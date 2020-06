Η εσθονική Woola νικήτρια στον Μεγάλο Τελικό του EIT InnoEnergy PowerUp! Challenge 2020

Η κριτική επιτροπή της έκτης έκδοσης του PowerUp! Challenge ανακοίνωσε τον νικητή του κορυφαίου διαγωνισμού για καινοτόμες επιχειρήσεις και επιχειρηματικές λύσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η Woola από την Εσθονία έλαβε επιταγή 50.000 € καθώς και την ευκαιρία να συμμετάσχει στο πρόγραμμα επιτάχυνσης επιχειρήσεων του EIT InnoEnergy.

Το βραβείο συμπληρώνεται από άλλες πολύτιμες συνεισφορές από βασικούς συνεργάτες, όπως η Amazon Web Services, η Vestbee και η SpeedUp Group. Η πρόκληση σημείωσε ρεκόρ συμμετοχής φέτος, με πάνω από 360 νεοσύστατες επιχειρήσεις από 20 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης να συναγωνίζονται για το κύριο βραβείο και τις μελλοντικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Η Εσθονία αναδείχθηκε ο νικητής του μεγαλύτερου διαγωνισμού νεοσύστατων επιχειρήσεων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη που διοργανώθηκε από το EIT InnoEnergy. Στην έκτη έκδοση του διαγωνισμού, ο τίτλος «Startup of the year in the CEE region» απονεμήθηκε στη Woola και μια επιταγή 50.000 €, μαζί με την ευκαιρία να συμμετάσχει στο πρόγραμμα επιτάχυνσης επιχειρήσεων του EIT InnoEnergy. Επιπλέον, ο βασικός συνεργάτης Amazon Web Services, προσέφερε πιστώσεις στο πρόγραμμα AWS Activate και την επιχειρηματική του υποστήριξη, και άλλοι συνεργάτες όπως η Vestbee και η SpeedUp Group έδωσαν επίσης στον νικητή υπηρεσίες και επιχορηγήσεις.

Η Woola ιδρύθηκε στα τέλη του 2019 και παράγει υλικό συσκευασίας από υπολείμματα μαλλιού προβάτου. Η εσθονική start-up στοχεύει να διαταράξει την αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου μειώνοντας σημαντικά την παραγωγή, την κατανάλωση και τα απόβλητα σε χώρους υγειονομικής ταφής επιβλαβών για το περιβάλλον υλικών όπως Styrofoam και πλαστικό. Το Woola είναι ένα φιλικό προς το περιβάλλον περιτύλιγμα φυσαλίδων από μαλλί προβάτου. Το προϊόν είναι αδιάβροχο, ανθεκτικό στη θερμότητα και μπορεί να κομποστοποιηθεί στο σπίτι εντός έξι μηνών. Η Woola χρησιμοποιεί έναν πόρο που βρίσκεται σε αφθονία και στις περισσότερες περιπτώσεις απορρίπτεται. Για παράδειγμα, κάθε χρόνο, 135 τόνοι μαλλιού προβάτων καταλήγουν σε χώρο υγειονομικής ταφής στην Εσθονία μόνο.

Κατά την επιλογή του νικητή, η κριτική επιτροπή επικεντρώθηκε στη δυνατότητα της παρουσιαζόμενης ιδέας και λύσης να είναι επιτυχής σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς και στις δυνατότητες για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

«Η διαδικασία επιλογής ήταν πολύ δύσκολη, καθώς όλες οι νεοσύστατες επιχειρήσεις παρουσίασαν μια ποικιλία από φανταστικά προϊόντα και λύσεις. Το 2020, είδαμε τις μεγαλύτερες δυνατότητες στην ομάδα στη Woola από την Εσθονία. Είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε το ταξίδι της ομάδας να ξεκινάει», δήλωσε η Oksana Prykhodko, Innovation manager στην DTEK και μέλος της κριτικής επιτροπής.

«Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι! Κερδίζοντας τον τίτλο της Start–up της Χρονιάς στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα για εμάς και να μας βοηθήσει να πετύχουμε τους επόμενους στόχους μας», δήλωσε η Anna-Liisa Palatu, από τη Woola. «Η συμμετοχή στο PowerUp! Challenge του EIT InnoEnergy σίγουρα θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της επιχείρησής μας», πρόσθεσε.

Η Viezo από τη Λιθουανία κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το έπαθλο των 10.000€. Η Viezo επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων τύπων υλικών που μπορούν να παράγουν ενέργεια από δονήσεις και η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για μπαταρίες. Η Pocket Virtuality από την Τσεχία κατέκτησε την τρίτη θέση και το έπαθλο των 5.000€. Η εταιρεία αναπτύσσει τεχνολογία επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας που ειδικεύεται στην απομακρυσμένη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Τέλος, το βραβείο κοινού κατέκτησε η TROIA από τη Σλοβενία. Η πλατφόρμα TROIA AR (επαυξημένης πραγματικότητας) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Η πλατφόρμα, με τη βοήθεια γυαλιών AR, tablet ή τηλεφώνων, εμφανίζει βασικά δεδομένα που δημιουργούνται από υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας έτσι εξαιρετικές βελτιώσεις όσον αφορά την επιχειρησιακή αριστεία και την ποιότητα στην εργασία.

Το 2020, το PowerUp! Challenge του EIT InnoEnergy έφτασε σε ένα νέο ορόσημο. Περισσότερες από 360 νεοσύστατες επιχειρήσεις από 20 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης συμμετείχαν στον μεγαλύτερο διαγωνισμό για νεοσύστατες επιχειρήσεις στην περιοχή που διοργανώνει το EIT InnoEnergy, αντιπροσωπεύοντας τον υψηλότερο αριθμό συμμετεχόντων στην ιστορία της εκδήλωσης. Οι κυριότεροι θεματικοί τομείς που καλύφθηκαν στο φετινό διαγωνισμό περιλάμβαναν βιώσιμη ενέργεια, κινητικότητα, «έξυπνο» δίκτυο και «έξυπνες» πόλεις, ωστόσο, οι διοργανωτές καλωσόρισαν επίσης πρωτοποριακές λύσεις με μία out-of-the-box προσέγγιση ως απάντηση σε πιεστικές προκλήσεις. Λόγω των περιορισμών που εφαρμόστηκαν ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας πανδημίας του κορωνοϊού, ο φετινός Μεγάλος Τελικός πραγματοποιήθηκε online.

Φέτος, η κριτική επιτροπή αποτελούνταν από την Oksana Prykhodko (Innovation manager στην DTEK), τη Marzena Bielecka (Managing Partner και Ιδρύτρια του Experior Venture Fund), την Jennifer Dungs (Lead for Transport and Mobility στο EIT InnoEnergy), τον Jakub Miler (CEO of EIT InnoEnergy Central Europe) και τον Dominik Zalewski (συνιδρυτής του αστικού τεχνολογικού γραφείου, Urban Impact). Το γεγονός ότι η πλειονότητα των μελών της κριτικής επιτροπής ήταν γυναίκες αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της InnoEnergy να προωθήσει την ισότητα των φύλων στον τομέα της ενέργειας που είναι ένας «ανδροκρατούμενος χώρος».

«Ο ιός COVID-19 αποτέλεσε μια απρόβλεπτη κατάσταση για τις κυβερνήσεις σε κάθε χώρα της περιοχής. Η οικονομική ύφεση που προκλήθηκε από τα μέτρα που σχεδιάστηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού παρουσίασε σοβαρές δυσκολίες για τις μικρές και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο αποφασίσαμε στο EIT InnoEnergy να προχωρήσουμε με το πρόγραμμα δημιουργίας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων μας, το PowerUp! Challenge. Σε μια προσπάθεια να ενεργήσουμε με τον πιο ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο, διοργανώσαμε τόσο τους τελικούς των χωρών όσο και τον Μεγάλο Τελικό διαδικτυακά», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΙΤ InnoEnergy Κεντρικής Ευρώπης , Jakub Miler.

«Ενώ πολλά κανάλια και πηγές της αγοράς ενδέχεται να στερεύσουν για τις μικρές εταιρείες, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε την υποστήριξή μας σε καινοτόμους επιχειρηματίες ενισχύοντάς τους οικονομικά, παρέχοντάς τους τεχνογνωσία αλλά και πολύτιμες συνεργασίες ώστε να τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους να φτάσουν στο επόμενο επίπεδο», πρόσθεσε.

Ο Μεγάλος Τελικός υποστηρίχθηκε από πλήθος συνεργατών από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ο φετινός χρυσός εταίρος είναι η κορυφαία εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας DTEK. Η DTEK εξάγει φυσικό αέριο, παράγει ηλεκτρισμό σε ηλιακούς, αιολικούς και θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, διανέμει και προμηθεύει kWh στους τελικούς καταναλωτές, ενώ παρέχει επίσης και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις και αναπτύσσει ένα δίκτυο σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη την Ουκρανία. «Καθώς η τεχνολογία αλλάζει συνεχώς, εξελίσσεται, χρειαζόμαστε τους καλύτερους συνεργάτες για να διατηρήσουμε την επιτυχία μας στην αγορά. Με τη βοήθειά τους μπορούμε να μάθουμε πώς να αναπτύξουμε περαιτέρω και πώς να μεγιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες μας και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας », δήλωσε ο Emanuele Volpe, chief innovation officer της DTEK.

«Πιστεύουμε ότι το EIT InnoEnergy είναι μια εξαιρετική πλατφόρμα που μας δίνει πρόσβαση σε ένα μοναδικό οικοσύστημα: ένα νικηφόρο μείγμα από τις καλύτερες νεοσύστατες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, ένα τεράστιο φάσμα διεθνούς τεχνογνωσίας και ένα αποδεδειγμένο ιστορικό ενίσχυσης της ανάπτυξης για εταιρείες όλων των μεγεθών», πρόσθεσε.

Εκτός από έναν από τους πιο επιτυχημένους διαγωνισμούς στην περιοχή, η πρωτοβουλία PowerUp! του EIT InnoEnergy είναι επίσης μια πύλη για τις επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις και να είναι μέρος του δικτύου του EIT InnoEnergy, το οποίο προσφέρει οικονομικούς πόρους, τεχνογνωσία και έναν εκτεταμένο κόμβο αξιόπιστων συνεργατών για να βοηθήσει τις εταιρείες να γίνουν επιτυχημένες παγκοσμίως.

Το EIT InnoEnergy ιδρύθηκε το 2010 και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), ένα όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.