πακιστάν· και οι κατασκευές έργων με αεριοστρόβιλους σε Παναμά και Σερβία.

Πληροφορίες για την Shanghai Electric Group Co., Ltd.

Η Shanghai Electric Group Co., Ltd. (Shanghai Electric), εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Σαγκάης και του Χονγκ Κονγκ, είναι μια μεγάλη επιχείρηση ολοκληρωμένης κατασκευής εξοπλισμού που ειδικεύεται στον ενεργειακό εξοπλισμό, τον βιομηχανικό εξοπλισμό και στις υπηρεσίες ενοποίησης. Από τη δεκαετία του 1990, τα έσοδα από τις πωλήσεις της Shanghai Electric την κατατάσσουν στις 3 καλύτερες κατασκευάστριες εξοπλισμού της Κίνας. Το 2017, η Shanghai Electric επελέγη ως μία από τις 500 Καλύτερες Διεθνείς Κατασκευαστικές Εταιρείες, και συμπεριελήφθη στη λίστα Fortune China Top 500 της ίδια χρονιάς. Ο Όμιλος συμπεριλαμβάνεται στους 100 πρώτους της λίστας με τους 250 Καλύτερους Αναδόχους Διεθνών Έργων του ENR για το 2018 και η αξία της επωνυμίας του ανέρχεται στα 70,6 δισ. γουάν.

Πηγή: ΑΠΕ