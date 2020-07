Διάκριση της LG για τις προηγμένες ξενοδοχειακές λύσεις της

now playing

Δύο Silver βραβεία για το τμήμα LG Business Solutions στα Exhibition Marketing Awards 2020.

Το τμήμα LG Business Solutions της LG Electronics (LG) ξεχώρισε για τις IoT ξενοδοχειακές λύσεις στα φετινά Exhibition Marketing Awards, αποσπώντας δύο Silver βραβεία στις κατηγορίες Technology και Best Use of Technology Stand. Συγκεκριμένα, η εταιρεία διακρίθηκε για το ‘έξυπνο’ hotel room που είχε εγκατασταθεί στην έκθεση της XENIA 2019, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά το πλήρες εύρος των λύσεων που παρέχει.

Μέσα από την προσομοίωση ενός ειδικά διαμορφωμένου ξενοδοχειακού δωματίου, η LG παρουσίασε για πρώτη φορά τη νέα αναβαθμισμένη Pro:Centric Direct πλατφόρμα και τις δυνατότητες που προσφέρει στον ξενοδόχο και στον επισκέπτη, για έξυπνο έλεγχο μέσα στο δωμάτιο, καθώς και τις βελτιωμένες υπηρεσίες ψηφιακού θυρωρού (Digital Concierge), που εξασφαλίζουν μια αναβαθμισμένη εμπειρία διαμονής. Το δωμάτιο είχε εξοπλιστεί με εντυπωσιακά προηγμένα προϊόντα, όπως η LG Pro:Centric TV της σειράς UT782H, το υψηλής αισθητικής κλιματιστικό LG Artcool Mirror R32, η smart lamp και η smart curtain, με δυνατότητα φωνητικών εντολών χάρη στο Internet of Things (IoT).

Επιπλέον, με το σύστημα διαχείρισης δωματίου LG HSP οι ξενοδόχοι μπορούν να καταγράφουν με ακρίβεια και συνέπεια τις λεπτομέρειες και τα στατιστικά στοιχεία του προσωπικού και των επισκεπτών τους. Με το LG HSP έχουν επίσης τη δυνατότητα να ελέγχουν απομακρυσμένα και για κάθε δωμάτιο τις ρυθμίσεις του κλιματισμού, του φωτισμού, των κλειδαριών, των κουρτινών, αλλά και τα αιτήματα των επισκεπτών που λαμβάνονται από την τηλεόραση και τις έξυπνες συσκευές του δωματίου.

O κ. Γιάννης Μαντάς, Εμπορικός Διευθυντής του Τμήματος Business Solutions της LG Electronics Hellas, δήλωσε σχετικά: «Για το τμήμα Business Solutions της LG Electronics αποτέλεσε πρόκληση να μεταφέρει την εμπειρία χρήσης της Pro:Centric Direct πλατφόρμας στους επισκέπτες. Τα θετικά σχόλια που λάβαμε και η εμπιστοσύνη των συνεργατών μας, μας ωθούν στο να αναπτύσσουμε διαρκώς νέες καινοτόμες λύσεις και προϊόντα, ώστε να προσφέρουμε πάντα μέγιστη αποτελεσματικότητα στους πελάτες μας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας στην ενίσχυση του κλάδου του τουρισμού και των επιχειρήσεων».