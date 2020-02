Κ. Ζεμπέκης: «H Somfy πέτυχε εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων τα τελευταία χρόνια»

now playing

Συναντήσαμε τον εμπορικό διευθυντή της Somfy Hellas και country manager της Somfy στη Βουλγαρία και τη Β. Μακεδονία, Κωνσταντίνο Ζεμπέκη, ο οποίος μας μίλησε για την πορεία της εταιρείας, τους στόχους για το 2020, καθώς και το πώς μπορεί ένας καταναλωτής να μετατρέψει το σπίτι του σε «έξυπνο», απολαμβάνοντας σημαντικά οφέλη.

Συνέντευξη στην Φαίδρα Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

H Somfy Hellas είναι 100% θυγατρική της Somfy, της πρώτης εταιρείας παγκοσμίως σε μηχανισμούς και αυτοματισμούς για σπίτια και κτήρια με έδρα τη Γαλλία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ασύρματες τεχνολογίες και λύσεις αυτοματισμού που διευκολύνουν τη διαχείριση του σπιτιού. Η διαχείριση αυτή γίνεται με προϊόντα που ελέγχονται ασύρματα (είτε τοπικά με τηλεχειριστήριο ή απομακρυσμένα από το κινητό) και εκτελούν απλές εντολές ή σύνθετα σενάρια με στόχο να παρέχουν περισσότερη άνεση, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Η διαχείριση έχει τη δυνατότητα κλιμάκωσης, αφού επιτρέπει στον καταναλωτή να προσθέτει εξοπλισμούς σταδιακά, καθώς εξελίσσονται οι ανάγκες και ο προϋπολογισμός, χωρίς να επηρεάζεται η πρότερη εγκατάσταση (Lego concept).

– Πείτε μας δύο λόγια για την πορεία της εταιρείας τα τελευταία χρόνια.

Η Somfy είναι μία εταιρεία που παραδοσιακά είναι ηγέτης στην αγορά των μηχανισμών (μοτέρ) και αυτοματισμών που προορίζονται για τον έλεγχο και χειρισμό των ανοιγμάτων του σπιτιού, όπως ρολά, τέντες, κουρτίνες, σκίαστρα, αυλόπορτες και γκαραζόπορτες. Αυτό το επιτυγχάνει μέσω της χρήσης ασυρμάτων πρωτοκόλλων επικοινωνίας που έχει αναπτύξει και εξελίξει τις τελευταίες δεκαετίες, τα οποία είναι εξαιρετικής αξιοπιστίας και ασφάλειας. Εχοντας αυτή την κληρονομιά, το βήμα να επεκταθεί στην αγορά του «έξυπνου» σπιτιού, ήταν ένα μάλλον φυσικό επακόλουθο και αυτό συνέβη αρκετά χρόνια πριν, όταν το «έξυπνο» σπίτι δεν ήταν ακόμα παγκόσμια τάση, όπως σήμερα. Αυτήν την επέκταση την πέτυχε ουσιαστικά είτε με ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων είτε με εξαγορές εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στην περίμετρο του «έξυπνου» σπιτιού, όπως π.χ. εταιρείες ανάπτυξης ασύρματων προϊόντων ασφαλείας, ασύρματων προϊόντων πρόσβασης κ.λπ. Ως εκ τούτου, επιπρόσθετα στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ασύρματης διαχείρισης των ανοιγμάτων, προστέθηκε μία περίμετρος από «έξυπνα» προϊόντα που δημιούργησαν ένα οικοσύστημα «έξυπνου» σπιτιού, που μπορούμε να πούμε ότι είναι από τα πληρέστερα και καλύτερα παγκοσμίως. Οσον αφορά στην Ελλάδα, η Somfy επηρεάστηκε από την κρίση των τελευταίων χρόνων, όπως οι περισσότερες εταιρείες. Κατά την περίοδο 2011-2014 είδε τον τζίρο της να μειώνεται, αλλά από το 2015 και μετέπειτα ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία με σχεδόν διψήφια ετήσια αύξηση πωλήσεων, με αποκορύφωμα το 2019 που οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση της τάξης του 20%. Οι πωλήσεις έχουν πλέον φτάσει σχεδόν στα επίπεδα προ κρίσης. Ο βασικός παράγοντας που μας βοήθησε να πετύχουμε τον υψηλό ρυθμό πωλήσεων είναι ότι εκτός από τα νέα «έξυπνα» προϊόντα που λανσάραμε στην αγορά τα τελευταία χρόνια, είδαμε πολύ μεγάλη αύξηση της ζήτησης στη βασική μας δραστηριότητα, δηλαδή στους μηχανισμούς (τα μοτέρ). Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε σημαντικό smart project χρειάζεται μηχανοκίνηση. Η μηχανοκίνηση είναι άρρηκτα δεμένη με την ιδέα του «έξυπνου» σπιτιού ή του «έξυπνου» κτηρίου.

– Πώς μπορεί ένας καταναλωτής να μετατρέψει το σπίτι του σε «έξυπνο» και ποια οφέλη προσφέρει η μετατροπή αυτή;

Τα «έξυπνα» σπίτια μέχρι πρόσφατα στηρίζονταν σε εσωτερική καλωδίωση, απαιτούσαν μάλλον μεγάλες επενδύσεις και σίγουρα παρέμβαση στην υποδομή του σπιτιού κατά την κατασκευή. Σήμερα, η λογική της ασύρματης διαχείρισης του σπιτιού κάνει τα πράγματα περισσότερο απλά, ευέλικτα και οικονομικά. Γιατί πλέον μπορεί κανείς να χτίσει ένα οικοσύστημα βήμα – βήμα, στηριζόμενος στην ασύρματη τεχνολογία. Η πρώτη εργασία που μπορεί να κάνει ένας καταναλωτής για να μετατρέψει το σπίτι σε «έξυπνο» είναι να τοποθετήσει ασύρματα μοτέρ στα ανοίγματα (ρολά, παράθυρα, τέντες κ.λπ.). Ετσι έχει κάνει το πρώτο βήμα, καθώς μπορεί να απολαμβάνει άνεση στο χειρισμό (π.χ. μέσω κεντρικής εντολής μπορεί να κλείσει όλα τα ρολά του σπιτιού, με μία κίνηση πριν φύγει από το σπίτι), στην ασφάλεια (π.χ. η τέντα μπορεί να ανέβει, όταν υπάρχει δυνατός αέρας) και στην εξοικονόμηση ενέργειας (π.χ. τα σκίαστρα του σπιτιού μπορούν κατέβουν όταν υπάρχει έντονη ηλιοφάνεια). Ολα αυτά είναι παραδείγματα αυτοματισμών «έξυπνου» σπιτιού που μπορούν να συμβούν στο σπίτι, χωρίς κάποιος να χρειάζεται να χρησιμοποιήσει το smartphone του, λύσεις που ουσιαστικά η Somfy παρέχει πολλά χρόνια. Αυτό που έχει αλλάξει σήμερα είναι ότι οι παραπάνω λειτουργίες και μαζί με αυτές μία πληθώρα άλλων λειτουργιών μπορούν να συμβούν μέσω κινητού τηλεφώνου απομακρυσμένα, κάθε στιγμή, από οπουδήποτε. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται η αγορά ενός smart home hub, όπως το Somfy Tahoma, που συνδέεται στο router του σπιτιού, η ύπαρξη του οποίου κάνει δυνατή τη διαχείριση από το κινητό. Από εκεί και πέρα, η γκάμα συμπληρώνεται με «έξυπνα» περιφερειακά (ανιχνευτές, αισθητήρες, πρίζες, μικροδέκτες) είτε με ασύρματα προϊόντα (κάμερες, συναγερμοί, θερμοστάτες, κλειδαριές κ.λπ.), ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Ο συνδυασμός των παραπάνω λειτουργιών είναι ουσιαστικά «σενάρια λειτουργίας», που προσφέρουν πολύ μεγάλα οφέλη στην καθημερινότητα των ανθρώπων, καθώς απαντούν σε συγκεκριμένες ανά-γκες. Τα οφέλη που προσφέρει ένα «έξυπνο» σπίτι στον καταναλωτή είναι η άνεση, η ασφάλεια και η εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει κάποιος την κατάσταση του σπιτιού του κάθε στιγμή. Να γνωρίζει αν είναι ασφαλές, αν π.χ. υπάρχει παραβίαση. Εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζει τη θερμοκρασία του, να τη ρυθμίζει από οπουδήποτε ή και να ρυθμίζεται μόνη της μέσα από έναν «έξυπνο» θερμοστάτη, ο οποίος μπορεί να καταλάβει, όταν πλησιάζει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και να ανεβάσει τη θερμοκρασία του σπιτιού. Με το «έξυπνο» σπίτι ο καταναλωτής μπορεί να ελέγξει και να διαχειριστεί την ενέργεια που

– Τι θα συμβουλεύατε τους καταναλωτές να προσέξουν πριν από τη μετατροπή του σπιτιού τους σε «έξυπνο»;

Η αλήθεια είναι ότι επικρατεί μία σύγχυση γύρω από το «έξυπνο» σπίτι. Σήμερα, όλες οι εταιρείες είναι σχετικά εύκολο να κάνουν το προϊόν τους «έξυπνο», εισάγοντας ένα «WiFi bridge» και μία εφαρμογή (app). Σαν αποτέλεσμα, ο καταναλωτής πολλές φορές μπερδεύει την έννοια της smart εφαρμογής με το smart home. Το να υπάρχουν πολλές διαφορετικές εφαρμογές στο κινητό για να ελέγχονται μεμονωμένα κάποιες συσκευές δεν σημαίνει ότι υπάρχει και «έξυπνο» σπίτι. Είναι θεμελιώδες να υπάρχει ενιαίο οικοσύστημα με μία αξιόπιστη εφαρμογή που θα επικοινωνεί με πολλά προϊόντα, το πλήθος των οποίων θα εμπλουτίζεται συνέχεια, θα είναι συμβατό με τα σημαντικότερα ασύρματα πρωτόκολλα επικοινωνίας, ενώ θα είναι ανοικτό και θα «δουλεύει» με τα βασικά οικοσυστήματα της Alexa, της Google Assistant και της Apple Home Kit. Επιπλέον, καθώς το «έξυπνο» σπίτι είναι μία ιδέα σύνθετη και δυναμική, που προσφέρει πολλές δυνατότητες και προοπτική, ο καταναλωτής θα πρέπει να εμπιστευτεί μία εταιρεία – συνεργάτη, που θα μπορεί να έχει το όραμα για ανάπτυξη, αλλά επίσης να παρέχει την υποστήριξη και εξυπηρέτηση που θα τον βοηθήσει στο ταξίδι του αυτό.

– Σε ποιους τομείς παρέχει καινοτόμες λύσεις η Somfy;

Η Somfy έχει στόχο να καινοτομεί σε όλα τα επίπεδα, μέσα από όλη την γκάμα των προϊόντων της. Νέες ιδέες εφαρμόζονται στα μοτέρ, τα οποία εξελίσσονται συνεχώς τεχνολογικά. Τα μοτέρ στο εγγύς μέλλον θα είναι ακόμη πιο αποδοτικά, πιο αθόρυβα, πιο φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς θα καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια. Συνάμα, θα επιτρέπουν όχι μόνο απομακρυσμένη διαχείριση, αλλά διάγνωση πιθανού προβλήματος που μπορεί να παρουσιάσουν και παρέμβαση από απόσταση. Παράλληλα, με τους μηχανισμούς λανσάρονται, όπως είπαμε, καινοτόμες λύσεις στο οικοσύστημα του «έξυπνου» σπιτιού, στις οποίες αναφερθήκαμε πιο πριν.

– Ποια είναι τα επενδυτικά σας πλάνα και οι στόχοι σας για το 2020;

Η Sοmfy θα συνεχίσει να επενδύει για να λανσάρει νέα προϊόντα στην περίμετρο τόσο της ασφάλειας όσο και της εξοικονόμησης ενέργειας. Μέσα στο 2020, θα λανσάρουμε νέας γενιάς θερμοστάτες, νέες κάμερες και αισθητήρες από απόσταση. Γενικά, θα συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε συνεχώς την γκάμα των προϊόντων μας. Παράλληλα, στόχος μας είναι να μπορούμε να προσφέρουμε λύση σε κάθε πελάτη που θέλει να κάνει το κτήριο του «έξυπνο». Σε κάθε μεγάλη, μεσαία, μικρή εταιρεία ή έναν απλό καταναλωτή που επικοινωνεί μαζί μας, ζητώντας από μία απλή «έξυπνη» λύση για το σπίτι του, έως ένα σύνθετο project «έξυπνου» κτηρίου. Το στοίχημα είναι να μπορούμε να καθοδηγήσουμε όλο το σύνολο των εμπλεκομένων (διανομείς, εγκαταστάτες, ηλεκτρολόγοι κ.λπ.), ώστε να διασφαλίζουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Τέλος, σκοπός μας είναι να εδραιώσουμε τη θέση μας στις αλυσίδες λιανικής, συνεχίζοντας να αναπτύσσουμε περαιτέρω την παρουσία μας.

Who is Who

O Κωνσταντίνος Ζεμπέκης γεννήθηκε το 1972 και σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση. Εχει διατελέσει σε διευθυντικές θέσεις στο μάρκετινγκ και τις πωλήσεις σε μεγάλες εταιρείες, όπως η Colgate, η Vodafone και η Forthnet. Στο δυναμικό της Somfy εντάχθηκε το 2014 και σήμερα είναι εμπορικός διευθυντής καταναλωτικών προϊόντων της Somfy Hellas και country manager της Somfy στη Βουλγαρία και τη Β. Μακεδονία.