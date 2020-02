H Samsung ανακοινώνει την κυκλοφορία των νέων 2020 QLED 8K TV στην Ευρώπη

Η Samsung Electronics Co. παρουσίασε τις προτάσεις τηλεοράσεων και συσκευών ήχου για το 2020, που προορίζονται για την Ευρώπη. Οι σειρές αυτές συμπεριλαμβάνουν τη σειρά Q950TS QLED 8K TV και τις νέες προσθήκες στις σειρές των QLED 8K και 4K, MicroLED, Lifestyle τηλεοράσεων και τις ηχομπάρες του νέου έτους.

Η Samsung είναι πιστή στη δέσμευσή της για πρωτοποριακή τεχνολογία που ανταποκρίνεται στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών. Οι νέες καινοτομίες αιχμής των τηλεοράσεων και συσκευών ήχου προσφέρουν συνδυαστικές λειτουργίες στους χρήστες, για όσο το δυνατόν πιο διαδραστική και ουσιαστική εμπειρία.

Η νέα γενιά των ευφυών, συναρπαστικών οθονών

Η κορυφαία QLED 8K TV της Samsung για το 2020, η Q950TS, προσφέρει πρωτόγνωρη τεχνολογία και ασυναγώνιστη εμπειρία θέασης, συνδυάζοντας απαράμιλλη ποιότητα εικόνα και ήχου, ευφυείς δυνατότητες ΑΙ και premium σχεδιασμό.

Διαθέσιμη στην Ευρώπη σε 65’’, 75’’ και 85’’, η Q950TS QLED 8K TV της Samsung διευρύνει το οπτικό πεδίο του θεατή, με σχεδόν αόρατο πλαίσιο από άκρη σε άκρη. Με την επαναστατική τεχνολογία Infinity Screen η οθόνη αγγίζει το 99%. Η Q950TS, με ένα εκπληκτικά λεπτό προφίλ 15χιλιοστών καθόλο το μήκος και 6 ενσωματωμένα ηχεία, δίνει άλλο νόημα στη φράση «εκπληκτική οθόνη», αφού εξαλείφει τα όρια μεταξύ της τηλεόρασης και του περιβάλλοντος χώρου, για να δημιουργήσει την απόλυτη εμπειρία ψυχαγωγίας.

Παράλληλα, η Samsung παρουσίασε τις νέες Q900TS και Q800T, διευρύνοντας έτσι τη σειρά των QLED 8K τηλεοράσεων. Τα νέα μοντέλα διατίθενται σε μεγέθη από 55’’ μέχρι 98’’, εξασφαλίζοντας πως υπάρχει μια 8Κ τηλεόραση για κάθε ανάγκη και χώρο.

Οι QLED 4Κ τηλεοράσεις της Samsung εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προτάσεις του συνολικού χαρτοφυλακίου τηλεοράσεων της Samsung. Το 2020 φέρνει μια ολοκληρωμένη γκάμα 4Κ τηλεοράσεων με τα μοντέλα Q60T, Q70T, Q80T, Q90T και Q95T να διατίθενται σε μεγέθη από 43’’ ως 85’’ ίντσες.

«Διανύουμε μια νέα εποχή ευφυών οθονών. Η φετινή χρονιά θα φέρει ακόμα περισσότερες απαιτήσεις στην εξατομίκευση των τηλεοράσεων», δήλωσε ο Nathan Sheffield, Head του TV και Sound Devices, στη Samsung Europe. « Η σειρά μας με τηλεοράσεις και συσκευές ήχου για το 2020 είναι πιο ισχυρή, έξυπνη και εκπληκτική, από ποτέ, και ταιριάζει σε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους ζωής, χωρίς συμβιβασμούς».

Η ποιότητα εικόνας και ήχου αποτελεί θεμελιώδη αρχή για τις τηλεοράσεις QLED της Samsung, αλλά αυτό που πραγματικά διαφοροποιεί τη σειρά 2020 είναι οι βελτιωμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης (AI) ‘Smart Screen’. Με αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά η Samsung διασφαλίζει ότι η φετινή σειρά παρέχει στους καταναλωτές μια αδιαπραγμάτευτη εμπειρία θέασης, η οποία βασίζεται στις εξής λειτουργίες:

Quantum Dot AI που συνδυάζει τον 8Κ Quantum Processor της Samsung με νευρωνικά δίκτυα και με την κορυφαία πλατφόρμα της βιομηχανίας, Tizen, για να αναβαθμίσει οποιοδήποτε περιεχόμενο. Ανεξαρτήτως της προέλευσης ή της τρέχουσας ανάλυσης του, το περιεχόμενο μπορεί πλέον να προβληθεί σε 33 εκατομμύρια pixels.

που συνδυάζει τον 8Κ Quantum Processor της Samsung με νευρωνικά δίκτυα και με την κορυφαία πλατφόρμα της βιομηχανίας, Tizen, για να αναβαθμίσει οποιοδήποτε περιεχόμενο. Ανεξαρτήτως της προέλευσης ή της τρέχουσας ανάλυσης του, το περιεχόμενο μπορεί πλέον να προβληθεί σε 33 εκατομμύρια pixels. Adaptive Picture που αναλύει τις συνθήκες φωτισμού και περιεχομένου οθόνης και εξασφαλίζει την τέλεια ποιότητα εικόνας, ανεξάρτητα από το αν η τηλεόραση παρακολουθείται σε σκοτεινό ή φωτεινό δωμάτιο.

που αναλύει τις συνθήκες φωτισμού και περιεχομένου οθόνης και εξασφαλίζει την τέλεια ποιότητα εικόνας, ανεξάρτητα από το αν η τηλεόραση παρακολουθείται σε σκοτεινό ή φωτεινό δωμάτιο. Active Voice Amplifier που εξαλείφει το δεύτερο μεγαλύτερο παράγοντα απόσπασης προσοχής των Ευρωπαίων καταναλωτών κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης, δηλαδή τον περιβάλλοντα θόρυβο 1 . Αναγνωρίζει, αυτόματα, τις παρεμβολές και προσαρμόζει ανάλογα τη στάθμη του ήχου.

που εξαλείφει το δεύτερο μεγαλύτερο παράγοντα απόσπασης προσοχής των Ευρωπαίων καταναλωτών κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης, δηλαδή τον περιβάλλοντα θόρυβο . Αναγνωρίζει, αυτόματα, τις παρεμβολές και προσαρμόζει ανάλογα τη στάθμη του ήχου. Objecting Tracking Sound + ( OTS +) για δημιουργία τρισδιάστατου ηχητικού εφέ, συνδυάζοντας τα πολλαπλά ηχεία που βρίσκονται στο πάνω, κάτω και πλαϊνό μέρος της τηλεόρασης, με αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης της Samsung. Η λειτουργία OTS+ συνδέει τέλεια τον ήχο ακολουθώντας τη δράση στην οθόνη, παρέχοντας την απόλυτη εμπειρία προβολής.

για δημιουργία τρισδιάστατου ηχητικού εφέ, συνδυάζοντας τα πολλαπλά ηχεία που βρίσκονται στο πάνω, κάτω και πλαϊνό μέρος της τηλεόρασης, με αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης της Samsung. Η λειτουργία OTS+ συνδέει τέλεια τον ήχο ακολουθώντας τη δράση στην οθόνη, παρέχοντας την απόλυτη εμπειρία προβολής. Η Q–Symphony είναι μια μοναδική εφαρμογή πολλαπλών ηχείων. Για πρώτη φορά, οι 2020 QLED τηλεοράσεις θα διατηρούν ενεργά τα ηχεία στο πάνω και πλαϊνό μέρος κατά τη σύνδεσή τους με μια μπάρα ήχου της σειράς Q της Samsung, για πλουσιότερο και πληρέστερο περιβάλλοντα ήχο.

Ενισχυμένη και ολοκληρωμένη ποιότητα ήχου

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της Samsung για παροχή της πιο εντυπωσιακής εμπειρίας, οι νέες ηχομπάρες διαθέτουν ενισχυμένες δυνατότητες συγχρονισμού με τις τηλεοράσεις. Η Ευρωπαϊκή Σειρά Q Series της Samsung για το 2020, μεταξύ των οποίων τα μοντέλα Q800T, Q70T και Q60T, συνδυάζεται απόλυτα με τις QLED TV. Αξιοποιώντας την τεχνολογία Acoustic Beam της Samsung και object based-sound playback των Dolby Atmos και DTS:X, η Σειρά Q δίνει την ευκαιρία στους χρήστες να απολαύσουν ρεαλιστική ψυχαγωγία επομένου επιπέδου, σα να συμμετέχουν στη δράση της οθόνης.

Ωστόσο, ο βέλτιστος ήχος δεν εξαρτάται από μια απλή ενσωμάτωση στην τηλεόραση. Η νέα S Σειρά της Samsung (S60T και S40T) παρέχει πανίσχυρη αυτόνομη απόδοση. Κομψή και έξυπνη, η Σειρά S ταιριάζει τέλεια σε κάθε δωμάτιο και εναρμονίζεται σε κάθε χώρο. Είναι μια ηχόμπαρα για τους λάτρεις της μουσικής και εκείνους που εκτιμούν το premium design.

Το Disney+ φτάνει στην πιο έξυπνη και συνδεδεμένη σειρά της Samsung μέχρι στιγμής

H οικιακή ψυχαγωγία εξελίσσεται με την πάροδο των χρόνων. Πλέον, οι καταναλωτές θέλουν εύκολη πρόσβαση, όχι μόνο για να παρακολουθούν το αγαπημένο τους περιεχόμενο αλλά και για να ανακαλύπτουν νέες εμπειρίες προβολής. Η Samsung συνεχίζει να αναπτύσσει και να διευρύνει συνεργασίες με κορυφαίους παρόχους περιεχομένου. Διαθέσιμο σήμερα στην Ολλανδία, το Disney+ θα συνεχίσει να διατίθεται στις τηλεοράσεις της Samsung σταδιακά σε όλη την Ευρώπη, ξεκινώντας στις 24 Μαρτίου.

Επεκτείνοντας τις δυνατότητες ήχου στις τηλεοράσεις Samsung

Οι τηλεοράσεις της Samsung θα διαθέτουν πολλαπλές επιλογές φωνητικής εντολής, μεταξύ των οποίων τα Amazon Alexa, Google Assistant και Bixby, προκειμένου να προσφέρουν στους καταναλωτές ακόμα περισσότερες επιλογές. Οι χρήστες θα απολαμβάνουν ευκολότερη πρόσβαση σε τίτλους ειδήσεων, τον καιρό και σε αγαπημένο περιεχόμενο, με διευρυμένες δυνατότητες ελέγχου smart home και τηλεόρασης.

Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Συνδεδεμένης Προβολής

Η Samsung ανακοίνωσε, επίσης, νέες δυνατότητες συνδεσιμότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών που χρησιμοποιούν οθόνες με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων οι:

Multi – View , για καταναλωτές που χρησιμοποιούν συχνά άλλες συσκευές, ενώ παρακολουθούν τηλεόραση. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να συνδέσουν την κινητή τους συσκευή σε μια μεγαλύτερη οθόνη, με τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε 14 διαφορετικές μορφές διάταξης για δύο οθόνες.

για καταναλωτές που χρησιμοποιούν συχνά άλλες συσκευές, ενώ παρακολουθούν τηλεόραση. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να συνδέσουν την κινητή τους συσκευή σε μια μεγαλύτερη οθόνη, με τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε 14 διαφορετικές μορφές διάταξης για δύο οθόνες. Tap View, η οποία διευκολύνει περισσότερο από ποτέ τη σύνδεση smartphone σε τηλεόραση. Οι χρήστες μπορούν να αναπαραγάγουν την οθόνη του τηλεφώνου τους στην τηλεόραση, ακουμπώντας απλώς τις συσκευές μεταξύ τους.

Εξελίσσοντας την εξατομίκευση με τις Lifestyle τηλεοράσεις

Η Samsung ανακοίνωσε, επίσης, την Ευρωπαϊκή κυκλοφορία της The Sero, της επαναστατικής, ολοκαίνουργιας Lifestyle τηλεόρασής της. Η The Sero περιστρέφεται οριζόντια και κάθετα, αλλάζοντας προσανατολισμό αυτόματα, ακριβώς όπως ένα smartphone. Οι θεατές μπορούν να απολαύσουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο, σε οποιοδήποτε προσανατολισμό οθόνης, συνδέοντας το smartphone τους.

Ακόμα, η τηλεόραση με πρωτοποριακό σχεδιασμό της Samsung, The Serif, θα διατίθεται φέτος σε 43’’, 49’’ και 55’’, σε δύο χρώματα, Cloud White και Cotton Blue. Η The Serif μαζί με την The Sero, αναγνωρίστηκαν για τον καινοτόμο προϊόντικό τους σχεδιασμό στα φετινά διάσημα Βραβεία Design International Forum (iF).

Η σειρά Lifestyle τηλεοράσεων The Frame 2020, διευρύνθηκε με την προσθήκη μοντέλων 32’’ και 75’’. Με τη νέα λειτουργία ΑΙ για αυτόματη ρύθμιση, το Art Store της Τhe Frame είναι σε θέση να προτείνει έργο τέχνης σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις του κατόχου.

Αρθρωτή τεχνολογία οθόνης χωρίς όρια

Στο Samsung Forum παρουσιάστηκε, επίσης, μια πλήρης σειρά καινοτόμων τηλεοράσεων MicroLED. Η αρθρωτή τεχνολογία των MicroLED δεν έχει όρια, όσον αφορά στο μέγεθος, την αναλογία, τα πλαίσια και την ανάλυση. Με διαθέσιμα μεγέθη από 75’’ μέχρι 292’’, οι MicroLED τηλεοράσεις προσφέρουν μια εξατομικευμένη, απαράμιλλη εμπειρία στην οικιακή προβολή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σειρά Τηλεοράσεων και Συσκευών Ήχου, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.samsung.com/gr